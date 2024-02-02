Тур: 24. Стадион: Новый стадион Хатая.
1:0
Перерыв
Ход матча
41'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
54
Дурсун
Салих
11
Мор
Эмре
10
Ялчын
Гювен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Защитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
История личных встреч
Хатайспор
Фатих Карагюмрюк
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.21
|Ривас Ригоберто
|4
|0.17
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.17
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.17
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.13
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Гулам Фаузи
|1
|0.04
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.04
|Аличи Керим
|1
|0.04
|Ходжич Армин II
|1
|0.04
|Абид Рейан
|1
|0.04
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|4
|0.17
|Роден Маркус
|4
|0.17
|Эйссерик Валентин
|3
|0.13
|Келес Джан
|3
|0.13
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.13
|Мендеш Райан
|2
|0.08
|Мерджан Левент
|1
|0.04
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|Дурсун Салих
|1
|0.04
|Чеккерини Федерико
|1
|0.04
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Паолетти Флавио
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Гулам Фаузи
|4
|0
|Кардешлер Эрдже
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Килама Ги-Марселен
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Йылмаз Реджеп
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Максимович Никола
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Буджемаа Мехди
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Мендеш Райан
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Дурсун Салих
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Келес Джан
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Фатих Карагюмрюк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
12
5
Хатайспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Фатих Карагюмрюк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
5
18
Хатайспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
Фатих Карагюмрюк
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
20
6
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
10%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
2
33%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
5
25%
2
33%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
29%
4
24%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
7
33%
31-45
4
44%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
22%
6
29%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
2
22%
76-90
Забито
29
27
8 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
3
10%
2
7%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
2
7%
9
33%
31-45
8
28%
5
19%
46-60
6
21%
2
7%
61-75
7
24%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
30
26
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
10%
3
12%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
7
23%
6
23%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
11
37%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1
Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0
Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Результаты матчей
Хатайспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
6 раз 26%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
56
66
47
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
65
210
110
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
149
716
716
518
419
122
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|61 - 18
|60
|2.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|48 - 14
|60
|3.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|38 - 32
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 33
|35
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 23
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 45
|32
|8.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 33
|30
|11.
|0:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|0:0 Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|1:0 Заявка
|24
|6
|10
|8
|29 - 31
|28
|14.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|15.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|27 - 33
|26
|16.
|0:1 Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 27
|24
|17.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 35
|23
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 37
|21
|20.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|9.
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|13.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|14.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|10.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|0:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 17
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|11
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6