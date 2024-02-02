Тур: 24. Стадион: Эрьяман.
0:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаПуггурас Ахиллеас
50' Желтая карточкаСепас Реналдо
82' Желтая карточкаОкумуш Аладдин
89' Желтая карточкаГаноушек Матей
90'+5
Ход матча
50'
82'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
99
Палули
Мурат
14
Камара
Самба
19
Квет
Роман
33
Элмаз
Бартуг
17
Башсан
Эмрах
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Кайя ДогуканВратарь
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Элмаз БартугПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гекай ЭмреНападающий
-
73 Кефкир Юсуф
-
-
50 Erdem Gulec
-
74 Sabri Cakir
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Анкарагюджю
Сивасспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
22 матча
13.6%
18.2%
68.2%
3 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
2.33
2.1
Среднее время на гол
38
42
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.73
1.5
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|5
|0.21
|Джигерджи Толга
|4 (2)
|0.17
|Соу Али
|3
|0.13
|Педринью V
|3
|0.13
|Сепас Реналдо
|3
|0.13
|Баич Риад
|3
|0.13
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.08
|Македа Федерико
|2
|0.08
|Родригес Гарри
|1
|0.04
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.04
|Улудаг Алпер
|1
|0.04
|Радакович Урош
|1
|0.04
|Муякич Нихад
|1
|0.04
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|11 (3)
|0.46
|Сайс Самуэль
|5
|0.21
|Койта Бенгали-Фоде
|3 (1)
|0.13
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.08
|Родригес Жерсон
|2
|0.08
|Квет Роман
|1
|0.04
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.04
|Османпаша Джанер
|1
|0.04
|Бэрроу Моду
|1
|0.04
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|5
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Соу Али
|2
|1
|Кициу Стелиос
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|6
|0
|Харисис Харилаос
|6
|0
|Чифтчи Угюр
|4
|0
|Квет Роман
|4
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|1
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|2
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
4
4
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
11
11
Анкарагюджю
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сивасспор
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
14%
5
33%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
6
40%
76-90
Пропущено
11
23
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
9%
1
4%
1-15
4
36%
4
17%
16-30
1
9%
8
35%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
6
26%
61-75
2
18%
2
9%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
12%
6
50%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
31
27
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
4
13%
11
41%
1-15
5
16%
3
11%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
9
29%
29%
1
4%
61-75
4
13%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
27
36
14 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
3
11%
2
6%
1-15
8
30%
30%
5
14%
16-30
3
11%
13
36%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
4
15%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1
Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1
Сивасспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2
Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3
Результаты матчей
Анкарагюджю
Сивасспор
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
8 раз 33%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
3
4 раза 17%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
92
49
29
211
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
49
29
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
186
717
618
420
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 14
|63
|2.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|61 - 18
|60
|3.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|38 - 32
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 33
|35
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 23
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 45
|32
|8.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|15.
|0:2 Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|16.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 29
|24
|17.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 35
|23
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 37
|21
|20.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|0:2 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|13.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|14.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|2:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|0:2 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|11
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6