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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Фиорентина
0:1
Перерыв
Лацио
0'
0:1
45' Гол
Альберто Луис

Ход матча

45'
0:1
Альберто Луис
(Гендузи Маттео)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 286 Количество передач 188
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 134
Фиорентина 35.1% (47)
X 43.3% (58)
Лацио 21.6% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фиорентина
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Лацио
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
5
Бонавентура
Джакомо
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
20
Белотти
Андреа
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
17
Иммобиле
Чиро
7
Андерсон
Фелипе
Фиорентина
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Лацио

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
90.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед

37 матчей

24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

18.9%
40.5%
40.6%
7 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
0:4
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
К
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
К
1:2
К
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.17
0.74

Среднее время на гол

77
122

Всего голов

28
30

Голов в среднем за матч

1.47
1.67

Среднее время на гол

61
54

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.32
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

67
75

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 7 (1) 0.27
Бонавентура Джакомо 6 0.23
Бельтран Лукас 6 (1) 0.23
Мартинес Лукас II 4 0.15
Мандрагора Роландо 2 0.08
Нзола М'Бала 2 (1) 0.08
Раньери Лука 2 0.08
Дункан Альфред 1 0.04
Бираги Кристиано 1 0.04
Соттиль Риккардо 1 0.04
Куаме Кристиан 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Белотти Андреа 1 0.04
Барак Антонин 1 0.04
Брекало Йосип 1 0.04
Кайоде Майкл 0 0
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.23
Альберто Луис 4 0.15
Андерсон Фелипе 3 0.12
Весино Матиас 3 0.12
Дзакканьи Маттиа 3 0.12
Кастельянос Валентин 2 0.08
Гендузи Маттео 2 0.08
Исаксен Густав 2 0.08
Камада Даити 1 0.04
Педро Родригес 1 0.04
Патрик 1 0.04
Катальди Данило 1 0.04
Пеллегрини Лука 1 0.04
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 11 0
Бираги Кристиано 7 0
Иконе Жонатан 6 0
Мартинес Лукас II 5 0
Миленкович Никола 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Бельтран Лукас 4 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Барак Антонин 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Мело Артур 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 6 0
Альберто Луис 6 0
Катальди Данило 6 0
Маурицио Сарри 4 1
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Хила Марио 3 1
Весино Матиас 4 0
Романьоли Алессио 4 0
Пеллегрини Лука 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Марушич Адам 3 0
Исаксен Густав 3 0
Андерсон Фелипе 2 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
5
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Лацио
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

13
11
Фиорентина
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Лацио
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
14%
2
12%
1-15
5
23%
4
24%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
7
32%
2
12%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
23%
1
6%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
27%
3
25%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
18%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
2
12%
4
40%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
1
10%
76-90

Забито

37
29
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
7
19%
5
17%
1-15
7
19%
5
17%
16-30
5
14%
2
7%
31-45
6
16%
6
21%
46-60
3
8%
6
21%
61-75
9
24%
5
17%
76-90

Пропущено

30
28
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
6
20%
2
7%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
3
10%
6
21%
31-45
6
20%
6
21%
46-60
4
13%
5
18%
61-75
6
20%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2
Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3
Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0

