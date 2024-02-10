Тур: 25. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
2:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаМертенс Дрис
1:0
25' ГолЙылмаз Барыш
2:0
31' ГолМертенс Дрис
36' Желтая карточкаСоуза Жосеф
83' Желтая карточкаЙылмаз Барыш
90' Желтая карточкаЛима Лукас
90'+9
Ход матча
1'
25'
1:0
31'
2:0
36'
58'
83'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 6
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
18
Кутлу
Беркан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
89
Соуза
Жосеф
23
Тюрюдж
Дениз
20
Кеман
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 ДавидсонПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.73
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.58
1.18
Среднее время на гол
56
76
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.65
1.43
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|13 (5)
|0.52
|Актюркоглу Мухаммед
|9 (1)
|0.36
|Заха Уилфрид
|9
|0.36
|Мертенс Дрис
|4 (1)
|0.16
|Йылмаз Барыш
|3
|0.12
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.12
|Зиеш Хаким
|2
|0.08
|Нельссон Виктор
|2
|0.08
|Демирбай Керем
|1
|0.04
|Айхан Кан
|1
|0.04
|Бакамбу Седрик
|1
|0.04
|Оливейра Сержиу
|1
|0.04
|Санчес Давинсон
|1
|0.04
|Боэ Саша
|1
|0.04
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (3)
|0.48
|Фигейредо Жоау
|4
|0.16
|Опоку Джером
|3
|0.12
|Пелкас Димитрис
|3
|0.12
|Абейд Мехди
|2
|0.08
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.04
|Дюбуа Лео
|1
|0.04
|Гюрлер Сердар
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Кени Филипп
|1
|0.04
|Алексич Даниел
|0
|0
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йылмаз Барыш
|6
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Торрейра Лукас
|5
|0
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Айхан Кан
|2
|0
|Нельссон Виктор
|2
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|7
|1
|Фигейредо Жоау
|5
|2
|Опоку Джером
|5
|1
|Тюрюдж Дениз
|6
|0
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Абейд Мехди
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Истанбул Башакшехир
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
4
Галатасарай
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
19
17
Галатасарай
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Истанбул Башакшехир
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
31
12
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 19
1
3%
3
25%
1-15
7
23%
1
8%
16-30
7
23%
1
8%
31-45
3
10%
2
17%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
8
26%
3
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
5
50%
1
6%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
4
20%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
6
30%
5
26%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Забито
51
31
23 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 8
2 Не забивали 10
5
10%
7
23%
1-15
8
16%
3
10%
16-30
10
20%
5
16%
31-45
5
10%
6
19%
46-60
10
20%
7
23%
61-75
12
24%
3
10%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
15
30
4 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 18
1
7%
7
23%
1-15
2
13%
6
20%
16-30
1
7%
7
23%
31-45
6
40%
4
13%
46-60
3
20%
1
3%
61-75
2
13%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1
Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0
Результаты матчей
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Точный счет
2:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
6 раз 24%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 44%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
3
5 раз 20%
1
4 раза 16%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
58
48
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
67
66
49
210
211
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
1411
187
1015
718
619
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|63 - 18
|63
|3.
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|35 - 31
|39
|4.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|46 - 47
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|38 - 34
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 33
|36
|7.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|10.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|26 - 34
|27
|15.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 29
|27
|16.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|17.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|18.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 36
|24
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|11.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|17.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|18.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|9
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6