Тур: 24. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
36'
1:0
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ба
Уссейну
15
Дюбуа
Лео
89
Соуза
Жосеф
23
Тюрюдж
Дениз
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
10
Рроца
Эдуарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Яшар АлиПолузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Истанбулспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
75
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|11 (3)
|0.46
|Фигейредо Жоау
|4
|0.17
|Опоку Джером
|3
|0.13
|Пелкас Димитрис
|3
|0.13
|Абейд Мехди
|2
|0.08
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.04
|Дюбуа Лео
|1
|0.04
|Гюрлер Сердар
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Кени Филипп
|1
|0.04
|Алексич Даниел
|0
|0
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.17
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.08
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.08
|Самбисса Давид
|1
|0.04
|Мамаду Менди
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Этеми Вален
|1
|0.04
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Ндао Алассан
|1
|0.04
|Воробьев Модест
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.04
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|5
|2
|Ба Уссейну
|6
|1
|Опоку Джером
|5
|1
|Тюрюдж Дениз
|6
|0
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Лима Лукас
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Абейд Мехди
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Есиль Мехмет
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Эрдоган Окан
|3
|1
|Коли Расин
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Яшар Али
|2
|1
|Дели Симон
|3
|0
|Воробьев Модест
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Арда Альп
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Истанбулспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
7
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Истанбулспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
17
Упущенные победы
9
6
Истанбул Башакшехир
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Истанбулспор
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
24%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
13
19
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
1
8%
8
42%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
15
21
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
4
27%
2
10%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
27%
4
19%
76-90
Забито
29
19
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
7
24%
2
11%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
4
14%
5
26%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
3
10%
7
37%
76-90
Пропущено
28
40
18 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
7
25%
4
10%
1-15
5
18%
3
8%
16-30
6
21%
7
18%
31-45
4
14%
9
23%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
5
18%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0
Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Истанбулспор
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
3
5 раз 22%
1
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
56
39
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
65
48
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
149
914
419
617
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 14
|63
|2.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|61 - 18
|60
|3.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|38 - 32
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 33
|36
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 23
|34
|7.
|1:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|30 - 28
|33
|8.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 45
|32
|9.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|15.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|16.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 29
|24
|17.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 35
|23
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|0:1 Заявка
|24
|3
|5
|16
|18 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|12.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|14.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|0:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 21
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|11 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6