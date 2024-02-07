Ход матча
35'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
15
Тол
Марко
14
Брей
Майкл
19
Milan
Smit
35
Мердинк
Мекс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Нападающий
-
19 Milan SmitНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Вормгор ВитоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
33 Chima Anyasi
-
-
21 Milan de Koe
-
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Мердинк МексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Брамел ТомВратарь
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
История личных встреч
Камбюр
Витесс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
2
3.2
Среднее время на гол
45
28
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.55
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
52
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milan Smit
|4 (2)
|1
|Робертс Улдрикис
|2
|0.5
|Брей Майкл
|2
|0.5
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.25
|Силла Секу
|1
|0.25
|Remco Balk
|1
|0.25
|Matthias Nartey
|1
|0.25
|Де Йонг Федде
|0
|0
|Wiebe Kooistra
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ороз Алоис
|1
|0.25
|Прёппер Дэви
|1
|0.25
|Бутра Амин
|1
|0.25
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергсма Леон
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
|Milan Smit
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|1
|0
Результаты матчей
Камбюр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витесс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Камбюр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Витесс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
2
Камбюр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Витесс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90
2
18%
0
0%
91-120
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виллем II - Камбюр 1:1 Камбюр - Осс 1:2 УСВ Геркулес - Камбюр 3:4 Камбюр - Маастрихт 5:2
Камбюр - Пройссен Мюнстер 1:0 Ден Бош - Камбюр 3:1 Дордрехт - Камбюр 0:3 Камбюр - Йонг АЗ Алкмаар 1:2 Де Графсхап - Камбюр 2:3 Камбюр - Эйндховен 2:2 ВВВ-Венло - Камбюр 1:2 Камбюр - Рода 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 Осс - Камбюр 1:8 Камбюр - Маастрихт 4:1 Камбюр - Гронинген 2:1 Маастрихт - Камбюр 1:1 Камбюр - НАК Бреда 2:3 Дордрехт - Камбюр 5:2 Камбюр - ПСВ-2 3:4
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2
Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0
Результаты матчей
Камбюр
Витесс
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Камбюр
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
1/16 финала
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
- 0:1 РКВ-ЭКС
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
- 2:0 АДО-СПА
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— НЕК Неймеген
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|5
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|Камбюр
|Milan Smit
|4
|Херенвен
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|Фортуна Ситтард
|Сирхейс Кай
|3
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1
|АДО Ден Хааг
|Gennaro Nigro
|1
|УНА
|Jeroen van Schoonhoven
|1
|Конинклейке
|Xander van den Berg
|1