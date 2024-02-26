Бираги от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил направо на Мело, удар которого в ближний угол отразил в прыжке Проведель.

Бираги от углового флага навесил к ближней штанге,, где Гонсалес головой пробил в стойку.

Лаццари с Исаксеном прошли вперёд по правому флангу, но прорваться к штрафной площади им не удалось.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! АЛЬБЕРТО!!! Гендузи исправа прошёл вперёд и выдал пас к штрафной площади на Альберто, который вошёл внутрь и низом сильно пробил в ближний угол.

Соттиль на левом фланге прокинул мяч вперёд пяткой, но Белотти находился ближе к центру и к такой необычной передаче партнёра не смог поспеть.

Бонавентура от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи справа навесил к воротам. Проведель выбил мяч кулаками.

Стоит отметить, что во Флоренции идёт дождь. Голкиперы поэтому чаще выбивают мяч, стараясь не ловить коварный мокрый снаряд.

Бонавентура слева пас вперёд на Соттиля сделал немного сильно.

Бираги справа со штрафного навесил к дальней штанге на Белотти, который головой пробил в соперника. Отскок от плеча Казале получился за линию поля.

Кайоде справа навесил в центр штрафной площади, где Белотти в прыжке мяч не достал, а Романьоли снаряд выбил

Гонсалес заработал угловой удар, а Бонавентура его исполнил. Мяч прилетел на голову Белотти, который головой пробил в левую штангу.

Бираги от углового флага навесил в центр штрафной площади, а гости выбили мяч за пределы поля.

Следующая подача Бираги последовала в ту же точку, но на этот раз римлянам удалось выбить мяч вперёд.

Бонавентура в центре поля подтолкнул в спи ну Гендузи.

"Фиорентина" продолжает подолгу контролировать мяч в центре поля, выискивая бреши в обороне соперника для проникновений вперёд.

Мело сделал пас направо на Гонсалеса, которому мяч вперёд прокинуть не удалось. Только аут на счету хозяев.

Хозяева за первые полчаса игры превзошли соперника по угловым ударам и дважды попали в штангу. На табло такие показатели не отражаются. Нужно фиолетовым подправить точность ударов и натиск на чужие ворота.

Проведель исполнил длинную передачу вперёд на Исаксена, который не смог точно откатить мяч на партнёра.

20' Бираги исполнил подачу от углового флага. Гостям удалось выбить мяч от ворот.

19' Бельтран вывел справа к воротам Гонсалеса, чей удар в дальний угол Проведель перевёл в штангу, а добивание Бонавентуры слева коленом заблокировал Лаццари.

18' Альберто от углового флага навесил на Гендузи, который головой пробил немного правее ворот.

17' "Фиорентина" подержала мяч в центре поля. Всё ограничилось переводом мяча с фланга на фланг и обратно.

16' Проведелю потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

15' Бонавентура на чужой половине поля подтолкнул в спину Гендузи.

14' Подача Бираги от углового флага дошла до Меле, который справа с восемнадцати метров пробил выше ворот.

13' Белотти подошёл к штрафной площади, сместился немного влево и с восемнадцати метров пробил по воротам. Мяч попал в ногу Казале и улетел за пределы поля.

12' Бираги слева навесил к дальней штанге, куда сместился Проведель и забрал мяч в руки.

11' Альберто низом от углового флага послал мяч к ближней штанге, где Андерсону борьбу за мяч у соперников выиграть не удалось.

10' Гости провели первую позиционную атаку и заработали угловой удар.

9' Белотти в касание исполнил пас налево на Соттиля, который с двенадцати метров пробил выше ворот.

8' Исаксен в центре поля придержал руками Соттиля.

7' Римляне исполнили пару длинных забросов вперёд. Мяч без борьбы доставался соперникам.

6' "Фиорентина" активнее начала встречу. Хозяева уже исполнили три угловых удара. А Бедлотти в центральном круге попал по ногам Андерсону.

5' Следующая подача Бираги последовала в центр штрафной площади, откуда мяч отскочил в руки Проведелю.

4' Бираги от углового флаг навесил к дальней штанге. Мяч заметался перед воротам, и римляне смогли выбить мяч за пределы поля.

3' Гонсалес заработал первый угловой удар в матче. Подача последовала в сторону Белотти, которому не позволил вверху сыграть Романьоли.

2' "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Лацио" - в голубых футболках и белых трусах.