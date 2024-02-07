  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Атлетико М
 
Позже
Атлетик Б

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 156
Атлетико М 86.5% (135)
X 9.6% (15)
Атлетик Б 3.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Атлетик Б
2.16
Реклама, melbet.ru
3.55
Реклама, fon.bet
4.40
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
23
Мандава
Рейнилду
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
24
Ривас
Пабло
Барриос
12
Лино
Сэмуел
7
Гризманн
Антуан
9
Депай
Мемфис
13
Агирреcабала
Хулен
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
Атлетико М
3-5-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико М
Атлетик Б

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

36 матчей

58.3%
11.1%
30.6%
21 победа 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
8 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
С
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:2
П
3:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:4
П
1:2
КК
1:2
КК
1:0
П
2:0
П
3:0
П
4:0
ЛЕ
3:0
П
2:1
П
3:0
П
0:2
П
1:2
П
2:0
П
1:0
П
1:4
П
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.74
1.29

Среднее время на гол

51
69

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.41
0.79

Среднее время на гол

63
114

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

1.58
1.03

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32

Среднее время на гол

56
87

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 1
Корреа Анхель 1 0.33
Рикельме Родриго 1 0.33
Гризманн Антуан 1 0.33
Мората Альваро 1 0.33
Лино Сэмуел 1 0.33
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильялибре Асьер 6 (1) 1.2
Уильямс Нико 2 0.4
Арес Малком 2 0.4
Уильямс Иньяки 1 0.2
Сансет Ойян 1 0.2
Муньяин Икер 1 0.2
Гурусета Горка 1 0.2
Де Маркос Оскар 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Эрмосо Марио 2 0
Диего Симеоне 2 0
Витсель Аксель 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Мората Альваро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Прадос Беньят 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетик Б
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Атлетико М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
2
22%
2
14%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0
Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0

Результаты матчей

Атлетико М
Атлетик Б

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
3
2
1
2
3.5
1
4
1/16 финала
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1/8 финала
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
1/4 финала
3 Мальорка
2 Жирона
1 Сельта
2 Реал Сосьедад
1 Атлетико М
0 Севилья
4 Атлетик Б
2 Барселона
1/2 финала
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетик Б
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 6
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Жирона Стуани Кристиан 5
Бетис Виллиан Жозе 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Раильо Антонио 1 2
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Атлетико М Коке Хорхе 2
Мальорка Коста Хауме 2
Атлетико М Эрмосо Марио 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию первого полуфинального матча Испанского кубка Короля, в котором сыграют мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Civitas Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Атлетико М - Атлетик Б онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б

Исход игры
Атлетико М
85.6% (137)
Ничья
10% (16)
Атлетик Б
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
34.4% (55)
1:0 Атлетико М
20% (32)
2:0 Атлетико М
8.8% (14)
1:1 Ничья
3.8% (6)
1:2 Атлетик Б
1.9% (3)
3:1 Атлетико М
1.3% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико М
Атлетик Б
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный