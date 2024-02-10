Тур: 25. Стадион: Вефа.
2:0
Конец матча
Ход матча
31'
1:0
68'
76'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 9
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
54
Дурсун
Салих
11
Мор
Эмре
10
Ялчын
Гювен
61
Асан
Серкан
58
Кайя
Гёкхан
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мендеш РайанНападающий
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Калик Эрдем
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Пендикспор
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
115
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|5
|0.2
|Роден Маркус
|4
|0.16
|Эйссерик Валентин
|3
|0.12
|Келес Джан
|3
|0.12
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.12
|Мендеш Райан
|2
|0.08
|Ласанья Кевин
|2
|0.08
|Мерджан Левент
|1
|0.04
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|Дурсун Салих
|1
|0.04
|Чеккерини Федерико
|1
|0.04
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|Мор Эмре
|1
|0.04
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Паолетти Флавио
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.24
|Найир Умут
|3
|0.12
|Тюрам Рожерио
|3
|0.12
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.12
|Акбунар Халиль
|2
|0.08
|Велинтон Соуза
|2
|0.08
|Диаби Абдулай
|2
|0.08
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Кайя Гёкхан
|1
|0.04
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.04
|Цекици Эндри
|1
|0.04
|Каппел Леандро
|1
|0.04
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.04
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.04
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|0
|Бираски Давиде
|5
|1
|Фегули Софьян
|4
|0
|Мендеш Райан
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Дурсун Салих
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Секейра Нуну
|4
|0
|Вукович Йосип
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Акбунар Халиль
|2
|1
|Асан Серкан
|2
|1
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Лусамба Арно
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Рассул Джохер Хадим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Пендикспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
9
Фатих Карагюмрюк
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Пендикспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
3
14
Фатих Карагюмрюк
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
Пендикспор
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
4%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
8
35%
4
27%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
30%
7
47%
76-90
Пропущено
9
27
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
1
11%
5
19%
1-15
1
11%
2
7%
16-30
3
33%
5
19%
31-45
2
22%
7
26%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
22%
6
22%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
14%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
43%
5
28%
76-90
Пропущено
20
20
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
5
25%
8
40%
76-90
Забито
30
33
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
2
7%
4
12%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
10
33%
6
18%
31-45
5
17%
2
6%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
10
33%
12
36%
76-90
Пропущено
29
47
14 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 23
3
10%
7
15%
1-15
4
14%
6
13%
16-30
7
24%
6
13%
31-45
5
17%
10
21%
46-60
3
10%
4
9%
61-75
7
24%
14
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Пендикспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0
Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Пендикспор
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
2:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
76
48
49
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
196
817
718
421
322
223
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|63 - 18
|63
|2.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 14
|63
|3.
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|35 - 31
|39
|4.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|46 - 47
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|38 - 34
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 33
|36
|7.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|8.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|10.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|26 - 34
|27
|15.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 29
|27
|16.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|17.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|18.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 36
|24
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|11.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|17.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|18.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|9
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6