Тур: 25. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
2:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаНалдо Гомес
1:0
59' ГолМуандилмаджи Мариус
64' Желтая карточкаНтчам Оливье
78' Желтая карточкаЧелик Осман
86' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
2:0
90' ГолМуйя Арбнор
90'+7
Ход матча
14'
59'
64'
78'
90'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
44
Налдо
Гомес
10
Ларссон
Сэм
77
Бютюки
Зюмер
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
98 Муйя АрбнорЗащитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Дениз БерханПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
36 Раман БенитоНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
- Нападающий
-
24 Yigit Ustun
-
Главный тренер: Ялчин Серген
История личных встреч
Самсунспор
Антальяспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.28
|Нтчам Оливье
|4 (3)
|0.16
|Кылынч Эмре
|3
|0.12
|Хольсе Карло
|3
|0.12
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.12
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0.08
|Явру Зеки
|1
|0.04
|Айдогду Сонер
|1
|0.04
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.04
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.04
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.04
|Димата Ландри
|1
|0.04
|Муйя Арбнор
|1
|0.04
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|10 (2)
|0.4
|Джехезкель Сагив
|6
|0.24
|Ларссон Сэм
|3
|0.12
|Шарич Дарио
|3
|0.12
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.08
|Вурал Гюрай
|1
|0.04
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.04
|Сари Вейсел
|1
|0.04
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.04
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.04
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димата Ландри
|3
|1
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Озтюрк Алим
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Явру Зеки
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Челик Осман
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Сари Вейсел
|5
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Сафури Рамиз
|2
|0
|Озтюрк Бахадыр
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Антальяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
9
Самсунспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Антальяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
6
13
Самсунспор
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Антальяспор
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
7
39%
3
19%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
23%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
22
11
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
5
23%
2
18%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
3
27%
76-90
Забито
29
29
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
3
10%
5
17%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
10
34%
4
14%
76-90
Пропущено
35
27
22 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
8
23%
4
15%
1-15
9
26%
2
7%
16-30
5
14%
8
30%
30%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
6
17%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0
Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Антальяспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Результаты матчей
Самсунспор
Антальяспор
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
67
49
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
210
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
178
817
817
223
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|65 - 20
|64
|3.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|40 - 34
|40
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|46 - 47
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 34
|36
|7.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|29 - 27
|34
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|29 - 35
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|31 - 34
|28
|15.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 36
|28
|16.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 29
|27
|17.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|19 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5