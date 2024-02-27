Стадион: Реале Арена. Главный судья: Гиль Хесус
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
21
Андре
Силва
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Мальорка
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
18 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Среднее время на гол
57
101
Всего голов
13
0
Голов в среднем за матч
1.44
0
Среднее время на гол
62
0
Всего голов
27
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
202
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.33
|Мерино Микель
|1
|0.17
|Андре Силва
|1
|0.17
|Фернандес Карлос
|1
|0.17
|Бекер Шеральдо
|1
|0.17
|Браис Мендес
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|6 (1)
|1
|Ларин Кайл
|4
|0.67
|Льябрес Хавьер
|2
|0.33
|Родригес Даниэль I
|1
|0.17
|Гонсалес Джованни
|1
|0.17
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|2
|0
|Магунаселая Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|2
|1
|Родригес Даниэль I
|3
|0
|Коста Хауме
|2
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Грейф Доминик
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Копете Хосе
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Мальорка
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Реал Сосьедад
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Мальорка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
1
17%
2
14%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0
Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Мальорка
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
42
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Мальорка
|Пратс Абдон
|6
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Жирона
|Стуани Кристиан
|5
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 2
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
|Атлетико М
|Диего Симеоне
|3
|Атлетико М
|Коке Хорхе
|2
|Мальорка
|Коста Хауме
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Мальорка
Исход игры
Реал Сосьедад
88.9% (120)
Ничья
7.4% (10)
Мальорка
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
46.96% (54)
Нет
53.04% (61)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
32.6% (44)
1:0 Реал Сосьедад
31.1% (42)
2:0 Реал Сосьедад
12.6% (17)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:0 Реал Сосьедад
1.5% (2)
3:1 Реал Сосьедад
1.5% (2)
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