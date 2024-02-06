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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Мальорка
0:0
Перерыв
Реал Сосьедад
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 140
Мальорка 11.4% (16)
X 27.9% (39)
Реал Сосьедад 60.7% (85)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Мальорка
Ничья
Реал Сосьедад
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13
Грейф
Доминик
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
9
Пратс
Абдон
17
Ларин
Кайл
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
19
Умар
Садик
7
Барренечеа
Андер
Мальорка
5-3-2
Реал Сосьедад
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Реал Сосьедад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
КК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

12
0

Голов в среднем за матч

1.71
0

Среднее время на гол

52
0

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

26
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.38

Тотал матчей

2.5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
240

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 6 (1) 1
Ларин Кайл 4 0.67
Льябрес Хавьер 2 0.33
Родригес Даниэль I 1 0.17
Гонсалес Джованни 1 0.17
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.33
Мерино Микель 1 0.17
Андре Силва 1 0.17
Фернандес Карлос 1 0.17
Бекер Шеральдо 1 0.17
Браис Мендес 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 2 1
Родригес Даниэль I 2 0
Настасич Матия 1 0
Коста Хауме 1 0
Маскарель Омар 1 0
Грейф Доминик 1 0
Дьедью Амат 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Саму Кошта 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магунаселая Хон 2 0
Мерино Микель 1 0
Ле Норман Робен 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Мальорка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Реал Сосьедад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
0
Мальорка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Реал Сосьедад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
0

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

11
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1
Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1

