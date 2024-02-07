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  3. Нидерланды
  4. Кубок 2023-2024
Камбюр
1:0
Второй тайм: 60'
Витесс
0'
1:0
35' Гол
Milan Smit

Ход матча

35'
Milan Smit
(Де Йонг Федде)
1:0
46'
 
Бутра Амин
Мазилу Адриан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Витесс
2.40
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3.80
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8.00
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Все Коэффициенты
1
Ван
Осх
Яник
15
Тол
Марко
3
Floris
Smand
22
Ван
дер
Мер
Йондли
5
Полл
Томас
6
Ван
Мюллем
Джереми
8
Ван
Кам
Даниэль
14
Брей
Майкл
7
Remco
Balk
19
Milan
Smit
10
Де
Йонг
Федде
31
Шуберт
Маркус
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
22
Домджони
Тони
13
Корнелисс
Энцо
30
Мазилу
Адриан
17
Козловски
Кацпер
35
Мердинк
Мекс
28
Anis
Hadj
Moussa
Камбюр
4-3-3
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Витесс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:3
Э
1:0
Э
1:6
ТМК
0:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:3
Э
3:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

2
3.2

Среднее время на гол

45
28

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.55
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
52

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milan Smit 4 (2) 1
Робертс Улдрикис 2 0.5
Брей Майкл 2 0.5
Ван Кам Даниэль 1 0.25
Силла Секу 1 0.25
Remco Balk 1 0.25
Matthias Nartey 1 0.25
Де Йонг Федде 0 0
Wiebe Kooistra 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ороз Алоис 1 0.25
Прёппер Дэви 1 0.25
Бутра Амин 1 0.25

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергсма Леон 1 0
Тол Марко 1 0
Брей Майкл 1 0
Milan Smit 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 1 0

Результаты матчей

Камбюр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витесс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Камбюр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Витесс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
2
Камбюр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Витесс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90
2
18%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виллем II - Камбюр 1:1 Камбюр - Осс 1:2 УСВ Геркулес - Камбюр 3:4 Камбюр - Маастрихт 5:2
Камбюр - Пройссен Мюнстер 1:0 Ден Бош - Камбюр 3:1 Дордрехт - Камбюр 0:3 Камбюр - Йонг АЗ Алкмаар 1:2 Де Графсхап - Камбюр 2:3 Камбюр - Эйндховен 2:2 ВВВ-Венло - Камбюр 1:2 Камбюр - Рода 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 Осс - Камбюр 1:8 Камбюр - Маастрихт 4:1 Камбюр - Гронинген 2:1 Маастрихт - Камбюр 1:1 Камбюр - НАК Бреда 2:3 Дордрехт - Камбюр 5:2 Камбюр - ПСВ-2 3:4
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2
Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0

Результаты матчей

Камбюр
Витесс

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Камбюр
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1/16 финала
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
2 Фейеноорд
1 Утрехт
3 ПСВ
1 Твенте
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1/8 финала
2 НЕК Неймеген
1 Гоу Эхед Иглс
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
3 УСВ Геркулес
4 Камбюр
1 Витесс
0 Амстердамсхе
1 Фейеноорд
0 ПСВ
7 АЗ Алкмаар
5 Квик Бойс
0 Эксельсиор
2 Гронинген
1 Алмере Сити
2 Фортуна Ситтард
1/4 финала
3 НЕК Неймеген
0 АДО Ден Хааг
Камбюр
Витесс
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Гронинген
Фортуна Ситтард
1/2 финала
НЕК Неймеген
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Алмере Сити Хансен Корнелиус 5
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
Камбюр Milan Smit 4
Херенвен Ван Амерсфоорт Пелле 3
Фортуна Ситтард Сирхейс Кай 3
Весь список

Топ нарушителей
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
АДО Ден Хааг Gennaro Nigro 1
УНА Jeroen van Schoonhoven 1
Конинклейке Xander van den Berg 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мазилу Адриан уходит с поля. Бутра Амин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Де Йонг Федде сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Milan Smit бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Камбюр.
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