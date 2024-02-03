Тур: 24. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
Ход матча
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.97 Победа «Ризеспора»
-
23
Аккан
Гёкхан
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
72
Этеми
Вален
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
-
66 Уста ГювенЗащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
-
19 Диуф УмарНападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
72 Этеми ВаленНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Тёре ГёкханНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ризеспор
Коньяспор
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
27 матчей
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.85
1.29
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.15
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.63
1.22
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|8
|0.33
|Гайч Адольфо
|6
|0.25
|Кесер Бенхур
|4
|0.17
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.13
|Мочи Отилла
|2
|0.08
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|Зекири Альтин
|1
|0.04
|Мари Джон
|1
|0.04
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.33
|Андреасен Лука
|4
|0.17
|Хауберт Гильерме
|3
|0.13
|Морено Марлос
|2
|0.08
|Мурич Роберт
|2
|0.08
|Огюз Ахмет
|1
|0.04
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|Чикылдэу Александру
|1
|0.04
|Язгылы Угурджан
|1
|0.04
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|6
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|5
|1
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Огюз Ахмет
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Дикмен Сонер
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Коньяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
11
Ризеспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Коньяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
8
9
Ризеспор
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
43% (10)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Коньяспор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
4
25%
4
33%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Пропущено
9
22
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
4
44%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
22%
5
23%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
6
27%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Пропущено
24
12
8 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
8%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
6
25%
4
33%
61-75
6
25%
5
42%
76-90
Забито
27
26
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
7%
2
8%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
6
22%
7
27%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
8
30%
30%
7
27%
76-90
Пропущено
33
34
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
6
18%
4
12%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
5
15%
5
15%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
7
21%
7
21%
61-75
7
21%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1
Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1
Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1
Результаты матчей
Ризеспор
Коньяспор
Точный счет
1:0
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 30%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
13 раз 57%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
39
47
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
185
617
518
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 14
|63
|2.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|61 - 18
|60
|3.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|38 - 32
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 33
|36
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 23
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 45
|32
|8.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|15.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|16.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 29
|24
|17.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 35
|23
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|13.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|14.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|11
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6