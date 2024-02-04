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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: .
Мальорка
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 51
Мальорка 17.6% (9)
X 21.6% (11)
Реал Сосьедад 60.8% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Реал Сосьедад
3.60
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3.00
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2.42
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Мальорка
Реал Сосьедад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
КК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

12
0

Голов в среднем за матч

1.71
0

Среднее время на гол

52
0

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

26
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.38

Тотал матчей

2.5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
240

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 6 (1) 1.2
Ларин Кайл 4 0.8
Льябрес Хавьер 2 0.4
Родригес Даниэль I 1 0.2
Гонсалес Джованни 1 0.2
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.4
Мерино Микель 1 0.2
Андре Силва 1 0.2
Фернандес Карлос 1 0.2
Бекер Шеральдо 1 0.2
Браис Мендес 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 2 1
Родригес Даниэль I 2 0
Настасич Матия 1 0
Коста Хауме 1 0
Маскарель Омар 1 0
Грейф Доминик 1 0
Дьедью Амат 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Саму Кошта 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магунаселая Хон 2 0
Мерино Микель 1 0
Ле Норман Робен 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Мальорка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Реал Сосьедад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
0
Мальорка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Реал Сосьедад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
0

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

11
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1
Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1

Результаты матчей

Мальорка
Реал Сосьедад

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
4
1
2.5
1
4
3.5
1/16 финала
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1/8 финала
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
1/4 финала
3 Мальорка
2 Жирона
1 Сельта
2 Реал Сосьедад
1 Атлетико М
0 Севилья
4 Атлетик Б
2 Барселона
1/2 финала
Мальорка
Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетик Б
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 6
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Жирона Стуани Кристиан 5
Бетис Виллиан Жозе 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Раильо Антонио 1 2
Атлетико М Коке Хорхе 2
Мальорка Родригес Даниэль I 2
Атлетико М Эрмосо Марио 2
Реал Сосьедад Магунаселая Хон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Реал Сосьедад.
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    • Прогнозы 51
    Мальорка 17.6% (9)
    X 21.6% (11)
    Реал Сосьедад 60.8% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.60
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    3.00
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    2.42
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    Прогнозы на матч Мальорка - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Мальорка
    17.3% (9)
    Ничья
    21.2% (11)
    Реал Сосьедад
    61.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (35)
    Нет
    28.57% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    40.4% (21)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    0:1 Реал Сосьедад
    17.3% (9)
    2:1 Мальорка
    7.7% (4)
    1:0 Мальорка
    5.8% (3)
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    Мальорка
    Реал Сосьедад
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