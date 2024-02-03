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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
2:0
Конец матча
Истанбулспор
0'
1:0
36' Гол
Пёнтек Кшиштоф
41' Желтая карточка
Рроца Эдуарт
2:0
71' Гол
Пёнтек Кшиштоф
90' Желтая карточка
Ба Уссейну
90'+5
1
Бабаджан
Волкан
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
15
Дюбуа
Лео
89
Соуза
Жосеф
23
Тюрюдж
Дениз
26
Илкхан
Эмирхан
10
Озджан
Беркай
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
7
Самбисса
Давид
34
Лосаж
Флорьян
6
Воробьев
Модест
24
Сарикайя
Муаммер
66
Яшар
Али
10
Рроца
Эдуарт
88
Траоре
Джакариджа
Жуниор
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Истанбулспор
3-5-1-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Истанбулспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
2:0
ТМК
1:3
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 12 (3) 0.5
Фигейредо Жоау 4 0.17
Опоку Джером 3 0.13
Пелкас Димитрис 3 0.13
Абейд Мехди 2 0.08
Тюрюдж Дениз 1 0.04
Дюбуа Лео 1 0.04
Гюрлер Сердар 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Кени Филипп 1 0.04
Алексич Даниел 0 0
Соуза Жосеф 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 4 0.17
Сарикайя Муаммер 2 0.08
Йылмаз Ибрахим 2 0.08
Самбисса Давид 1 0.04
Мамаду Менди 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Этеми Вален 1 0.04
Рроца Эдуарт 1 0.04
Ндао Алассан 1 0.04
Воробьев Модест 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Лосаж Флорьян 1 0.04
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.04
Сантос Жаксон 0 0
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 7 1
Фигейредо Жоау 5 2
Опоку Джером 5 1
Тюрюдж Дениз 6 0
Пелкас Димитрис 5 0
Дюбуа Лео 3 0
Лима Лукас 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Абейд Мехди 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Карзев Эден 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарикайя Муаммер 7 0
Есиль Мехмет 6 0
Лосаж Флорьян 5 0
Эрдоган Окан 3 1
Коли Расин 4 0
Дахени Демиако 4 0
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Яшар Али 2 1
Дели Симон 3 0
Воробьев Модест 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Арда Альп 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Истанбулспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
7
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Истанбулспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
17

Упущенные победы

9
6
Истанбул Башакшехир
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Истанбулспор
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
21%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
4
21%
2
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
23%
2
10%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
1
8%
8
38%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

15
21
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
4
27%
2
10%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Забито

31
19
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
7
23%
2
11%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
5
16%
5
26%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
7
23%
1
5%
61-75
3
10%
7
37%
76-90

Пропущено

28
42
18 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
7
25%
4
10%
1-15
5
18%
3
7%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
4
14%
9
21%
46-60
1
4%
6
14%
61-75
5
18%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0
Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Истанбулспор

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
10 раз 42%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
1
11
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
14
10
10
14
1.5
4
20
6
18
2.5
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 24 20 3 1 50 - 14 63
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 24 19 4 1 61 - 18 61
3.
Трабзонспор
 Заявка 23 11 4 8 38 - 32 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 24 10 6 8 27 - 33 36
6.
Антальяспор
 0:0 Заявка 24 8 11 5 29 - 23 35
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 24 9 6 9 31 - 28 33
8.
Касымпаша
 Заявка 23 9 5 9 41 - 45 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
10.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 24 8 7 9 28 - 33 31
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
15.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 24 6 6 12 28 - 29 24
17.
Газиантеп
 0:0 Заявка 24 6 6 12 26 - 35 24
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 24 3 5 16 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 0:0 Заявка 13 5 7 1 13 - 9 22
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
8.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
9.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
11.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
12.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
14.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Газиантеп
 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
18.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:0 Заявка 12 10 2 0 25 - 5 32
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
5.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Касымпаша
 Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
7.
Антальяспор
 0:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Эдуарт Ррока получил желтую карточку от судьи
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