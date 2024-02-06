Длинный заброс последовал в штрафную "Реал Сосьедада", где после нескольких рикошетов мяч ушел за пределы поля от ноги Копете.

Родригес сбил с ног убегающего Галана, и арбитр зафиксировал нарушение. Таким решением оказались недовольны не только болельщики, но и главный тренер "Мальорки".

Настойчиво "Реал Сосьедад" играет через центр поля, где очень большую плотность создает "Мальорка".

Траоре сбил с ноги Косту, попав в колено сопернику.

Родригес хотел навесить в штрафную "Сосьедада" от правой бровки, но мощно зарядил мячом в лицо игроку гостей.

К удивлению для всех арбитр решил ничего не добавлять к первому тайму.

Барренечеа пяткой сыграл на партнера, который сразу же вернул ему мяч. После чего Барренечеа ворвался в штрафную "Мальорки" и прострелил вдоль ворот, но пас не прошел.

Пратс боднул в висок Браиса Мендеса в момент борьбы за верховой мяч. Арбитр побеседовал с игроками, но обошелся без карточки.

Галан заигрался на своей половине поля и упустил мяч, но не смогли хозяева организовать быструю атаку.

Садик получил мяч в центре поля и побежал к воротам "Мальорки", но Коста без проблем догнал форварда и отобрал у него снаряд.

Совсем не получается игра у Садика в первом тайме. Пока мало мячей получает форвард, да и не получается у него цепляться за снаряд.

Коста нарушил правила на Мерино, который полежал немного на газоне и поднялся как ни в чем не бывало. Поговорили игроки друг с другом на высоких тонах, но в диалог вовремя вмешался арбитр.

Барренечеа классно вырезал мяч шведой точно на голову Садику, который не смог попасть по воротам из вратарской "Мальорки"!

Мерино решил отомстить Косте и нарушил на нем правила, откровенно толкнув в спину соперника.

Хозяева забрали мяч в последние несколько минут, на что отреагировали болельщики "Мальорки", которые очень шумно стали поддерживать свою команду.

Пратс получил игровой снаряд на правом фланге и сделал передачу в штрафную "Реал Сосьедада", однако там мяч достался Ремиро.

Теперь верховой заброс последовал уже во вратарскую гостей, но Ремиро снова стал первым на мяче.

Достигли мы экватора первого тайма. Пока очень равная игра без голевых моментов.

Длинный заброс последовал на Садика, у которого не получилось зацепиться за мяч на чужой половине поля.

Ле Норман простоял с мячом на своей половине поля около 15 секунд. Это очень не понравилось болельщикам, которые освистали действия защитника "Реал Сосьедада".

Кубо сделал классный навес в штрафную соперника, где Садик головой сделал скидку на Барренечеа, которому не позволили добраться до мяча, чтобы пробить по воротам.

Галан прострелил в штрафную "Мальорки", но не получилось там у Садика зацепиться за игровой снаряд.

А вот и первый момент у "Мальорки"! Родригес сделал хороший пас в штрафную "Реал Сосьедада", где Пратс отклеился от защитников и первым же касанием пробил по воротам, однако мяч прошел рядом со штангой!

Снова завелись трибуны, однако сейчас мяч находится под контролем "Реал Сосьедада", который продолжает искать свободные зоны.

20' Пратс хочет убежать в быструю атаку по правому краю, но поскользнулся на ровном месте.

19' Галан сделал классную передачу на Кубо, который сразу прострелил на линию штрафной "Мальорки", но попал в соперника.

18' Садик принял мяч и сразу же решил пробить метров с 30, но снаряд свалился у него с ноги и улетел на трибуны.

17' Ларин и Гонсалес организовали атаку на правом фланге, но Барренечеа вернулся назад и помог товарищам отобрать мяч.

16' Нельзя сказать, что игра грубая, но очень много тактических фолов на первых минутах встречи со стороны обеих команд.

15' Ле Норман оказался на газоне после стыка с игроком "Мальорки", но быстро смог встать на ноги.

14' Браис Мендес выполнил неудачный навес со стандартного положения, попав в стенку.

13' Удалось гостям заработать штрафной удар у чужой штрафной. Гонсалес нарушил правила.

12' Барренечеа завалился на газон после контакта с Гонсалесом в штрафной "Мальорки", но никакого нарушения там не было.

11' "Реал Сосьедад" постепенно смог прибрать себе мяч и полностью контролирует его на чужой половине поля.

10' Кубо пошел в дриблинг, но Колете удалось остановить соперника с помощью толчка в спину.

9' Мерино получил по ногам от Родригеса во время принятия мяча, но ничего серьезного.

8' Чуть ли не впервые в матче гости решили пойти в прессинг. Субименди отобрал мяч, но не смог сделать точную передачу на партнера.

7' Дардер едва не выскочил на ударную позицию внутри штрафной "Сосьедада", но защитник успел помешать ему пробить по воротам.

6' Траоре попробовал сыграть в стенку с Кубо, но партер не смог вернуть ему мяч.

5' Не на самых высоких скоростях стартовал матч. Команды пока присматриваются друг к другу.

4' Браис Мендес стал автором первого удара в сегодняшнем матче. С дальней дистанции приложился игрок, и целил он в дальний угол, но Грейф спокойно забрал мяч.

3' Грейф ударом от ворот умудрился добить мяч до ворот "Сосьедада", где Пратс выиграл борьбу у соперника, но с нарушением правил.

2' "Мальорка" сегодня в красно-черной форме, а "Реал Сосьедад" в бело-голубых футболках.