Результаты матчей

Фиорентина
Лацио

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
3
9
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
19
6
11
14
1.5
9
16
6
19
2.5
3
22
2
23
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 25 21 3 1 63 - 12 66
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 26 16 5 5 50 - 32 53
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 25 14 4 7 48 - 24 46
6.
Рома
 Заявка 26 13 5 8 48 - 32 44
7.
Лацио
 1:0 Заявка 26 13 4 9 32 - 26 43
8.
Фиорентина
 0:1 Заявка 26 11 5 10 37 - 30 38
9.
Наполи
 Заявка 25 10 7 8 34 - 29 37
10.
Торино
 Заявка 26 9 9 8 25 - 25 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 0:1 Заявка 13 7 2 4 22 - 13 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 1:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 1:0 Заявка 14 7 1 6 19 - 17 22
5.
Наполи
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Аталанта
 Заявка 12 4 3 5 18 - 16 15
8.
Фиорентина
 0:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 22 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 11 (6)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Фиорентина" - "Лацио" - 0:1.
  • 45'
    Кайоде справа не решился продвинуться вперёд.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Гуида в первом тайме.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    АЛЬБЕРТО!!! Гендузи исправа прошёл вперёд и выдал пас к штрафной площади на Альберто, который вошёл внутрь и низом сильно пробил в ближний угол.
  • 44'
    Лаццари с Исаксеном прошли вперёд по правому флангу, но прорваться к штрафной площади им не удалось.
  • Угловой
    43'
    Бираги от углового флага навесил к ближней штанге,, где Гонсалес головой пробил в стойку.
  • Угловой
    42'
    Бираги от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил направо на Мело, удар которого в ближний угол отразил в прыжке Проведель.
  • 41'
    Бираги справа со штрафного навесил к дальней штанге на Белотти, который головой пробил в соперника. Отскок от плеча Казале получился за линию поля.
  • Фол, нарушение
    40'
    Катальди на фланге сбил Гонсалеса.
  • Фол, нарушение
    39'
    Гендузи у центрального круга сбил Бонавентуру.
  • 38'
    Бонавентура слева пас вперёд на Соттиля сделал немного сильно.
  • Дождь
    36'
    Стоит отметить, что во Флоренции идёт дождь. Голкиперы поэтому чаще выбивают мяч, стараясь не ловить коварный мокрый снаряд.
  • Угловой
    35'
    Бонавентура от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи справа навесил к воротам. Проведель выбил мяч кулаками.
  • 34'
    Соттиль на левом фланге прокинул мяч вперёд пяткой, но Белотти находился ближе к центру и к такой необычной передаче партнёра не смог поспеть.
  • Фол, нарушение
    33'
    Исаксен на чужой половине поля прихватил руками Соттиля.
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    • 32'
      Проведель исполнил длинную передачу вперёд на Исаксена, который не смог точно откатить мяч на партнёра.
    • 31'
      Хозяева за первые полчаса игры превзошли соперника по угловым ударам и дважды попали в штангу. На табло такие показатели не отражаются. Нужно фиолетовым подправить точность ударов и натиск на чужие ворота.
    • 30'
      Мело сделал пас направо на Гонсалеса, которому мяч вперёд прокинуть не удалось. Только аут на счету хозяев.
    • 28'
      "Фиорентина" продолжает подолгу контролировать мяч в центре поля, выискивая бреши в обороне соперника для проникновений вперёд.
    • Фол, нарушение
      27'
      Бонавентура в центре поля подтолкнул в спи ну Гендузи.
    • Угловой
      26'
      Следующая подача Бираги последовала в ту же точку, но на этот раз римлянам удалось выбить мяч вперёд.
    • Угловой
      25'
      Бираги от углового флага навесил в центр штрафной площади, а гости выбили мяч за пределы поля.
    • Угловой
      24'
      Гонсалес заработал угловой удар, а Бонавентура его исполнил. Мяч прилетел на голову Белотти, который головой пробил в левую штангу.
    • Фол, нарушение
      23'
      Мело на чужой половине поля нарушил правила.
    • 22'
      Кайоде справа навесил в центр штрафной площади, где Белотти в прыжке мяч не достал, а Романьоли снаряд выбил
    • Угловой
      20'
      Бираги исполнил подачу от углового флага. Гостям удалось выбить мяч от ворот.
    • Штанга
      19'
      Бельтран вывел справа к воротам Гонсалеса, чей удар в дальний угол Проведель перевёл в штангу, а добивание Бонавентуры слева коленом заблокировал Лаццари.
    • Угловой
      18'
      Альберто от углового флага навесил на Гендузи, который головой пробил немного правее ворот.
    • 17'
      "Фиорентина" подержала мяч в центре поля. Всё ограничилось переводом мяча с фланга на фланг и обратно.
    • Травма, повреждение
      16'
      Проведелю потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      15'
      Бонавентура на чужой половине поля подтолкнул в спину Гендузи.
    • Угловой
      14'
      Подача Бираги от углового флага дошла до Меле, который справа с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • 13'
      Белотти подошёл к штрафной площади, сместился немного влево и с восемнадцати метров пробил по воротам. Мяч попал в ногу Казале и улетел за пределы поля.
    • 12'
      Бираги слева навесил к дальней штанге, куда сместился Проведель и забрал мяч в руки.
    • Угловой
      11'
      Альберто низом от углового флага послал мяч к ближней штанге, где Андерсону борьбу за мяч у соперников выиграть не удалось.
    • 10'
      Гости провели первую позиционную атаку и заработали угловой удар.
    • Опасный момент
      9'
      Белотти в касание исполнил пас налево на Соттиля, который с двенадцати метров пробил выше ворот.
    • 8'
      Исаксен в центре поля придержал руками Соттиля.
    • 7'
      Римляне исполнили пару длинных забросов вперёд. Мяч без борьбы доставался соперникам.
    • Фол, нарушение
      6'
      "Фиорентина" активнее начала встречу. Хозяева уже исполнили три угловых удара. А Бедлотти в центральном круге попал по ногам Андерсону.
    • Угловой
      5'
      Следующая подача Бираги последовала в центр штрафной площади, откуда мяч отскочил в руки Проведелю.
    • Угловой
      4'
      Бираги от углового флаг навесил к дальней штанге. Мяч заметался перед воротам, и римляне смогли выбить мяч за пределы поля.
    • Угловой
      3'
      Гонсалес заработал первый угловой удар в матче. Подача последовала в сторону Белотти, которому не позволил вверху сыграть Романьоли.
    • 2'
      "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Лацио" - в голубых футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Артемио Франки"!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 38.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Лацио

    Исход игры
    Фиорентина
    34.8% (47)
    Ничья
    43% (58)
    Лацио
    22.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.83% (49)
    Меньше
    59.17% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    84.17% (101)
    Нет
    15.83% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (52)
    2:1 Фиорентина
    20.7% (28)
    1:2 Лацио
    11.9% (16)
    1:0 Фиорентина
    6.7% (9)
    0:1 Лацио
    5.9% (8)
    2:2 Ничья
    3% (4)
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