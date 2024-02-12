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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Кайсериспор
0:0
Конец матча
Бешикташ
0'
41' Желтая карточка
Бурабия Мехди
62' Желтая карточка
Саздаджи Гекхан
89' Желтая карточка
Кочаман Ариф
90'+4
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
92
Жанвье
Жульян
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
10
Бурабия
Мехди
70
Боа
Морте
Аилтон
16
Озбек
Мехмет
29
Шукуров
Отабек
7
Кардозу
Мигел
9
Назон
Даккенс
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
20
Уйсал
Неджип
17
Уорролл
Джо
22
Зайнутдинов
Бактиёр
12
Амарти
Даниэль
83
Фернандеш
Жедсон
23
Мучи
Эрнест
40
Мулека
Джексон
9
Тосун
Дженк
90
Киличсой
Семих
Кайсериспор
4-1-4-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Бешикташ

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

36 матчей

30.6%
13.9%
55.5%
11 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
1:0
С
2:3
К
1:2
С
4:2
ТМК
0:3
С
3:1
С
0:2
С
3:1
С
4:1
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
1:1
ТМК
1:1
С
2:2
К
1:1
К
2:1
С
0:1
С
4:0
С
1:2
КТ
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:0
С
3:1
С
1:0
С
0:2
С
4:2
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.12
1.11

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

57
41

Голов в среднем за матч

1.58
1.14

Тотал матчей

2.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

56
79

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 12 (4) 0.48
Боа Морте Аилтон 5 0.2
Баокен Стефан 3 0.12
Кеман Оливье 2 0.08
Карими Али II 2 0.08
Кардозу Мигел 1 0.04
Мане Карлуш 1 0.04
Узодимма Энтони 1 0.04
Озбек Мехмет 1 0.04
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 7 0.28
Колли Омар 5 0.2
Тосун Дженк 4 0.16
Абубакар Венсан 4 0.16
Рашица Милот 4 0.16
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.16
Фернандеш Жедсон 2 0.08
Мулека Джексон 2 0.08
Учан Салих 1 0.04
Геззаль Рашид 1 (1) 0.04
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 5 0
Йылмаз Картал 4 0
Карими Али II 3 0
Баязит Билал 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Кочаман Ариф 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Кардозу Мигел 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Recep Ucar 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Свенссон Юнас 2 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Киличсой Семих 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Колли Омар 1 0
Мераш Умут 1 0
Мулека Джексон 1 0
Килич Якуп 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Бешикташ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
6
Кайсериспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Бешикташ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

9
15
Кайсериспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
36% (9)
12% (3)
Бешикташ
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
3
18%
6
38%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
1
9%
4
19%
61-75
4
36%
3
14%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
17%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
2
17%
2
11%
76-90

Пропущено

23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
4%
1
9%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
7
30%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
3
13%
6
55%
76-90

Забито

29
34
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
3
10%
4
12%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
7
24%
6
18%
31-45
5
17%
4
12%
46-60
7
24%
9
26%
61-75
5
17%
8
24%
76-90

Пропущено

34
32
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
2
6%
4
13%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
8
24%
5
16%
46-60
5
15%
5
16%
61-75
7
21%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1
Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1
Бешикташ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0
Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2

Результаты матчей

Кайсериспор
Бешикташ

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
1:3
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
6
6
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
6
7
1
11
2.5
1
12
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
20
5
7
18
1.5
12
13
3
22
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 Заявка 25 20 4 1 65 - 20 64
3.
Трабзонспор
 Заявка 25 12 4 9 40 - 34 40
4.
Бешикташ
 Заявка 25 12 4 9 35 - 31 40
5.
Касымпаша
 Заявка 25 11 5 9 46 - 47 38
6.
Ризеспор
 Заявка 25 10 6 9 27 - 34 36
7.
Антальяспор
 Заявка 25 8 10 7 29 - 27 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
9.
Сивасспор
 Заявка 25 8 9 8 29 - 35 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 25 8 8 9 29 - 34 32
11.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
12.
Самсунспор
 Заявка 25 8 5 12 29 - 35 29
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 25 6 10 9 31 - 34 28
15.
Аланьяспор
 Заявка 25 6 10 9 28 - 36 28
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 25 7 6 12 30 - 29 27
17.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 25 3 5 17 19 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
11.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
6.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Бурабия Мехди получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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