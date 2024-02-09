Тур: 25. Стадион: Йени Адана.
0:2
Перерыв
Ход матча
29'
32'
0:2
38'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
32
Эрдоган
Юсуф
25
Янар
Али
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нани ЛуишНападающий
- Нападающий
-
77 Нурани МотазНападающий
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Акюз МелихВратарь
-
75 Караман ЭролВратарь
- Защитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Адана Демирспор
Касымпаша
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.32
|Акбаба Эмре
|5
|0.2
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.16
|Балотелли Марио
|3
|0.12
|Беланда Юнес
|3
|0.12
|Нани Луиш
|2
|0.08
|Акинтола Дэвид
|2
|0.08
|Гравильон Эндрю
|2
|0.08
|Бараси Юсуф
|2
|0.08
|Айдоган Тайфун
|1
|0.04
|Ндиайе Чериф
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.04
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|12 (2)
|0.48
|Да Кошта Нуну
|8
|0.32
|Фалл Мамаду
|8
|0.32
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.16
|Винк Клаудио
|3
|0.12
|Хайрадинович Харис
|2 (1)
|0.08
|Гюл Гёкхан
|2
|0.08
|Гомис Ирон
|1
|0.04
|Омеруо Кеннет
|1
|0.04
|Нгой Жульен
|1
|0.04
|Озчан Ясин
|1
|0.04
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Гюлер Семих
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Мишю Эдуар
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Нани Луиш
|2
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Винк Клаудио
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Айдын Тайлан Утку
|2
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Янар Али
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Касымпаша
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
8
Адана Демирспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Касымпаша
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
7
21
Адана Демирспор
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Касымпаша
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
12%
1
6%
1-15
6
24%
1
6%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
6
24%
6
35%
76-90
Пропущено
10
24
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
20%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
6
60%
6
25%
76-90
Забито
10
26
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
0
0%
1
4%
1-15
1
10%
6
23%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
1
10%
5
19%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
3
30%
6
23%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
11%
3
14%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
3
16%
4
18%
76-90
Забито
35
43
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
3
9%
2
5%
1-15
7
20%
7
16%
16-30
6
17%
8
19%
31-45
5
14%
9
21%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
9
26%
12
28%
76-90
Пропущено
29
46
10 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
7%
6
13%
1-15
5
17%
7
15%
16-30
3
10%
10
22%
31-45
5
17%
7
15%
46-60
5
17%
6
13%
61-75
9
31%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1
Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Касымпаша
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0
Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Результаты матчей
Адана Демирспор
Касымпаша
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
3
8 раз 33%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
84
48
57
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
210
66
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
1014
1410
519
915
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|63 - 18
|63
|2.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 14
|63
|3.
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|35 - 31
|39
|4.
|2:0 Заявка
|25
|11
|5
|9
|45 - 46
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|38 - 34
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 33
|36
|7.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|8.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|10.
|0:2 Заявка
|25
|7
|10
|8
|35 - 31
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|26 - 34
|27
|15.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|16.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 47
|26
|17.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 29
|24
|18.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 36
|24
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|0:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|9.
|2:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|10.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|17.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|18.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|2:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|17.
|0:2 Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|9
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6