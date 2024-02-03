Тур: 24. Стадион: Анталья Арена.
0:2
Конец матча
Ход матча
42'
0:1
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
16
Мюлдюр
Мерт
33
Крунич
Раде
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антальяспор
Фенербахче
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
33 матча
18.2%
21.2%
60.6%
6 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
15.2%
45.5%
39.3%
5 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.2%
42.4%
42.4%
5 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.13
0.82
Среднее время на гол
80
109
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
2.29
1.31
Среднее время на гол
39
68
Всего голов
57
35
Голов в среднем за матч
1.73
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|10 (2)
|0.42
|Джехезкель Сагив
|6
|0.25
|Ларссон Сэм
|3
|0.13
|Шарич Дарио
|3
|0.13
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.08
|Вурал Гюрай
|1
|0.04
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.04
|Сари Вейсел
|1
|0.04
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.04
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.04
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|17 (1)
|0.71
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.38
|Кавечи Ирфан
|8
|0.33
|Юндер Дженгиз
|8
|0.33
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.29
|Бачуайи Миши
|6 (2)
|0.25
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.08
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.04
|Кинг Джошуа
|1
|0.04
|Джику Александер
|1
|0.04
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Сари Вейсел
|5
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Сафури Рамиз
|2
|0
|Озтюрк Бахадыр
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|4
|2
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Остерволде Джейден
|4
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Фенербахче
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
0
Антальяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Фенербахче
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
13
32
Антальяспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Фенербахче
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
13
26
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
3
23%
4
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
8
31%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
1
8%
8
31%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
36%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
16
34
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
13%
7
21%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
3
19%
8
24%
31-45
3
19%
4
12%
46-60
3
19%
7
21%
61-75
3
19%
4
12%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
14%
3
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Забито
29
60
15 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
5
17%
11
18%
1-15
5
17%
4
7%
16-30
5
17%
16
27%
31-45
6
21%
7
12%
46-60
4
14%
10
17%
61-75
4
14%
12
20%
76-90
Пропущено
25
21
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
4
16%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
8
32%
5
24%
31-45
3
12%
5
24%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
4
16%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1
Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0
Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2
Результаты матчей
Антальяспор
Фенербахче
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
4 раза 33%
0:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
4 раза 17%
5
3 раза 13%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
49
102
112
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
47
75
29
48
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
222
816
177
321
1014
123
816
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|63 - 18
|63
|2.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 14
|63
|3.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|38 - 32
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 33
|36
|6.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|8.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 45
|32
|9.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|15.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|16.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 29
|24
|17.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 36
|24
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|12.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|14.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6