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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Адана Демирспор
1:3
Конец матча
Касымпаша
0'
0:1
29' Гол
Фалл Мамаду
0:2
32' Гол
Кара Айтач
38' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
0:3
57' Пенальти
Хайрадинович Харис
63' Желтая карточка
Мохаммади Милад
67' Желтая карточка
Гюлер Семих
67' Желтая карточка
Винк Клаудио
72' Желтая карточка
Янар Али
86' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
1:3
87' Гол
Балотелли Марио
88' Желтая карточка
Нани Луиш
88' Желтая карточка
Балотелли Марио
90'+7

Ход матча

29'
0:1
Фалл Мамаду
(Хайрадинович Харис)
32'
0:2
Кара Айтач
(Бен Уаннес Мортада)
38'
Гравильон Эндрю
 
46'
Сари Юсуф
Чокчалыш Исмаил
 
46'
Родригес Хосе
Айдоган Тайфун
 
46'
Балотелли Марио
Сиссе Пап Абу
 
57'
0:3
Хайрадинович Харис
60'
Бараси Юсуф
Аймбетов Абат
 
63'
Мохаммади Милад
 
67'
Гюлер Семих
 
67'
 
Винк Клаудио
72'
 
Янар Али
73'
 
Yunus Emre Gedik
Чаглаян Огулджан
82'
 
Нгой Жульен
Да Кошта Нуну
83'
Нани Луиш
Эрдоган Юсуф
 
86'
 
Бен Уаннес Мортада
87'
Балотелли Марио
1:3
88'
Нани Луиш
 
88'
Балотелли Марио
 
90'
 
Садику Лорет
Нгой Жульен

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Магомедалиев
Шахрудин
2
Чокчалыш
Исмаил
4
Гюлер
Семих
66
Сиссе
Пап
Абу
13
Мохаммади
Милад
5
Гравильон
Эндрю
6
Айдоган
Тайфун
11
Мендоса
Стивен
8
Акбаба
Эмре
32
Эрдоган
Юсуф
17
Аймбетов
Абат
25
Янар
Али
2
Винк
Клаудио
23
Поросо
Джексон
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
14
Чаглаян
Огулджан
18
Да
Кошта
Нуну
Адана Демирспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Касымпаша

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
5:0
С
1:4
С
4:0
С
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.32
Акбаба Эмре 5 0.2
Балотелли Марио 4 0.16
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.16
Беланда Юнес 3 0.12
Нани Луиш 2 0.08
Акинтола Дэвид 2 0.08
Гравильон Эндрю 2 0.08
Бараси Юсуф 2 0.08
Айдоган Тайфун 1 0.04
Ндиайе Чериф 1 0.04
Стамбули Бенжамен 1 0.04
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 12 (2) 0.48
Да Кошта Нуну 8 0.32
Фалл Мамаду 8 0.32
Бен Уаннес Мортада 4 0.16
Хайрадинович Харис 3 (2) 0.12
Винк Клаудио 3 0.12
Гюл Гёкхан 2 0.08
Гомис Ирон 1 0.04
Омеруо Кеннет 1 0.04
Нгой Жульен 1 0.04
Озчан Ясин 1 0.04
Чаглаян Огулджан 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Гюлер Семих 4 1
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Нани Луиш 3 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Мишю Эдуар 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Балотелли Марио 2 0
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Н'Диайе Папа 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Винк Клаудио 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Бен Уаннес Мортада 4 0
Гомис Ирон 4 0
Кара Айтач 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Озчан Ясин 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Янар Али 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Айдын Тайлан Утку 2 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Касымпаша
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
8
Адана Демирспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Касымпаша
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

7
21
Адана Демирспор
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Касымпаша
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
12%
1
5%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
3
12%
5
25%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
7
27%
6
30%
76-90

Пропущено

13
25
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
12%
1-15
1
8%
5
20%
16-30
3
23%
5
20%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
6
46%
7
28%
76-90

Забито

10
26
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
0
0%
1
4%
1-15
1
10%
6
23%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
1
10%
5
19%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
3
30%
6
23%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
11%
3
14%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
3
16%
4
18%
76-90

Забито

36
46
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
3
8%
2
4%
1-15
7
19%
8
17%
16-30
6
17%
9
20%
31-45
5
14%
10
22%
46-60
5
14%
5
11%
61-75
10
28%
12
26%
76-90

Пропущено

32
47
12 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
2
6%
6
13%
1-15
6
19%
7
15%
16-30
4
13%
10
21%
31-45
6
19%
7
15%
46-60
5
16%
6
13%
61-75
9
28%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1
Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Касымпаша
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0
Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2

Результаты матчей

Адана Демирспор
Касымпаша

Точный счет

3:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
9 раз 36%
0
5 раз 20%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
5
1.5
8
4
4
9
2.5
5
7
2
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
10
1.5
7
6
1
11
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
20
5
10
15
1.5
15
10
5
20
2.5
10
15
2
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 24 20 3 1 63 - 18 63
2.
Галатасарай
 Заявка 24 20 3 1 50 - 14 63
3.
Бешикташ
 Заявка 24 12 3 9 35 - 31 39
4.
Касымпаша
 Заявка 25 11 5 9 46 - 47 38
5.
Трабзонспор
 Заявка 24 11 4 9 38 - 34 37
6.
Ризеспор
 Заявка 24 10 6 8 27 - 33 36
7.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 24 9 6 9 31 - 28 33
9.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
10.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 24 6 9 9 26 - 34 27
15.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
16.
Пендикспор
 Заявка 24 6 8 10 31 - 47 26
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 24 6 6 12 28 - 29 24
18.
Газиантеп
 Заявка 24 6 6 12 27 - 36 24
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 24 3 5 16 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
8.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
9.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
10.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
12.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
17.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
18.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
19.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
6.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 9
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
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