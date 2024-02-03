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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Антальяспор
0:1
Второй тайм: 83'
Фенербахче
0'
0:1
42' Гол
Юндер Дженгиз

Ход матча

42'
0:1
Юндер Дженгиз
(Юксек Исмаил)
68'
 
Кавечи Ирфан
Юндер Дженгиз
68'
 
Кинг Джошуа
Тадич Душан
80'
Ракип Эрдаль
Шарич Дарио
 
81'
Ассомбалонга Бритт
Сафури Рамиз
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Фенербахче
6.20
5.85
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4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
10
Ларссон
Сэм
16
Сафури
Рамиз
8
Шарич
Дарио
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
6
Джику
Александер
2
Сёюнджю
Чаглар
7
Кадыоглу
Ферди
33
Крунич
Раде
5
Юксек
Исмаил
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Антальяспор
4-1-4-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Фенербахче

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

33 матча

18.2%
21.2%
60.6%
6 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

15.2%
45.5%
39.3%
5 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.2%
42.4%
42.4%
5 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

С
3:2
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:2
ТМС
4:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
4:1
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:2
К
0:0
К
4:2
С
2:1
С
4:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:0
К
4:3
С
1:2
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.82

Среднее время на гол

80
109

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

2.29
1.31

Среднее время на гол

39
68

Всего голов

57
35

Голов в среднем за матч

1.73
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 10 (2) 0.42
Джехезкель Сагив 6 0.25
Ларссон Сэм 3 0.13
Шарич Дарио 3 0.13
Ешильюрт Эрдоган 2 0.08
Вурал Гюрай 1 0.04
Ван де Стрек Сандер 1 0.04
Сари Вейсел 1 0.04
Ассомбалонга Бритт 1 0.04
Озтюрк Бахадыр 1 0.04
Сафури Рамиз 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 17 (1) 0.71
Шиманьски Себастьян 9 0.38
Кавечи Ирфан 8 0.33
Юндер Дженгиз 8 0.33
Тадич Душан 7 (5) 0.29
Бачуайи Миши 5 (2) 0.21
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.08
Мюлдюр Мерт 1 0.04
Кинг Джошуа 1 0.04
Джику Александер 1 0.04
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 1
Сари Вейсел 5 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Ешильюрт Эрдоган 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Сафури Рамиз 2 0
Озтюрк Бахадыр 2 0
Шарич Дарио 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 4 2
Кавечи Ирфан 5 0
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Акайдин Самет 4 0
Остерволде Джейден 4 0
Бачуайи Миши 3 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Азиз Сердар 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Фенербахче
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
0
Антальяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Фенербахче
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

13
32
Антальяспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Фенербахче
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

16
32

Голы по времени матча

Забито

13
24
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
23%
4
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
7
29%
29%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
1
8%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

16
34
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
13%
7
21%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
3
19%
8
24%
31-45
3
19%
4
12%
46-60
3
19%
7
21%
61-75
3
19%
4
12%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
14%
3
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Забито

29
58
15 В 1-м тайме 30
14 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
5
17%
11
19%
1-15
5
17%
4
7%
16-30
5
17%
15
26%
31-45
6
21%
7
12%
46-60
4
14%
10
17%
61-75
4
14%
11
19%
76-90

Пропущено

23
21
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 14
4
17%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
7
30%
5
24%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
3
13%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1
Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0
Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2

Результаты матчей

Антальяспор
Фенербахче

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
4 раза 17%
5
3 раза 13%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
10
2
1
11
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7
1
10
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
21
2
8
15
1.5
16
7
3
20
2.5
10
13
1
22
3.5
8
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 24 20 3 1 62 - 18 63
2.
Галатасарай
 Заявка 24 20 3 1 50 - 14 63
3.
Трабзонспор
 Заявка 23 11 4 8 38 - 32 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 24 10 6 8 27 - 33 36
6.
Антальяспор
 0:1 Заявка 24 8 10 6 29 - 24 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 24 9 6 9 31 - 28 33
8.
Касымпаша
 Заявка 23 9 5 9 41 - 45 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
10.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
15.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 24 6 6 12 28 - 29 24
17.
Газиантеп
 1:1 Заявка 24 6 6 12 27 - 36 24
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 24 3 5 16 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 1:0 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 0:1 Заявка 13 5 6 2 13 - 10 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
8.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
9.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
11.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
12.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
14.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Газиантеп
 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
18.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 12 11 1 0 26 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
5.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Касымпаша
 Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
7.
Антальяспор
 0:1 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 1:1 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Юксек Исмаил сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Фенербахче
6.20
5.85
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4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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