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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Волос
3:1
Конец матча
ОФИ
0'
0:1
13' Гол
Ларссон Эрик
17' Желтая карточка
Глазер Дан
19' Желтая карточка
Нейра Хуан
25' Желтая карточка
Труйе Алексис
1:1
31' Гол в свои ворота
Вурос Праксителис
32' Желтая карточка
Феллипе Луис
41' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
2:1
61' Гол
Сьелис Христос
63' Желтая карточка
Alexis Kalogeropoulos
3:1
70' Гол
Бертолио Факундо
85' Желтая карточка
Лейя-Исека Аарон
89' Желтая карточка
Luis Gallegos
90'+6
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
22
Georgios
Mygas
6
Цоканис
Тасос
8
Де
Кампс
Юри
20
Maximiliano
Comba
10
Труйе
Алексис
77
Ассехнун
Джасин-Амин
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
3
Лукао
Лукас
99
Абанда
Леруа
55
Глазер
Дан
29
Мельядо
Мигель
7
Баку
Макана
10
Нейра
Хуан
23
Риера
Адриан
28
Феллипе
Луис
Волос
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
ОФИ

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
0:1
ТМК
2:1
С
5:0
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
К
2:0
С
1:4
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1.17

Среднее время на гол

65
77

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.21
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
84

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 (2) 0.16
Делетич Милош 4 0.16
Maximiliano Comba 3 0.12
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.12
Ассехнун Джасин-Амин 2 0.08
Бертолио Факундо 2 0.08
Сьелис Христос 2 0.08
Алхо Николай 1 0.04
Труйе Алексис 1 (1) 0.04
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.16
Нуха Дико 3 0.12
Нейра Хуан 2 (1) 0.08
Бакич Марко 2 (1) 0.08
Тораринссон Гудмундур 2 0.08
Лейя-Исека Аарон 2 0.08
Лабропулос Василис 2 0.08
Абанда Леруа 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Luis Gallegos 1 0.04
Ларссон Эрик 1 0.04
Маринакис Никос 1 0.04
Риера Адриан 1 0.04
Giannis Apostolakis 1 0.04
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 9 1
Alexis Kalogeropoulos 8 0
Главчич Неманья 7 0
Maximiliano Comba 7 0
Georgios Mygas 5 1
Цоканис Тасос 6 0
Асланидис Кириакос 4 1
Баррьентос Жан 4 0
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Алхо Николай 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Сьелис Христос 3 0
Труйе Алексис 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Де Кампс Юри 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Анхель Лопес 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 7 0
Бакич Марко 6 0
Luis Gallegos 6 0
Мельядо Мигель 6 0
Абанда Леруа 6 0
Маринакис Никос 5 0
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Глазер Дан 4 0
Каро Андреас 4 0
Тораль Хон 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Тораринссон Гудмундур 2 0
Феллипе Луис 2 0
Бауман Ноам 2 0
Риера Адриан 2 0
Лейя-Исека Аарон 1 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Harold Mosquera 1 0
Giannis Apostolakis 1 0

Результаты матчей

Волос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ОФИ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

12
10
Волос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
ОФИ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

6
15
Волос
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
ОФИ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

17
10
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
2
12%
2
20%
76-90

Пропущено

26
28
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
12%
5
18%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
6
23%
5
18%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
6
23%
5
18%
61-75
3
12%
7
25%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 15
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
2
33%
4
25%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
33%
3
25%
31-45
7
33%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
3
14%
2
17%
76-90

Забито

23
26
6 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
7
27%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
8
35%
1
4%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
4
17%
6
23%
76-90

Пропущено

47
40
20 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
4
9%
8
20%
1-15
3
6%
4
10%
16-30
13
28%
8
20%
31-45
12
26%
4
10%
46-60
9
19%
7
18%
61-75
6
13%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 0:0 Волос - Панетоликос 1:1
Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0
ОФИ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2
Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2

Результаты матчей

Волос
ОФИ

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
4:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
3
9
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
7
2
10
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
16
9
7
18
1.5
5
20
1
24
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 24 16 7 1 53 - 20 55
2.
ПАОК
 24 17 3 4 62 - 21 54
3.
Панатинаикос
 24 16 4 4 58 - 19 52
4.
Олимпиакос
 24 16 3 5 53 - 23 50
5.
Арис Салоники
 24 12 5 7 36 - 24 41
6.
Ламия
 24 9 7 8 34 - 39 34
7.
Астерас
 25 9 4 12 35 - 44 31
8.
Пансерраикос
 24 5 9 10 26 - 42 24
9.
Атромитос
 24 5 9 10 25 - 42 24
10.
ОФИ
 25 5 9 11 24 - 42 24
11.
Волос
 25 4 8 13 24 - 46 20
12.
Панетоликос
 24 4 7 13 23 - 42 19
13.
Кифисиас
 25 3 9 13 26 - 55 18
14.
ПАС Янина
 24 3 8 13 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 12 8 3 1 31 - 8 27
4.
Олимпиакос
 12 9 0 3 33 - 13 26
5.
Арис Салоники
 12 8 2 2 21 - 11 26
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Пансерраикос
 11 3 6 2 14 - 14 15
10.
Панетоликос
 12 4 3 5 14 - 20 15
11.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
14.
ПАС Янина
 12 2 4 6 11 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
3.
Олимпиакос
 12 7 3 2 20 - 10 24
4.
ПАОК
 11 7 1 3 30 - 13 22
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 12 4 1 7 15 - 20 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 12 1 5 6 7 - 20 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 12
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
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Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
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