Результаты матчей

Мальорка
Реал Сосьедад

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
4
1
2.5
1
4
3.5
1/16 финала
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1/8 финала
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
1/4 финала
3 Мальорка
2 Жирона
1 Сельта
2 Реал Сосьедад
1 Атлетико М
0 Севилья
4 Атлетик Б
2 Барселона
1/2 финала
Мальорка
Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетик Б
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 6
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Жирона Стуани Кристиан 5
Бетис Виллиан Жозе 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Раильо Антонио 1 2
Атлетико М Коке Хорхе 2
Мальорка Родригес Даниэль I 2
Атлетико М Эрмосо Марио 2
Реал Сосьедад Магунаселая Хон 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 45'
    К удивлению для всех арбитр решил ничего не добавлять к первому тайму. 
  • 45'
    Родригес хотел навесить в штрафную "Сосьедада" от правой бровки, но мощно зарядил мячом в лицо игроку гостей.
  • Фол, нарушение
    44'
    Траоре сбил с ноги Косту, попав в колено сопернику. 
  • 43'
    Настойчиво "Реал Сосьедад" играет через центр поля, где очень большую плотность создает "Мальорка".
  • Фол, нарушение
    42'
    Родригес сбил с ног убегающего Галана, и арбитр зафиксировал нарушение. Таким решением оказались недовольны не только болельщики, но и главный тренер "Мальорки".
  • 41'
    Длинный заброс последовал в штрафную "Реал Сосьедада", где после нескольких рикошетов мяч ушел за пределы поля от ноги Копете.
  • Фол, нарушение
    40'
    Мерино решил отомстить Косте и нарушил на нем правила, откровенно толкнув в спину соперника. 
  • Опасный момент
    39'
    Барренечеа классно вырезал мяч шведой точно на голову Садику, который не смог попасть по воротам из вратарской "Мальорки"!
  • Фол, нарушение
    38'
    Коста нарушил правила на Мерино, который полежал немного на газоне и поднялся как ни в чем не бывало. Поговорили игроки друг с другом на высоких тонах, но в диалог вовремя вмешался арбитр.
  • 36'
    Совсем не получается игра у Садика в первом тайме. Пока мало мячей получает форвард, да и не получается у него цепляться за снаряд.
  • 35'
    Садик получил мяч в центре поля и побежал к воротам "Мальорки", но Коста без проблем догнал форварда и отобрал у него снаряд.
  • 34'
    Галан заигрался на своей половине поля и упустил мяч, но не смогли хозяева организовать быструю атаку.
  • Фол, нарушение
    33'
    Пратс боднул в висок Браиса Мендеса в момент борьбы за верховой мяч. Арбитр побеседовал с игроками, но обошелся без карточки.
  • 32'
    Барренечеа пяткой сыграл на партнера, который сразу же вернул ему мяч. После чего Барренечеа ворвался в штрафную "Мальорки" и прострелил вдоль ворот, но пас не прошел.
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    • 31'
      Снова завелись трибуны, однако сейчас мяч находится под контролем "Реал Сосьедада", который продолжает искать свободные зоны. 
    • Опасный момент
      30'
      А вот и первый момент у "Мальорки"! Родригес сделал хороший пас в штрафную "Реал Сосьедада", где Пратс отклеился от защитников и первым же касанием пробил по воротам, однако мяч прошел рядом со штангой!
    • 29'
      Галан прострелил в штрафную "Мальорки", но не получилось там у Садика зацепиться за игровой снаряд. 
    • 28'
      Кубо сделал классный навес в штрафную соперника, где Садик головой сделал скидку на Барренечеа, которому не позволили добраться до мяча, чтобы пробить по воротам. 
    • 26'
      Ле Норман простоял с мячом на своей половине поля около 15 секунд. Это очень не понравилось болельщикам, которые освистали действия защитника "Реал Сосьедада". 
    • 25'
      Длинный заброс последовал на Садика, у которого не получилось зацепиться за мяч на чужой половине поля.
    • 24'
      Достигли мы экватора первого тайма. Пока очень равная игра без голевых моментов. 
    • 23'
      Теперь верховой заброс последовал уже во вратарскую гостей, но Ремиро снова стал первым на мяче. 
    • 22'
      Пратс получил игровой снаряд на правом фланге и сделал передачу в штрафную "Реал Сосьедада", однако там мяч достался Ремиро. 
    • 21'
      Хозяева забрали мяч в последние несколько минут, на что отреагировали болельщики "Мальорки", которые очень шумно стали поддерживать свою команду.
    • 20'
      Пратс хочет убежать в быструю атаку по правому краю, но поскользнулся на ровном месте. 
    • 19'
      Галан сделал классную передачу на Кубо, который сразу прострелил на линию штрафной "Мальорки", но попал в соперника. 
    • 18'
      Садик принял мяч и сразу же решил пробить метров с 30, но снаряд свалился у него с ноги и улетел на трибуны.
    • 17'
      Ларин и Гонсалес организовали атаку на правом фланге, но Барренечеа вернулся назад и помог товарищам отобрать мяч.
    • 16'
      Нельзя сказать, что игра грубая, но очень много тактических фолов на первых минутах встречи со стороны обеих команд.
    • 15'
      Ле Норман оказался на газоне после стыка с игроком "Мальорки", но быстро смог встать на ноги.
    • 14'
      Браис Мендес выполнил неудачный навес со стандартного положения, попав в стенку.
    • Фол, нарушение
      13'
      Удалось гостям заработать штрафной удар у чужой штрафной. Гонсалес нарушил правила.
    • 12'
      Барренечеа завалился на газон после контакта с Гонсалесом в штрафной "Мальорки", но никакого нарушения там не было.
    • 11'
      "Реал Сосьедад" постепенно смог прибрать себе мяч и полностью контролирует его на чужой половине поля.
    • Фол, нарушение
      10'
      Кубо пошел в дриблинг, но Колете удалось остановить соперника с помощью толчка в спину.
    • Фол, нарушение
      9'
      Мерино получил по ногам от Родригеса во время принятия мяча, но ничего серьезного.
    • 8'
      Чуть ли не впервые в матче гости решили пойти в прессинг. Субименди отобрал мяч, но не смог сделать точную передачу на партнера. 
    • 7'
      Дардер едва не выскочил на ударную позицию внутри штрафной "Сосьедада", но защитник успел помешать ему пробить по воротам.
    • 6'
      Траоре попробовал сыграть в стенку с Кубо, но партер не смог вернуть ему мяч.
    • 5'
      Не на самых высоких скоростях стартовал матч. Команды пока присматриваются друг к другу.
    • 4'
      Браис Мендес стал автором первого удара в сегодняшнем матче. С дальней дистанции приложился игрок, и целил он в дальний угол, но Грейф спокойно забрал мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Грейф ударом от ворот умудрился добить мяч до ворот "Сосьедада", где Пратс выиграл борьбу у соперника, но с нарушением правил.
    • 2'
      "Мальорка" сегодня в красно-черной форме, а "Реал Сосьедад" в бело-голубых футболках.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Мальорка
    11.4% (16)
    Ничья
    27.9% (39)
    Реал Сосьедад
    60.7% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    29.3% (41)
    1:1 Ничья
    20% (28)
    0:1 Реал Сосьедад
    17.9% (25)
    0:2 Реал Сосьедад
    3.6% (5)
    2:1 Мальорка
    2.9% (4)
    1:0 Мальорка
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (4)
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    Мальорка
    Реал Сосьедад
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