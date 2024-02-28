Тур: 25. Стадион: Пантессалико.
0'
0:1
13' ГолЛарссон Эрик
17' Желтая карточкаГлазер Дан
19' Желтая карточкаНейра Хуан
25' Желтая карточкаТруйе Алексис
1:1
31' Гол в свои воротаВурос Праксителис
32' Желтая карточкаФеллипе Луис
41' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
2:1
61' ГолСьелис Христос
63' Желтая карточкаAlexis Kalogeropoulos
3:1
70' ГолБертолио Факундо
85' Желтая карточкаЛейя-Исека Аарон
89' Желтая карточкаLuis Gallegos
90'+6
Ход матча
13'
0:1
17'
19'
25'
31'
32'
61'
70'
85'
89'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 24
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.00 Победа «ОФИ»
-
33
Бауман
Ноам
99
Абанда
Леруа
55
Глазер
Дан
10
Нейра
Хуан
23
Риера
Адриан
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christos Kontis
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
История личных встреч
Волос
ОФИ
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1.17
Среднее время на гол
65
77
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.21
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
84
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4 (2)
|0.16
|Делетич Милош
|4
|0.16
|Maximiliano Comba
|3
|0.12
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.12
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0.08
|Бертолио Факундо
|2
|0.08
|Сьелис Христос
|2
|0.08
|Алхо Николай
|1
|0.04
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.04
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.16
|Нуха Дико
|3
|0.12
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.08
|Бакич Марко
|2 (1)
|0.08
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.08
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0.08
|Лабропулос Василис
|2
|0.08
|Абанда Леруа
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Luis Gallegos
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|1
|0.04
|Маринакис Никос
|1
|0.04
|Риера Адриан
|1
|0.04
|Giannis Apostolakis
|1
|0.04
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|9
|1
|Alexis Kalogeropoulos
|8
|0
|Главчич Неманья
|7
|0
|Maximiliano Comba
|7
|0
|Georgios Mygas
|5
|1
|Цоканис Тасос
|6
|0
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Баррьентос Жан
|4
|0
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Алхо Николай
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Труйе Алексис
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|7
|0
|Бакич Марко
|6
|0
|Luis Gallegos
|6
|0
|Мельядо Мигель
|6
|0
|Абанда Леруа
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораль Хон
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Феллипе Луис
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Лейя-Исека Аарон
|1
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Результаты матчей
Волос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ОФИ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
12
10
Волос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
ОФИ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
6
15
Волос
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
ОФИ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
17
10
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
2
12%
2
20%
76-90
Пропущено
26
28
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
12%
5
18%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
6
23%
5
18%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
6
23%
5
18%
61-75
3
12%
7
25%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 15
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
2
33%
4
25%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
33%
3
25%
31-45
7
33%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
3
14%
2
17%
76-90
Забито
23
26
6 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
7
27%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
8
35%
1
4%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
4
17%
6
23%
76-90
Пропущено
47
40
20 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
4
9%
8
20%
1-15
3
6%
4
10%
16-30
13
28%
8
20%
31-45
12
26%
4
10%
46-60
9
19%
7
18%
61-75
6
13%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 0:0 Волос - Панетоликос 1:1
Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0
ОФИ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2
Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2
Результаты матчей
Волос
ОФИ
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
4:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
58
39
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
67
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
169
718
520
124
223
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|12
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9