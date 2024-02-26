Тур: 26. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Хупер Саймон
Ход матча
5'
7'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
16
Ми
Бен
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
7
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Полузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
40 Эрти ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Брентфорд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.67
Среднее время на гол
64
54
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|11
|0.42
|Кудус Мохаммед
|6
|0.23
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.19
|Соучек Томаш
|5
|0.19
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.08
|Антонио Майкл
|2
|0.08
|Зума Курт
|1
|0.04
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Мавропанос Константинос
|1
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.27
|Мопе Нил
|5
|0.19
|Висса Йоан
|4
|0.15
|Тони Айвен
|4
|0.15
|Йенсен Матиас
|3
|0.12
|Норгор Кристиан
|2
|0.08
|Ми Бен
|2
|0.08
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.08
|Коллинз Натан
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Шаде Кевин
|1
|0.04
|Янельт Витали
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|8
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Пакета Лукас
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Антонио Майкл
|3
|0
|Зума Курт
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|6
|0
|Мопе Нил
|5
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Янельт Витали
|4
|0
|Флеккен Марк
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Висса Йоан
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Тони Айвен
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
6
Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Брентфорд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
13
16
Вест Хэм
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Брентфорд
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
17
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
22%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
4
22%
3
23%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
24%
31-45
4
24%
5
29%
29%
46-60
4
24%
5
29%
29%
61-75
2
12%
2
12%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
7
33%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Пропущено
27
28
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
7%
5
18%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
2
7%
5
18%
61-75
10
37%
8
29%
76-90
Забито
36
34
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
5
14%
4
12%
1-15
6
17%
9
26%
16-30
5
14%
4
12%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
6
17%
6
18%
61-75
7
19%
6
18%
76-90
Пропущено
44
45
17 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
3
7%
6
13%
1-15
5
11%
4
9%
16-30
9
20%
7
16%
31-45
9
20%
8
18%
46-60
6
14%
10
22%
61-75
12
27%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3
Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Брентфорд
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
1
10 раз 40%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
66
67
39
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
76
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
205
1312
1015
421
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|2:0 Заявка
|26
|11
|6
|9
|38 - 44
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|49 - 41
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|40 - 40
|38
|10.
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|54 - 45
|37
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 42
|32
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 34
|25
|16.
|0:2 Заявка
|26
|7
|4
|15
|35 - 46
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|34 - 48
|24
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 17
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|15.
|0:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|2:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|0:2 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Арсенал
|Сака Букайо
|13 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Брентфорд
Исход игры
Вест Хэм
82.1% (110)
Ничья
13.4% (18)
Брентфорд
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (77)
Меньше
34.75% (41)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
49.3% (66)
1:0 Вест Хэм
12.7% (17)
1:1 Ничья
9.7% (13)
2:0 Вест Хэм
8.2% (11)
1:2 Брентфорд
2.2% (3)
3:2 Вест Хэм
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Вест Хэм
1.5% (2)
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