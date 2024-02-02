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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Самсунспор
0:1
Первый тайм: 9'
Галатасарай

Ход матча

5'
0:1
Нельссон Виктор
(Икарди Мауро)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
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Самсунспор
Ничья
Галатасарай
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1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
4
Ван
Дронгелен
Рик
48
Антальялы
Тайлан
6
Аит
Бенассер
Юссеф
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
99
Кара
Эркан
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
25
Нельссон
Виктор
6
Санчес
Давинсон
18
Кутлу
Беркан
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Самсунспор
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Галатасарай

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
4:2
С
2:4
С
3:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
4

Среднее время на гол

25
22

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

30
38

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 6 0.26
Нтчам Оливье 4 (3) 0.17
Кылынч Эмре 3 0.13
Хольсе Карло 3 0.13
Кара Эркан 3 (1) 0.13
Ван Дронгелен Рик 2 0.09
Явру Зеки 1 0.04
Айдогду Сонер 1 0.04
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.04
Шиндлер Кингсли 1 0.04
Аит Бенассер Юссеф 1 0.04
Димата Ландри 1 0.04
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Шатка Любомир 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 13 (5) 0.57
Актюркоглу Мухаммед 9 (1) 0.39
Заха Уилфрид 9 0.39
Мертенс Дрис 3 (1) 0.13
Бардакчи Абдулкерим 3 0.13
Зиеш Хаким 2 0.09
Демирбай Керем 1 0.04
Айхан Кан 1 0.04
Йылмаз Барыш 1 0.04
Бакамбу Седрик 1 0.04
Оливейра Сержиу 1 0.04
Санчес Давинсон 1 0.04
Нельссон Виктор 1 0.04
Боэ Саша 1 0.04
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Айдын Эюп 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 3 1
Тирпан Микаэль 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Хольсе Карло 3 0
Озтюрк Алим 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Явру Зеки 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Челик Осман 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Торрейра Лукас 5 0
Йылмаз Барыш 5 0
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Окан Бурук 2 0
Демирбай Керем 2 0
Айхан Кан 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Галатасарай
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
2
Самсунспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Галатасарай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

6
29
Самсунспор
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Галатасарай
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

9
31

Голы по времени матча

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
6
33%
61-75
6
38%
4
22%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Забито

11
29
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
0
0%
1
3%
1-15
1
9%
6
21%
16-30
2
18%
6
21%
31-45
2
18%
3
10%
46-60
3
27%
4
14%
61-75
3
27%
8
28%
76-90

Пропущено

22
10
14 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
23%
0
0%
1-15
6
27%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
2
9%
5
50%
46-60
4
18%
2
20%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Забито

27
47
9 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 17
6 Не забивали 2
3
11%
3
6%
1-15
3
11%
7
15%
16-30
3
11%
9
19%
31-45
4
15%
5
11%
46-60
5
19%
10
21%
61-75
9
33%
12
26%
76-90

Пропущено

33
15
20 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 12
6
18%
1
7%
1-15
9
27%
2
13%
16-30
5
15%
1
7%
31-45
2
6%
6
40%
46-60
5
15%
3
20%
61-75
6
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3
Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2
Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1
Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1

Результаты матчей

Самсунспор
Галатасарай

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
5 раз 42%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
6 раз 50%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 26%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
11
1
1
10
2.5
5
7
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
2
10
1.5
5
6
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
21
2
7
16
1.5
16
7
2
21
2.5
7
16
1
22
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 24 20 3 1 49 - 14 63
2.
Фенербахче
 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
3.
Трабзонспор
 Заявка 23 11 4 8 38 - 32 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 23 10 5 8 27 - 33 35
6.
Антальяспор
 Заявка 23 8 10 5 29 - 23 34
7.
Касымпаша
 Заявка 23 9 5 9 41 - 45 32
8.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
10.
Кайсериспор
 Заявка 23 8 6 9 28 - 33 30
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
15.
Самсунспор
 0:1 Заявка 24 7 5 12 27 - 34 26
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 24 6 6 12 28 - 29 24
17.
Газиантеп
 Заявка 23 6 5 12 26 - 35 23
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 23 3 5 15 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 0:1 Заявка 12 6 2 4 16 - 12 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
11.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
14.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 1:0 Заявка 12 8 3 1 19 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
5.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Касымпаша
 Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 0:1 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
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Самсунспор
Ничья
Галатасарай
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