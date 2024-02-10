  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
1:0
Перерыв
Пендикспор
0'
1:0
31' Гол
Мор Эмре

Ход матча

20'
 
Каппел Леандро
Найир Умут
31'
Мор Эмре
(Эйссерик Валентин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Пендикспор
3.00
5.10
Реклама, fon.bet
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
31
Сиригу
Сальваторе
30
Сангаре
Назим
4
Бираски
Давиде
54
Дурсун
Салих
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
91
Бертолаччи
Андреа
11
Мор
Эмре
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
10
Ялчын
Гювен
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
33
Эзтюрк
Алпаслан
14
Рассул
Джохер
Хадим
6
Секейра
Нуну
58
Кайя
Гёкхан
23
Велинтон
Соуза
18
Мидтше
Фредрик
21
Диаби
Абдулай
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Пендикспор
4-4-2

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Пендикспор

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:1
ВЛ
2:0
ВЛ
4:1
ВЛ
0:0
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:0
ВЛ
3:2
Л
1:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
115

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.16
Роден Маркус 4 0.16
Эйссерик Валентин 3 0.12
Келес Джан 3 0.12
Дурсун Сердар 3 (1) 0.12
Мендеш Райан 2 0.08
Ласанья Кевин 2 0.08
Мерджан Левент 1 0.04
Стураро Стефано 1 0.04
Дурсун Салих 1 0.04
Чеккерини Федерико 1 0.04
Сангаре Назим 1 0.04
Мор Эмре 1 0.04
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.24
Найир Умут 3 0.12
Тюрам Рожерио 3 0.12
Ромеро Оскар 3 (3) 0.12
Акбунар Халиль 2 0.08
Велинтон Соуза 2 0.08
Диаби Абдулай 2 0.08
Секейра Нуну 1 0.04
Кайя Гёкхан 1 0.04
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.04
Цекици Эндри 1 0.04
Каппел Леандро 1 0.04
Эзтюрк Алпаслан 1 0.04
Зюлюнгёз Беркай 1 0.04
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Эйссерик Валентин 3 0
Стураро Стефано 3 0
Дурсун Салих 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Секейра Нуну 4 0
Вукович Йосип 4 0
Цекици Эндри 4 0
Акбунар Халиль 2 1
Асан Серкан 2 1
Эзтюрк Алпаслан 3 0
Мидтше Фредрик 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Лусамба Арно 2 0
Найир Умут 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Рассул Джохер Хадим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Пендикспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
9
Фатих Карагюмрюк
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

3
14
Фатих Карагюмрюк
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Пендикспор
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
7
33%
4
27%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
7
47%
76-90

Пропущено

9
25
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
5
20%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
3
33%
4
16%
31-45
2
22%
7
28%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
22%
5
20%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
14%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
43%
5
28%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
5
25%
8
40%
76-90

Забито

28
33
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
2
7%
4
12%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
9
32%
6
18%
31-45
5
18%
2
6%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
9
32%
12
36%
76-90

Пропущено

29
45
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
3
10%
7
16%
1-15
4
14%
6
13%
16-30
7
24%
5
11%
31-45
5
17%
10
22%
46-60
3
10%
4
9%
61-75
7
24%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Пендикспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0
Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Пендикспор

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 29%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
19
5
7
17
1.5
7
17
4
20
2.5
3
21
2
22
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 24 20 3 1 63 - 18 63
2.
Галатасарай
 Заявка 24 20 3 1 50 - 14 63
3.
Бешикташ
 Заявка 24 12 3 9 35 - 31 39
4.
Касымпаша
 Заявка 25 11 5 9 46 - 47 38
5.
Трабзонспор
 Заявка 24 11 4 9 38 - 34 37
6.
Ризеспор
 Заявка 24 10 6 8 27 - 33 36
7.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 24 9 6 9 31 - 28 33
9.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
10.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 24 6 9 9 26 - 34 27
15.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 25 7 6 12 29 - 29 27
16.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
17.
Пендикспор
 0:1 Заявка 25 6 8 11 31 - 48 26
18.
Газиантеп
 Заявка 24 6 6 12 27 - 36 24
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 24 3 5 16 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 10 22
7.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
9.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
10.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
11.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
12.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Пендикспор
 0:1 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
17.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
18.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
19.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
6.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 0:1 Заявка 13 2 5 6 15 - 26 11
13.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 9
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Пендикспор
3.00
5.10
Реклама, fon.bet
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 1:0 Пендикспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фатих Карагюмрюк
Пендикспор
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный