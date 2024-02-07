Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Эрнандес Алехандро
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лино
Сэмуел
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Атлетик Б
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
36 матчей
58.3%
11.1%
30.6%
21 победа 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
8 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.74
1.29
Среднее время на гол
51
69
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.41
0.79
Среднее время на гол
63
114
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
1.58
1.03
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
Среднее время на гол
56
87
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|3
|1
|Корреа Анхель
|1
|0.33
|Рикельме Родриго
|1
|0.33
|Гризманн Антуан
|1
|0.33
|Мората Альваро
|1
|0.33
|Лино Сэмуел
|1
|0.33
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильялибре Асьер
|6 (1)
|1.2
|Уильямс Нико
|2
|0.4
|Арес Малком
|2
|0.4
|Уильямс Иньяки
|1
|0.2
|Сансет Ойян
|1
|0.2
|Муньяин Икер
|1
|0.2
|Гурусета Горка
|1
|0.2
|Де Маркос Оскар
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|2
|0
|Эрмосо Марио
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Андер
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Прадос Беньят
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетик Б
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Атлетико М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
2
22%
2
14%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0
Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0
Результаты матчей
Атлетико М
Атлетик Б
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
32
12
14
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Мальорка
|Пратс Абдон
|6
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Жирона
|Стуани Кристиан
|5
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 2
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
|Атлетико М
|Коке Хорхе
|2
|Мальорка
|Коста Хауме
|2
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б
Исход игры
Атлетико М
85.6% (137)
Ничья
10% (16)
Атлетик Б
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
34.4% (55)
1:0 Атлетико М
20% (32)
2:0 Атлетико М
8.8% (14)
1:1 Ничья
3.8% (6)
1:2 Атлетик Б
1.9% (3)
3:1 Атлетико М
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!