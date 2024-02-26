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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Вест Хэм
2:0
Первый тайм: 11'
Брентфорд
0'
1:0
5' Гол
Боуэн Джаррод
2:0
7' Гол
Боуэн Джаррод

Ход матча

5'
Боуэн Джаррод
(Эмерсон Палмиери)
1:0
7'
Боуэн Джаррод
(Цоуфал Владимир)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 131
Вест Хэм 83.2% (109)
X 13% (17)
Брентфорд 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
4
Зума
Курт
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
1
Флеккен
Марк
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
20
Айер
Кристоффер
16
Ми
Бен
23
Льюис-Поттер
Кин
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
15
Ониика
Фрэнк
12
Регилон
Серхио
17
Тони
Айвен
7
Мопе
Нил
Вест Хэм
4-2-3-1
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Вест Хэм
Брентфорд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМК
0:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.67

Среднее время на гол

64
54

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 11 0.42
Кудус Мохаммед 6 0.23
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.19
Соучек Томаш 5 0.19
Пакета Лукас 2 (1) 0.08
Антонио Майкл 2 0.08
Зума Курт 1 0.04
Корне Максвелл 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Мавропанос Константинос 1 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.27
Мопе Нил 5 0.19
Висса Йоан 4 0.15
Тони Айвен 4 0.15
Йенсен Матиас 3 0.12
Норгор Кристиан 2 0.08
Ми Бен 2 0.08
Льюис-Поттер Кин 2 0.08
Коллинз Натан 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Янельт Витали 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Регилон Серхио 0 0
Ониика Фрэнк 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 8 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 6 0
Кудус Мохаммед 5 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Антонио Майкл 3 0
Зума Курт 3 0
Соучек Томаш 3 0
Керер Тило 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Ониика Фрэнк 6 0
Мопе Нил 5 0
Годдос Саман 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Янельт Витали 4 0
Флеккен Марк 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Висса Йоан 3 0
Ми Бен 1 1
Тони Айвен 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Регилон Серхио 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
6
Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Брентфорд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

13
16
Вест Хэм
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Брентфорд
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
17

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
22%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
24%
31-45
4
24%
5
29%
29%
46-60
4
24%
5
29%
29%
61-75
2
12%
2
12%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
7
33%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Пропущено

27
28
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
7%
5
18%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
2
7%
5
18%
61-75
10
37%
8
29%
76-90

Забито

36
34
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
5
14%
4
12%
1-15
6
17%
9
26%
16-30
5
14%
4
12%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
6
17%
6
18%
61-75
7
19%
6
18%
76-90

Пропущено

44
45
17 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
3
7%
6
13%
1-15
5
11%
4
9%
16-30
9
20%
7
16%
31-45
9
20%
8
18%
46-60
6
14%
10
22%
61-75
12
27%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3
Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Брентфорд

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
1
10 раз 40%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
6
7
3
9
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
20
5
13
12
1.5
10
15
4
21
2.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 26 11 6 9 38 - 44 39
8.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 26 11 5 10 40 - 40 38
10.
Ньюкасл
 Заявка 26 11 4 11 54 - 45 37
11.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 25
16.
Брентфорд
 0:2 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 17 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 0:2 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 0:2 Заявка 13 3 1 9 13 - 19 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Арсенал Сака Букайо 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Кристал Пэлас Айю Джордан 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Соучек Томаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Шанс! Уорд-Праус Джеймс из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
    • 4'
      Цоуфал Владимир из команды Вест Хэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Вест Хэм пытается что-то создать.
    • 3'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Йенсен Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Кудус Мохаммед из команды Вест Хэм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 2'
      Вест Хэм пытается что-то создать.
    • 2'
      Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Эмерсон Палмиери выиграл воздушное противоборство у Льюис-Поттер Кин.
    • 1'
      Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Брентфорд начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 131
    Вест Хэм 83.2% (109)
    X 13% (17)
    Брентфорд 3.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Брентфорд
    2.60
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    3.60
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Брентфорд

    Исход игры
    Вест Хэм
    82.1% (110)
    Ничья
    13.4% (18)
    Брентфорд
    4.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.25% (77)
    Меньше
    34.75% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    49.3% (66)
    1:0 Вест Хэм
    12.7% (17)
    1:1 Ничья
    9.7% (13)
    2:0 Вест Хэм
    8.2% (11)
    1:2 Брентфорд
    2.2% (3)
    3:2 Вест Хэм
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:1 Вест Хэм
    1.5% (2)
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