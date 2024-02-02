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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Хатайспор
3:1
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
1:0
41' Гол
Массанга Шандрель
48' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
2:0
51' Пенальти
Страндберг Карлос
83' Желтая карточка
Келес Джан
2:1
86' Гол
Ласанья Кевин
3:1
90' Гол
Массанга Шандрель
90'+8
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
88
Сертель
Джемали
5
Саглам
Геркем
77
Фернандеш
Желсон
II
4
Массанга
Шандрель
17
Деле-Баширу
Фисайо
99
Ривас
Ригоберто
10
Страндберг
Карлос
31
Сиригу
Сальваторе
4
Бираски
Давиде
54
Дурсун
Салих
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
91
Бертолаччи
Андреа
6
Роден
Маркус
11
Мор
Эмре
9
Эйссерик
Валентин
10
Ялчын
Гювен
19
Дурсун
Сердар
Хатайспор
4-1-4-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Фатих Карагюмрюк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
0:3
С
3:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
0:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 6 (2) 0.25
Ривас Ригоберто 4 0.17
Деле-Баширу Фисайо 4 0.17
Дадашов Ренат 4 (3) 0.17
Ламкель Зе Дидье 3 0.13
Массанга Шандрель 2 0.08
Саглам Геркем 1 0.04
Гулам Фаузи 1 0.04
Килама Ги-Марселен 1 0.04
Аличи Керим 1 0.04
Ходжич Армин II 1 0.04
Абид Рейан 1 0.04
Йылдырым Бертуг 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Синик Догукан 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.17
Роден Маркус 4 0.17
Эйссерик Валентин 3 0.13
Келес Джан 3 0.13
Дурсун Сердар 3 (1) 0.13
Мендеш Райан 2 0.08
Ласанья Кевин 2 0.08
Мерджан Левент 1 0.04
Стураро Стефано 1 0.04
Дурсун Салих 1 0.04
Чеккерини Федерико 1 0.04
Сангаре Назим 1 0.04
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 7 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Гулам Фаузи 4 0
Кардешлер Эрдже 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Саглам Геркем 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Килама Ги-Марселен 3 0
Беяз Омер 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Йылмаз Реджеп 2 0
Бекай Висар 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Максимович Никола 1 0
Абид Рейан 1 0
Буджемаа Мехди 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Эйссерик Валентин 3 0
Стураро Стефано 3 0
Дурсун Салих 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Фатих Карагюмрюк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

12
6
Хатайспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Фатих Карагюмрюк
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

5
18
Хатайспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
Фатих Карагюмрюк
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

23
7
6 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
9%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
2
29%
31-45
5
22%
1
14%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
6
26%
3
43%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
5
33%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
5
33%
5
25%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
7
33%
31-45
4
44%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
22%
6
29%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
2
22%
76-90

Забито

32
28
9 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
3
9%
2
7%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
3
9%
9
32%
31-45
9
28%
5
18%
46-60
6
19%
2
7%
61-75
8
25%
9
32%
76-90

Пропущено

31
29
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
3
10%
3
10%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
7
23%
7
24%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
12
39%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1
Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0
Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1

Результаты матчей

Хатайспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 25%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
3
5 раз 21%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
6
6
5
7
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
1
11
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
15
9
8
16
1.5
7
17
6
18
2.5
4
20
1
23
3.5
2
22
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:0 Заявка 24 20 3 1 50 - 14 63
2.
Фенербахче
 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
3.
Трабзонспор
 Заявка 23 11 4 8 38 - 32 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 23 10 5 8 27 - 33 35
6.
Антальяспор
 Заявка 23 8 10 5 29 - 23 34
7.
Касымпаша
 Заявка 23 9 5 9 41 - 45 32
8.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
10.
Кайсериспор
 Заявка 23 8 6 9 28 - 33 30
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
15.
Самсунспор
 0:2 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 24 6 6 12 28 - 29 24
17.
Газиантеп
 Заявка 23 6 5 12 26 - 35 23
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 23 3 5 15 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:0 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 0:2 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
11.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
14.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 2:0 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
5.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Касымпаша
 Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 0:2 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Саглам Геркем сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Массанга Шандрель бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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