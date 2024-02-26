Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Дамсгор Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

93' Тони Айвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Янельт Витали из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Йоргенсен Матиас Занка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Глупую желтую получил Альварес Эдсон за то, что отбил ногой мяч после свистка

88' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Брентфорд

87' Кудус Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Расмуссен Мадс из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Расмуссен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брентфорд будет все-таки засчитан.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брентфорд

82' Супер-замена от тренера! Висса Йоан только вышел на поле и уже забил!

82' Г О О О О Л - Висса Йоан из команды Брентфорд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

82' Дамсгор Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Льюис-Поттер Кин пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

75' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Уорд-Праус Джеймс пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

74' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Команда Вест Хэм довольна результатом к этому моменту.

73' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Йоргенсен Матиас Занка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брентфорд пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брентфорд

67' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Ониика Фрэнк пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля ловит мяч

66' Регилон Серхио из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Отличный командный гол!

64' Третий свой гол забил Боуэн Джаррод . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

63' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

62' Ониика Фрэнк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Уорд-Праус Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Льюис-Поттер Кин пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

56' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Ми Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Уорд-Праус Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Йоргенсен Матиас Занка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Брентфорд

52' О, нет. Из многообещающей позиции Тони Айвен из команды Брентфорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

51' Удар от ворот произведет Брентфорд

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Ох, нехорошо это выглядит. Ми Бен получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Зума Курт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.