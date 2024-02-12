  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Трабзонспор
2:0
Конец матча
Хатайспор
0'
5' Желтая карточка
Трезеге
15' Желтая карточка
Саглам Геркем
1:0
49' Гол
Трезеге
2:0
77' Гол
Барди Энис
78' Желтая карточка
Барди Энис
90'+5

Ход матча

5'
Трезеге
 
15'
 
Саглам Геркем
49'
Трезеге
(Мёнье Тома)
1:0
63'
 
Пармак Абдулкадир
Саглам Геркем
63'
 
Беяз Омер
Страндберг Карлос
70'
Гюнеш Умут
Хоакин Фернандес
 
74'
 
Дадашов Ренат
Дервисоглу Халил
74'
 
Педру Руй
Чорекчи Камил
77'
Барди Энис
(Дестан Энис)
2:0
78'
Барди Энис
 
84'
Фунтас Таксиархис
Трезеге
 
87'
 
Буджемаа Мехди
Массанга Шандрель
90'
Шен Керем
Барди Энис
 
90'
Бозок Умут
Дестан Энис
 
90'
Гюрпюз Гёктан
Вишча Эдин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
3
Хоакин
Фернандес
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
10
Трезеге
94
Дестан
Энис
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
88
Сертель
Джемали
4
Массанга
Шандрель
5
Саглам
Геркем
10
Страндберг
Карлос
17
Деле-Баширу
Фисайо
99
Ривас
Ригоберто
11
Дервисоглу
Халил
Трабзонспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Хатайспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.36
Трезеге 5 0.2
Дестан Энис 4 0.16
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.16
Вишча Эдин 3 0.12
Барди Энис 3 0.12
Пепе Николя 2 0.08
Бенкович Филип 2 0.08
Фунтас Таксиархис 1 0.04
Денсвил Стефано 1 0.04
Менди Батиста 1 0.04
Оздемир Берат 1 0.04
Гюрпюз Гёктан 1 0.04
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.04
Эмюр Абдулкадир 0 0
Мёнье Тома 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 6 (2) 0.24
Ривас Ригоберто 4 0.16
Деле-Баширу Фисайо 4 0.16
Дадашов Ренат 4 (3) 0.16
Ламкель Зе Дидье 3 0.12
Массанга Шандрель 2 0.08
Саглам Геркем 1 0.04
Гулам Фаузи 1 0.04
Килама Ги-Марселен 1 0.04
Аличи Керим 1 0.04
Ходжич Армин II 1 0.04
Абид Рейан 1 0.04
Йылдырым Бертуг 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Синик Догукан 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Бания Раян 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Барди Энис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Трезеге 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 7 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Гулам Фаузи 4 0
Кардешлер Эрдже 4 0
Саглам Геркем 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Килама Ги-Марселен 3 0
Беяз Омер 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Йылмаз Реджеп 2 0
Бекай Висар 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Максимович Никола 1 0
Абид Рейан 1 0
Буджемаа Мехди 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Хатайспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
4
Трабзонспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Хатайспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

18
20
Трабзонспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Хатайспор
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
4
44%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
5
29%
29%
8
44%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
4
20%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
4
20%
5
22%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
3
15%
6
26%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
7
39%
5
33%
76-90

Забито

38
32
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
6
16%
3
9%
1-15
6
16%
3
9%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
7
18%
9
28%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
8
21%
8
25%
76-90

Пропущено

35
33
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
3
9%
3
9%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
3
9%
4
12%
46-60
9
26%
3
9%
61-75
12
34%
13
39%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0
Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0
Хатайспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1
Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2

Результаты матчей

Трабзонспор
Хатайспор

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
5
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
6
6
1
11
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
5
8
6
7
1.5
2
11
5
8
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
15
10
13
12
1.5
8
17
6
19
2.5
6
19
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 Заявка 25 20 4 1 65 - 20 64
3.
Трабзонспор
 Заявка 25 12 4 9 40 - 34 40
4.
Бешикташ
 Заявка 24 12 3 9 35 - 31 39
5.
Касымпаша
 Заявка 25 11 5 9 46 - 47 38
6.
Ризеспор
 Заявка 25 10 6 9 27 - 34 36
7.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
9.
Сивасспор
 Заявка 25 8 9 8 29 - 35 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
11.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
12.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
13.
Хатайспор
 Заявка 25 6 10 9 31 - 34 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 25 6 10 9 28 - 36 28
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 25 7 6 12 30 - 29 27
16.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
17.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 25 3 5 17 19 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
8.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
10.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
11.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
6.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Г О О О О Л - Трезеге бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Саглам Геркем получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Трезеге получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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