Тур: 24. Стадион: Газиантеп.
1:1
Второй тайм: 83'
0'
0:1
11' ГолОзбек Мехмет
25' Желтая карточкаКардозу Мигел
67' Желтая карточкаКочаман Ариф
1:1
68' Гол в свои воротаСаздаджи Гекхан
68' Желтая карточкаБаязит Билал
68' Желтая карточкаМаксим Александру
Ход матча
11'
0:1
25'
67'
68'
1:1
68'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
18
Сореску
Деян
70
Драгус
Денис
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
16
Озбек
Мехмет
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукас Хари
История личных встреч
Газиантеп
Кайсериспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.25
Среднее время на гол
51
360
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
72
144
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|8
|0.33
|Кызылдаг Арда
|4
|0.17
|Маркович Лазар
|2
|0.08
|Максим Александру
|2 (2)
|0.08
|Градель Макс-Ален
|1
|0.04
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|Озчичек Огюн
|1
|0.04
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|Евтович Марко
|1
|0.04
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|Риаскос Брайан
|1
|0.04
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.46
|Боа Морте Аилтон
|5
|0.21
|Баокен Стефан
|3
|0.13
|Кеман Оливье
|2
|0.08
|Карими Али II
|2
|0.08
|Кардозу Мигел
|1
|0.04
|Мане Карлуш
|1
|0.04
|Узодимма Энтони
|1
|0.04
|Озбек Мехмет
|1
|0.04
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|6
|1
|Максим Александру
|4
|2
|Драгус Денис
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Озчичек Огюн
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|4
|0
|Карими Али II
|3
|0
|Баязит Билал
|3
|0
|Йылмаз Картал
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Кардозу Мигел
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Кочаман Ариф
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Кайсериспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
5
Газиантеп
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
10
12
Газиантеп
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Кайсериспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
35% (8)
52% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
36%
4
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
17
23
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
12%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
24%
5
22%
31-45
2
12%
7
30%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Забито
15
17
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
5
33%
4
24%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
33%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
5
28%
4
36%
76-90
Забито
26
27
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
2
8%
2
7%
1-15
6
23%
2
7%
16-30
5
19%
7
26%
31-45
7
27%
5
19%
46-60
2
8%
6
22%
61-75
4
15%
5
19%
76-90
Пропущено
35
34
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
8
23%
2
6%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
5
14%
8
24%
31-45
2
6%
8
24%
46-60
8
23%
5
15%
61-75
10
29%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0
Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2
Кайсериспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2
Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0
Результаты матчей
Газиантеп
Кайсериспор
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:0
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
6 раз 26%
0:3
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
47
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
57
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
176
914
716
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|24
|20
|3
|1
|62 - 18
|63
|2.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 14
|63
|3.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|38 - 32
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 33
|36
|6.
|0:1 Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 24
|34
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|8.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 45
|32
|9.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|10.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|15.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|16.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 29
|24
|17.
|1:1 Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 36
|24
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|0:1 Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|11.
|1:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|12.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|14.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|11
|1
|0
|26 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|7.
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6