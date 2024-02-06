Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Муньис Алехандро
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
18
Траоре
Амари
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Реал Сосьедад
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
0
Голов в среднем за матч
1.71
0
Среднее время на гол
52
0
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
26
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.38
Тотал матчей
2.5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
240
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|6 (1)
|1
|Ларин Кайл
|4
|0.67
|Льябрес Хавьер
|2
|0.33
|Родригес Даниэль I
|1
|0.17
|Гонсалес Джованни
|1
|0.17
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.33
|Мерино Микель
|1
|0.17
|Андре Силва
|1
|0.17
|Фернандес Карлос
|1
|0.17
|Бекер Шеральдо
|1
|0.17
|Браис Мендес
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|2
|1
|Родригес Даниэль I
|2
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Коста Хауме
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Грейф Доминик
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магунаселая Хон
|2
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Мальорка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Реал Сосьедад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
0
Мальорка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Реал Сосьедад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
0
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
11
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1
Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1
Результаты матчей
Мальорка
Реал Сосьедад
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Мальорка
|Пратс Абдон
|6
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Жирона
|Стуани Кристиан
|5
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 2
|Атлетико М
|Коке Хорхе
|2
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|2
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|Реал Сосьедад
|Магунаселая Хон
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Мальорка
11.4% (16)
Ничья
27.9% (39)
Реал Сосьедад
60.7% (85)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
29.3% (41)
1:1 Ничья
20% (28)
0:1 Реал Сосьедад
17.9% (25)
0:2 Реал Сосьедад
3.6% (5)
2:1 Мальорка
2.9% (4)
1:0 Мальорка
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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