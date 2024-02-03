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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Газиантеп
1:1
Конец матча
Кайсериспор
0'
0:1
11' Гол
Озбек Мехмет
25' Желтая карточка
Кардозу Мигел
67' Желтая карточка
Кочаман Ариф
1:1
68' Гол в свои ворота
Саздаджи Гекхан
68' Желтая карточка
Баязит Билал
68' Желтая карточка
Максим Александру
83' Желтая карточка
М'баката Салем
85' Желтая карточка
Йылмаз Картал
90'+8

Ход матча

11'
0:1
Озбек Мехмет
(Йылмаз Картал)
25'
 
Кардозу Мигел
61'
Баджи Алиу
Маркович Лазар
 
67'
 
Кочаман Ариф
68'
 
Аттама Джозеф
Калдырым Хасан Али
68'
Саздаджи Гекхан
1:1
68'
 
Баязит Билал
68'
Максим Александру
 
77'
Бикел Жаниу
Соялп Фуркан
 
83'
М'баката Салем
 
84'
 
Сариарслан Тальха
Дживелек Рамазан
85'
 
Йылмаз Картал

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
15
Эрсой
Эртугрул
18
Сореску
Деян
5
Соялп
Фуркан
11
Эскихеллач
Мустафа
44
Максим
Александру
22
М'баката
Салем
50
Маркович
Лазар
70
Драгус
Денис
25
Баязит
Билал
28
Дживелек
Рамазан
4
Коловециос
Димитрис
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
16
Озбек
Мехмет
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
33
Калдырым
Хасан
Али
11
Саздаджи
Гекхан
Газиантеп
3-5-2
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Кайсериспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
3:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.25

Среднее время на гол

51
360

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

72
144

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 8 0.33
Кызылдаг Арда 4 0.17
Маркович Лазар 2 0.08
Максим Александру 2 (2) 0.08
Градель Макс-Ален 1 0.04
Эскихеллач Мустафа 1 0.04
Соялп Фуркан 1 0.04
Джилободжи Папи 1 0.04
Озчичек Огюн 1 0.04
Н'Кулу Николя 1 0.04
Евтович Марко 1 0.04
Айети Альбиан 1 0.04
Риаскос Брайан 1 0.04
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.46
Боа Морте Аилтон 5 0.21
Баокен Стефан 3 0.13
Кеман Оливье 2 0.08
Карими Али II 2 0.08
Кардозу Мигел 1 0.04
Мане Карлуш 1 0.04
Узодимма Энтони 1 0.04
Озбек Мехмет 1 0.04
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 6 1
Максим Александру 4 2
Драгус Денис 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Маркович Лазар 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Озчичек Огюн 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Ницэ Флорин 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
М'баката Салем 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 4 0
Йылмаз Картал 4 0
Карими Али II 3 0
Баязит Билал 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Кардозу Мигел 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Кочаман Ариф 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Recep Ucar 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Кайсериспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
7
Газиантеп
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

10
12
Газиантеп
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Кайсериспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
36%
4
33%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

19
23
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
16%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
21%
5
22%
31-45
2
11%
7
30%
46-60
5
26%
4
17%
61-75
5
26%
3
13%
76-90

Забито

15
17
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
5
33%
4
24%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
33%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
5
28%
4
36%
76-90

Забито

26
29
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
2
8%
3
10%
1-15
6
23%
2
7%
16-30
5
19%
7
24%
31-45
7
27%
5
17%
46-60
2
8%
7
24%
61-75
4
15%
5
17%
76-90

Пропущено

37
34
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
9
24%
2
6%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
5
14%
8
24%
31-45
2
5%
8
24%
46-60
9
24%
5
15%
61-75
10
27%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0
Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2
Кайсериспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2
Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0

Результаты матчей

Газиантеп
Кайсериспор

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:0
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
6 раз 25%
0:3
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
2 раза 8%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
18
6
9
15
1.5
7
17
2
22
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 24 20 3 1 63 - 18 63
2.
Галатасарай
 Заявка 24 20 3 1 50 - 14 63
3.
Трабзонспор
 Заявка 23 11 4 8 38 - 32 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 24 10 6 8 27 - 33 36
6.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 24 9 6 9 31 - 28 33
8.
Касымпаша
 Заявка 23 9 5 9 41 - 45 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
10.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
15.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 24 6 6 12 28 - 29 24
17.
Газиантеп
 Заявка 24 6 6 12 27 - 36 24
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 24 3 5 16 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
8.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
9.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
11.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
12.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
14.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
18.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
5.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Касымпаша
 Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Кардозу Мигел получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Йылмаз Картал сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Озбек Мехмет бьет в цель!
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