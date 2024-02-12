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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Самсунспор
2:0
Конец матча
Антальяспор
0'
14' Желтая карточка
Налдо Гомес
1:0
59' Гол
Муандилмаджи Мариус
64' Желтая карточка
Нтчам Оливье
78' Желтая карточка
Челик Осман
86' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
2:0
90' Гол
Муйя Арбнор
90'+7

Ход матча

14'
 
Налдо Гомес
53'
Антальялы Тайлан
Аит Бенассер Юссеф
 
59'
Муандилмаджи Мариус
1:0
62'
 
Сафури Рамиз
Бютюки Зюмер
63'
 
Шарич Дарио
Ракип Эрдаль
64'
Нтчам Оливье
 
69'
Муйя Арбнор
Нтчам Оливье
 
70'
Челик Осман
Тэт Флавьен
 
77'
Раман Бенито
Кылынч Эмре
 
78'
Челик Осман
 
79'
 
Сари Вейсел
Налдо Гомес
79'
 
Акьоль Уфук
Калузиньски Якуб
84'
 
Ассомбалонга Бритт
Ларссон Сэм
86'
 
Ван де Стрек Сандер
90'
Муйя Арбнор
(Хольсе Карло)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
4
Ван
Дронгелен
Рик
13
Тэт
Флавьен
6
Аит
Бенассер
Юссеф
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
3
Озтюрк
Бахадыр
44
Налдо
Гомес
17
Ешильюрт
Эрдоган
18
Калузиньски
Якуб
10
Ларссон
Сэм
22
Ван
де
Стрек
Сандер
6
Ракип
Эрдаль
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
Самсунспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Самсунспор
Антальяспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
ТМК
1:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
2:1
ТПЛ
3:1
С
0:2
С
1:0
К
1:1
АЛ
4:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 0.28
Нтчам Оливье 4 (3) 0.16
Кылынч Эмре 3 0.12
Хольсе Карло 3 0.12
Кара Эркан 3 (1) 0.12
Ван Дронгелен Рик 2 0.08
Явру Зеки 1 0.04
Айдогду Сонер 1 0.04
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.04
Шиндлер Кингсли 1 0.04
Аит Бенассер Юссеф 1 0.04
Димата Ландри 1 0.04
Муйя Арбнор 1 0.04
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Шатка Любомир 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 10 (2) 0.4
Джехезкель Сагив 6 0.24
Ларссон Сэм 3 0.12
Шарич Дарио 3 0.12
Ешильюрт Эрдоган 2 0.08
Вурал Гюрай 1 0.04
Ван де Стрек Сандер 1 0.04
Сари Вейсел 1 0.04
Ассомбалонга Бритт 1 0.04
Озтюрк Бахадыр 1 0.04
Сафури Рамиз 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 3 1
Нтчам Оливье 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Озтюрк Алим 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Хольсе Карло 3 0
Явру Зеки 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Челик Осман 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 1
Сари Вейсел 5 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Ешильюрт Эрдоган 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Сафури Рамиз 2 0
Озтюрк Бахадыр 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Антальяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
9
Самсунспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Антальяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

6
13
Самсунспор
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Антальяспор
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
7
39%
3
19%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
23%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

22
11
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
5
23%
2
18%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
3
27%
76-90

Забито

29
29
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
3
10%
5
17%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
10
34%
4
14%
76-90

Пропущено

35
27
22 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
8
23%
4
15%
1-15
9
26%
2
7%
16-30
5
14%
8
30%
30%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
6
17%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0
Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Антальяспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Самсунспор
Антальяспор

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
17
8
8
17
1.5
8
17
2
23
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 Заявка 25 20 4 1 65 - 20 64
3.
Трабзонспор
 Заявка 25 12 4 9 40 - 34 40
4.
Бешикташ
 Заявка 25 12 4 9 35 - 31 40
5.
Касымпаша
 Заявка 25 11 5 9 46 - 47 38
6.
Ризеспор
 Заявка 25 10 6 9 27 - 34 36
7.
Антальяспор
 Заявка 25 8 10 7 29 - 27 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
9.
Сивасспор
 Заявка 25 8 9 8 29 - 35 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 25 8 8 9 29 - 34 32
11.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
12.
Самсунспор
 Заявка 25 8 5 12 29 - 35 29
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 25 6 10 9 31 - 34 28
15.
Аланьяспор
 Заявка 25 6 10 9 28 - 36 28
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 25 7 6 12 30 - 29 27
17.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 25 3 5 17 19 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
11.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
6.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Ван де Стрек Сандер сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
    • 14'
      Налдо Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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