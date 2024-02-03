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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Ризеспор
0:0
Конец матча
Коньяспор
0'
45' Желтая карточка
Шахин Мухаммет Таха
90' Желтая карточка
90'+4

Ход матча

45'
Шахин Мухаммет Таха
 
69'
 
Чикалеши Сокол
Андреасен Лука
79'
 
Морено Марлос
Этеми Вален
82'
Пала Митхат
Олавоин Ибрахим
 
85'
 
Демиртапа Кархаман
Караель Джебраил
85'
Минчев Мартин
Зекири Альтин
 
90'
Яшар Сейфеттин Анил
Топчу Эмир Хан
 
90'
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
7
Кесер
Бенхур
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
27
Словик
Якуб
19
Караель
Джебраил
5
Язгылы
Угурджан
33
Filip
Damjanovic
12
Хауберт
Гильерме
37
Н'Зонзи
Стивен
8
Чикылдэу
Александру
11
Андреасен
Лука
35
Юлгюн
Огулджан
18
Ндао
Алассан
72
Этеми
Вален
Ризеспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Коньяспор

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

27 матчей

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:2
ТМК
1:1
С
2:1
С
3:0
С
5:3
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
ТПЛ
2:0
ТПЛ
1:3
АЛ
1:3
АЛ
2:2
АЛ
1:1
АЛ
2:1
ТМС
0:1
С
2:2
С
2:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.29

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.15

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.63
1.22

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 8 0.33
Гайч Адольфо 6 0.25
Кесер Бенхур 4 0.17
Олавоин Ибрахим 3 0.13
Мочи Отилла 2 0.08
Шелви Джонджо 1 0.04
Зекири Альтин 1 0.04
Мари Джон 1 0.04
Зауэр Густаво 1 (1) 0.04
Нильсен Каспер 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Османоглу Синан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.33
Андреасен Лука 4 0.17
Хауберт Гильерме 3 0.13
Морено Марлос 2 0.08
Мурич Роберт 2 0.08
Огюз Ахмет 1 0.04
Н'Зонзи Стивен 1 0.04
Чикылдэу Александру 1 0.04
Язгылы Угурджан 1 0.04
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 6 1
Пала Митхат 6 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Шелви Джонджо 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 5 1
Демирбаг Адиль 4 1
Огюз Ахмет 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Дикмен Сонер 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Коньяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
11
Ризеспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Коньяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

8
9
Ризеспор
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
43% (10)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Коньяспор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
4
25%
4
33%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Пропущено

9
22
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
4
44%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
22%
5
23%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
6
27%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Пропущено

24
12
8 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
8%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
6
25%
4
33%
61-75
6
25%
5
42%
76-90

Забито

27
26
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
7%
2
8%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
6
22%
7
27%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
8
30%
30%
7
27%
76-90

Пропущено

33
34
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
6
18%
4
12%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
5
15%
5
15%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
7
21%
7
21%
61-75
7
21%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1
Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1
Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1

Результаты матчей

Ризеспор
Коньяспор

Точный счет

1:0
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 30%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
13 раз 57%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
4
7
2
10
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
1
11
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
5
18
3
20
2.5
1
22
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 24 20 3 1 50 - 14 63
2.
Фенербахче
 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
3.
Трабзонспор
 Заявка 23 11 4 8 38 - 32 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 24 10 6 8 27 - 33 36
6.
Антальяспор
 Заявка 23 8 10 5 29 - 23 34
7.
Касымпаша
 Заявка 23 9 5 9 41 - 45 32
8.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
10.
Кайсериспор
 Заявка 23 8 6 9 28 - 33 30
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
15.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 24 6 6 12 28 - 29 24
17.
Газиантеп
 Заявка 23 6 5 12 26 - 35 23
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 23 3 5 15 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
11.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
14.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
5.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Касымпаша
 Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
  • 69'
    Андреасен Лука уходит с поля. Чикалеши Сокол выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Таха Шахин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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