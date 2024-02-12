Тур: 25. Стадион: Кадир Хас.
0:0
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаБурабия Мехди
62' Желтая карточкаСаздаджи Гекхан
89' Желтая карточкаКочаман Ариф
90'+4
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.07 Победа «Бешикташа»
-
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
16
Озбек
Мехмет
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
17
Уорролл
Джо
23
Мучи
Эрнест
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Эскин БератПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
История личных встреч
Кайсериспор
Бешикташ
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
36 матчей
30.6%
13.9%
55.5%
11 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.12
1.11
Среднее время на гол
80
81
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
57
41
Голов в среднем за матч
1.58
1.14
Тотал матчей
2.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
56
79
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|12 (4)
|0.48
|Боа Морте Аилтон
|5
|0.2
|Баокен Стефан
|3
|0.12
|Кеман Оливье
|2
|0.08
|Карими Али II
|2
|0.08
|Кардозу Мигел
|1
|0.04
|Мане Карлуш
|1
|0.04
|Узодимма Энтони
|1
|0.04
|Озбек Мехмет
|1
|0.04
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|7
|0.28
|Колли Омар
|5
|0.2
|Тосун Дженк
|4
|0.16
|Абубакар Венсан
|4
|0.16
|Рашица Милот
|4
|0.16
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.16
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.08
|Мулека Джексон
|2
|0.08
|Учан Салих
|1
|0.04
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.04
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|5
|0
|Йылмаз Картал
|4
|0
|Карими Али II
|3
|0
|Баязит Билал
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кочаман Ариф
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Кардозу Мигел
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Бешикташ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
6
Кайсериспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Бешикташ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
9
15
Кайсериспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
36% (9)
12% (3)
Бешикташ
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
16
21
Голы по времени матча
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
3
18%
6
38%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
1
9%
4
19%
61-75
4
36%
3
14%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
17%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
2
17%
2
11%
76-90
Пропущено
23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
4%
1
9%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
7
30%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
3
13%
6
55%
76-90
Забито
29
34
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
3
10%
4
12%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
7
24%
6
18%
31-45
5
17%
4
12%
46-60
7
24%
9
26%
61-75
5
17%
8
24%
76-90
Пропущено
34
32
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
2
6%
4
13%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
8
24%
5
16%
46-60
5
15%
5
16%
61-75
7
21%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1
Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1
Бешикташ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0
Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2
Результаты матчей
Кайсериспор
Бешикташ
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
1:3
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
58
66
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
210
67
111
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
205
718
1213
322
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|65 - 20
|64
|3.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|40 - 34
|40
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|46 - 47
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 34
|36
|7.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|29 - 27
|34
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|29 - 35
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|31 - 34
|28
|15.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 36
|28
|16.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 29
|27
|17.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|19 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.07 Победа «Бешикташа»
-