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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Галатасарай
2:0
Второй тайм: 70'
Истанбул Башакшехир
0'
1' Желтая карточка
Мертенс Дрис
1:0
25' Гол
Йылмаз Барыш
2:0
31' Гол
Мертенс Дрис
36' Желтая карточка
Соуза Жосеф

Ход матча

1'
Мертенс Дрис
 
25'
Йылмаз Барыш
1:0
31'
Мертенс Дрис
2:0
36'
 
Соуза Жосеф
46'
Заха Уилфрид
Актюркоглу Мухаммед
 
58'
Тете
Нельссон Виктор
 
69'
 
Абейд Мехди
Соуза Жосеф
69'
 
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Истанбул Башакшехир
10.00
5.70
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9.93
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
25
Нельссон
Виктор
18
Кутлу
Беркан
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
89
Соуза
Жосеф
23
Тюрюдж
Дениз
20
Кеман
Оливье
26
Илкхан
Эмирхан
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
Галатасарай
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Истанбул Башакшехир

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
К
2:3
С
0:7
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
5:1
С
4:0
К
2:1
С
1:2
С
3:3
С
0:2
С
2:2
С
4:0
С
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.73
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.58
1.18

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.65
1.43

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 13 (5) 0.52
Актюркоглу Мухаммед 9 (1) 0.36
Заха Уилфрид 9 0.36
Мертенс Дрис 4 (1) 0.16
Йылмаз Барыш 3 0.12
Бардакчи Абдулкерим 3 0.12
Зиеш Хаким 2 0.08
Нельссон Виктор 2 0.08
Демирбай Керем 1 0.04
Айхан Кан 1 0.04
Бакамбу Седрик 1 0.04
Оливейра Сержиу 1 0.04
Санчес Давинсон 1 0.04
Боэ Саша 1 0.04
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Айдын Эюп 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 12 (3) 0.48
Фигейредо Жоау 4 0.16
Опоку Джером 3 0.12
Пелкас Димитрис 3 0.12
Абейд Мехди 2 0.08
Тюрюдж Дениз 1 0.04
Дюбуа Лео 1 0.04
Гюрлер Сердар 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Кени Филипп 1 0.04
Алексич Даниел 0 0
Соуза Жосеф 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Торрейра Лукас 5 0
Йылмаз Барыш 5 0
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Окан Бурук 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Демирбай Керем 2 0
Айхан Кан 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 7 1
Фигейредо Жоау 5 2
Опоку Джером 5 1
Тюрюдж Дениз 6 0
Пелкас Димитрис 5 0
Дюбуа Лео 3 0
Лима Лукас 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Абейд Мехди 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Истанбул Башакшехир
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
4
Галатасарай
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

19
17
Галатасарай
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Истанбул Башакшехир
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

29
12
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
1
3%
3
25%
1-15
6
21%
1
8%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
3
10%
2
17%
46-60
4
14%
2
17%
61-75
8
28%
3
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
5
50%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
4
20%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
6
30%
5
26%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Забито

49
31
21 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
5
10%
7
23%
1-15
7
14%
3
10%
16-30
9
18%
5
16%
31-45
5
10%
6
19%
46-60
10
20%
7
23%
61-75
12
24%
3
10%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

15
28
4 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
1
7%
7
25%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
6
40%
4
14%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
2
13%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1
Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0

Результаты матчей

Галатасарай
Истанбул Башакшехир

Точный счет

2:1
5 раз 42%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
6 раз 25%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 42%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
1.5
Больше Меньше
6
6
5
7
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
4
8
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
14
10
17
7
1.5
10
14
7
17
2.5
6
18
3
21
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:0 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 Заявка 24 20 3 1 63 - 18 63
3.
Бешикташ
 Заявка 24 12 3 9 35 - 31 39
4.
Касымпаша
 Заявка 25 11 5 9 46 - 47 38
5.
Трабзонспор
 Заявка 24 11 4 9 38 - 34 37
6.
Ризеспор
 Заявка 24 10 6 8 27 - 33 36
7.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
8.
Истанбул Башакшехир
 0:2 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
9.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
10.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 24 6 9 9 26 - 34 27
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 25 7 6 12 30 - 29 27
16.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
17.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
18.
Газиантеп
 Заявка 24 6 6 12 27 - 36 24
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 24 3 5 16 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:0 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
7.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
8.
Истанбул Башакшехир
 0:2 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
9.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
10.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
11.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
12.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
17.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
18.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
19.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 2:0 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
6.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 0:2 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
13.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 9
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Галатасарай
Ничья
Истанбул Башакшехир
10.00
5.70
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