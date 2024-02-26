Тур: 26. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Гуида Марко
0:1
Перерыв
Ход матча
45'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
286 Количество передач 188
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фиорентина
Лацио
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
90.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед
37 матчей
24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
18.9%
40.5%
40.6%
7 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.17
0.74
Среднее время на гол
77
122
Всего голов
28
30
Голов в среднем за матч
1.47
1.67
Среднее время на гол
61
54
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.32
1.19
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
67
75
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.27
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.23
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.23
|Мартинес Лукас II
|4
|0.15
|Мандрагора Роландо
|2
|0.08
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.08
|Раньери Лука
|2
|0.08
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Соттиль Риккардо
|1
|0.04
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Белотти Андреа
|1
|0.04
|Барак Антонин
|1
|0.04
|Брекало Йосип
|1
|0.04
|Кайоде Майкл
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.23
|Альберто Луис
|4
|0.15
|Андерсон Фелипе
|3
|0.12
|Весино Матиас
|3
|0.12
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.12
|Кастельянос Валентин
|2
|0.08
|Гендузи Маттео
|2
|0.08
|Исаксен Густав
|2
|0.08
|Камада Даити
|1
|0.04
|Педро Родригес
|1
|0.04
|Патрик
|1
|0.04
|Катальди Данило
|1
|0.04
|Пеллегрини Лука
|1
|0.04
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|11
|0
|Бираги Кристиано
|7
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Миленкович Никола
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Бельтран Лукас
|4
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|6
|0
|Альберто Луис
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Маурицио Сарри
|4
|1
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Хила Марио
|3
|1
|Весино Матиас
|4
|0
|Романьоли Алессио
|4
|0
|Пеллегрини Лука
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Марушич Адам
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
5
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Лацио
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
13
11
Фиорентина
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Лацио
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
14%
2
12%
1-15
5
23%
4
24%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
7
32%
2
12%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
23%
1
6%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
27%
3
25%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
18%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
2
12%
4
40%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
1
10%
76-90
Забито
37
29
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
7
19%
5
17%
1-15
7
19%
5
17%
16-30
5
14%
2
7%
31-45
6
16%
6
21%
46-60
3
8%
6
21%
61-75
9
24%
5
17%
76-90
Пропущено
30
28
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
6
20%
2
7%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
3
10%
6
21%
31-45
6
20%
6
21%
46-60
4
13%
5
18%
61-75
6
20%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2
Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3
Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0
Результаты матчей
Фиорентина
Лацио
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
75
39
48
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
49
67
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
196
1114
916
619
322
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|63 - 12
|66
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|50 - 32
|53
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|48 - 24
|46
|6.
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|48 - 32
|44
|7.
|1:0 Заявка
|26
|13
|4
|9
|32 - 26
|43
|8.
|0:1 Заявка
|26
|11
|5
|10
|37 - 30
|38
|9.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|10.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 25
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|0:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 13
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|1:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 16
|15
|8.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|22 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|11 (6)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Лацио
Исход игры
Фиорентина
34.8% (47)
Ничья
43% (58)
Лацио
22.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
40.83% (49)
Меньше
59.17% (71)
Обе команды забьют
Да
84.17% (101)
Нет
15.83% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (52)
2:1 Фиорентина
20.7% (28)
1:2 Лацио
11.9% (16)
1:0 Фиорентина
6.7% (9)
0:1 Лацио
5.9% (8)
2:2 Ничья
3% (4)
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