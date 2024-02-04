Стадион: Эстади Майорка Сон Муа.
Позже
История личных встреч
Мальорка
Реал Сосьедад
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
0
Голов в среднем за матч
1.71
0
Среднее время на гол
52
0
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
26
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.38
Тотал матчей
2.5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
240
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|6 (1)
|1.2
|Ларин Кайл
|4
|0.8
|Льябрес Хавьер
|2
|0.4
|Родригес Даниэль I
|1
|0.2
|Гонсалес Джованни
|1
|0.2
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.4
|Мерино Микель
|1
|0.2
|Андре Силва
|1
|0.2
|Фернандес Карлос
|1
|0.2
|Бекер Шеральдо
|1
|0.2
|Браис Мендес
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|2
|1
|Родригес Даниэль I
|2
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Коста Хауме
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Грейф Доминик
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магунаселая Хон
|2
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Мальорка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Реал Сосьедад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
0
Мальорка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Реал Сосьедад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
0
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
11
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1
Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1
Результаты матчей
Мальорка
Реал Сосьедад
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Мальорка
|Пратс Абдон
|6
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Жирона
|Стуани Кристиан
|5
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 2
|Атлетико М
|Коке Хорхе
|2
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|2
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|Реал Сосьедад
|Магунаселая Хон
|2
Прогнозы на матч Мальорка - Реал Сосьедад
Исход игры
Мальорка
17.3% (9)
Ничья
21.2% (11)
Реал Сосьедад
61.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
71.43% (35)
Нет
28.57% (14)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
40.4% (21)
1:1 Ничья
17.3% (9)
0:1 Реал Сосьедад
17.3% (9)
2:1 Мальорка
7.7% (4)
1:0 Мальорка
5.8% (3)
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