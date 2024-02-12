Тур: 25. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
2:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаТрезеге
15' Желтая карточкаСаглам Геркем
1:0
49' ГолТрезеге
2:0
77' ГолБарди Энис
78' Желтая карточкаБарди Энис
90'+5
Ход матча
5'
15'
49'
1:0
77'
2:0
78'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 2
-
10 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мёнье
Тома
10
Трезеге
94
Дестан
Энис
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Трабзонспор
Хатайспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9
|0.36
|Трезеге
|5
|0.2
|Дестан Энис
|4
|0.16
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.16
|Вишча Эдин
|3
|0.12
|Барди Энис
|3
|0.12
|Пепе Николя
|2
|0.08
|Бенкович Филип
|2
|0.08
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.04
|Денсвил Стефано
|1
|0.04
|Менди Батиста
|1
|0.04
|Оздемир Берат
|1
|0.04
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.04
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.04
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|6 (2)
|0.24
|Ривас Ригоберто
|4
|0.16
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.16
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.16
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.12
|Массанга Шандрель
|2
|0.08
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Гулам Фаузи
|1
|0.04
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.04
|Аличи Керим
|1
|0.04
|Ходжич Армин II
|1
|0.04
|Абид Рейан
|1
|0.04
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Синик Догукан
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Трезеге
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Гулам Фаузи
|4
|0
|Кардешлер Эрдже
|4
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Килама Ги-Марселен
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Йылмаз Реджеп
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Максимович Никола
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Буджемаа Мехди
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Хатайспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
4
Трабзонспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Хатайспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
18
20
Трабзонспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Хатайспор
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
4
44%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
5
29%
29%
8
44%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
4
20%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
4
20%
5
22%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
3
15%
6
26%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
7
39%
5
33%
76-90
Забито
38
32
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
6
16%
3
9%
1-15
6
16%
3
9%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
7
18%
9
28%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
8
21%
8
25%
76-90
Пропущено
35
33
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
3
9%
3
9%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
3
9%
4
12%
46-60
9
26%
3
9%
61-75
12
34%
13
39%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0
Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0
Хатайспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1
Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2
Результаты матчей
Трабзонспор
Хатайспор
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
5
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
75
66
111
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
58
67
211
58
112
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
1510
1312
817
619
619
124
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|65 - 20
|64
|3.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|40 - 34
|40
|4.
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|35 - 31
|39
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|46 - 47
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 34
|36
|7.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|29 - 35
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|31 - 34
|28
|14.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 36
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 29
|27
|16.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|17.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|19 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5