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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Анкарагюджю
0:0
Перерыв
Сивасспор
0'
39' Желтая карточка
Пуггурас Ахиллеас

Ход матча

39'
 
Пуггурас Ахиллеас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Сивасспор
2.10
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3.40
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5.20
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Все Коэффициенты
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
23
Гюнерен
Али
Каан
30
Джигерджи
Толга
8
Педринью
V
80
Моруцан
Олимпиу
22
Соу
Али
29
Сепас
Реналдо
35
Вурал
Али
Шашал
99
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
23
Окумуш
Аладдин
44
Пуггурас
Ахиллеас
19
Квет
Роман
12
Акдаг
Ибрахим
33
Элмаз
Бартуг
17
Башсан
Эмрах
9
Манай
Рей
Анкарагюджю
4-3-3
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Сивасспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

22 матча

13.6%
18.2%
68.2%
3 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:3
С
2:0
ТМК
0:2
С
2:1
К
2:1
С
1:4
ТМК
0:2
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
3:1
С
4:0
КТ
3:1
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2.33
2.1

Среднее время на гол

38
42

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.73
1.5

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 5 0.21
Джигерджи Толга 4 (2) 0.17
Соу Али 3 0.13
Педринью V 3 0.13
Сепас Реналдо 3 0.13
Баич Риад 3 0.13
Моруцан Олимпиу 2 0.08
Македа Федерико 2 0.08
Родригес Гарри 1 0.04
Гюнерен Али Каан 1 0.04
Улудаг Алпер 1 0.04
Радакович Урош 1 0.04
Муякич Нихад 1 0.04
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 11 (3) 0.46
Сайс Самуэль 5 0.21
Койта Бенгали-Фоде 3 (1) 0.13
Нжи Клинтон Муа 2 0.08
Родригес Жерсон 2 0.08
Квет Роман 1 0.04
Аппиндангойе Аарон 1 0.04
Османпаша Джанер 1 0.04
Бэрроу Моду 1 0.04
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 5 0
Сепас Реналдо 4 0
Соу Али 2 1
Кициу Стелиос 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Родригес Гарри 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Чанкая Атакан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 6 0
Харисис Харилаос 6 0
Чифтчи Угюр 4 0
Квет Роман 4 0
Койта Бенгали-Фоде 2 1
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Вурал Али Шашал 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

4
4
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

11
11
Анкарагюджю
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Сивасспор
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
14%
5
33%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
6
40%
76-90

Пропущено

11
23
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
9%
1
4%
1-15
4
36%
4
17%
16-30
1
9%
8
35%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
6
26%
61-75
2
18%
2
9%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
2
12%
6
50%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

31
27
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
4
13%
11
41%
1-15
5
16%
3
11%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
9
29%
29%
1
4%
61-75
4
13%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

27
36
14 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
3
11%
2
6%
1-15
8
30%
30%
5
14%
16-30
3
11%
13
36%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
4
15%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1
Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1
Сивасспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2
Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3

Результаты матчей

Анкарагюджю
Сивасспор

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
8 раз 35%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
2
9
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
1.5
Больше Меньше
4
8
2
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
18
5
7
16
1.5
6
17
4
19
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
2.
Галатасарай
 Заявка 23 19 3 1 48 - 14 60
3.
Трабзонспор
 Заявка 23 11 4 8 38 - 32 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 23 10 5 8 27 - 33 35
6.
Антальяспор
 Заявка 23 8 10 5 29 - 23 34
7.
Касымпаша
 Заявка 23 9 5 9 41 - 45 32
8.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
10.
Кайсериспор
 Заявка 23 8 6 9 28 - 33 30
11.
Сивасспор
 0:0 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 1:0 Заявка 24 6 10 8 29 - 31 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
15.
Самсунспор
 Заявка 23 7 5 11 27 - 33 26
16.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 24 6 6 12 27 - 27 24
17.
Газиантеп
 Заявка 23 6 5 12 26 - 35 23
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 23 3 5 15 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
11.
Хатайспор
 1:0 Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
12.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
14.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 0:0 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Сивасспор
 0:0 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
5.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Касымпаша
 Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
10.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 1:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 12 1 2 9 7 - 17 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Сивасспор Манай Рей 11
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Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
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Анкарагюджю
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