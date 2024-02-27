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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Реал Сосьедад
 
Позже
Мальорка
Прогнозы 135
Реал Сосьедад 88.9% (120)
X 7.4% (10)
Мальорка 3.7% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Мальорка
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
12
Захарян
Арсен
14
Кубо
Такефуса
21
Андре
Силва
13
Грейф
Доминик
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
12
Саму
Кошта
18
Санчес
Антонио
9
Пратс
Абдон
17
Ларин
Кайл
Реал Сосьедад
4-4-2
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Мальорка

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

18 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
КК
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
КК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Среднее время на гол

57
101

Всего голов

13
0

Голов в среднем за матч

1.44
0

Среднее время на гол

62
0

Всего голов

27
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
202

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.33
Мерино Микель 1 0.17
Андре Силва 1 0.17
Фернандес Карлос 1 0.17
Бекер Шеральдо 1 0.17
Браис Мендес 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 6 (1) 1
Ларин Кайл 4 0.67
Льябрес Хавьер 2 0.33
Родригес Даниэль I 1 0.17
Гонсалес Джованни 1 0.17

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 2 0
Магунаселая Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субельдия Игор 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 2 1
Родригес Даниэль I 3 0
Коста Хауме 2 0
Настасич Матия 1 0
Маскарель Омар 1 0
Грейф Доминик 1 0
Дьедью Амат 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Саму Кошта 1 0
Копете Хосе 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Мальорка
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Реал Сосьедад
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Мальорка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
1
17%
2
14%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0
Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Мальорка

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
1/8 финала
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
1/4 финала
3 Мальорка
2 Жирона
1 Сельта
2 Реал Сосьедад
1 Атлетико М
0 Севилья
4 Атлетик Б
2 Барселона
1/2 финала
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
1 Атлетик Б
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 6
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Жирона Стуани Кристиан 5
Бетис Виллиан Жозе 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Раильо Антонио 1 2
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Атлетико М Диего Симеоне 3
Атлетико М Коке Хорхе 2
Мальорка Коста Хауме 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2024, осталось 26 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

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    • Прогнозы 135
    Реал Сосьедад 88.9% (120)
    X 7.4% (10)
    Мальорка 3.7% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Мальорка
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Мальорка

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    88.9% (120)
    Ничья
    7.4% (10)
    Мальорка
    3.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    46.96% (54)
    Нет
    53.04% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    32.6% (44)
    1:0 Реал Сосьедад
    31.1% (42)
    2:0 Реал Сосьедад
    12.6% (17)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    3:0 Реал Сосьедад
    1.5% (2)
    3:1 Реал Сосьедад
    1.5% (2)
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    Реал Сосьедад
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