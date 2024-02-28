Тур: 1.
0:0
Перерыв
Ход матча
4
Тири
31
Мишра
Акаш
29
Сингх
Бипин
41
Jay
Gupta
28
Ретре
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 ВалпуяЗащитник
- Защитник
-
35 Крума ТаерЗащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чхикара АюшНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петр Кратки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
-
-
-
21 Saviour Gama
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Мумбаи Сити
Гоа
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.42
Среднее время на гол
58
63
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.08
1.55
Среднее время на гол
43
58
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.83
1.48
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.38
|Сингх Бипин
|3
|0.19
|Сингх Пратап Викрам
|3 (1)
|0.19
|Чхангте Лаллианзуала
|2 (1)
|0.13
|Стюарт Грэг
|2
|0.13
|Гуаррочена Икер
|1
|0.06
|Ногуэра Альберто
|1
|0.06
|Лаленгмавия
|1
|0.06
|Гриффитс Ростин
|1
|0.06
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.06
|Тири
|1
|0.06
|Мишра Акаш
|1
|0.06
|Сингх Гуркират
|1
|0.06
|Ван Нифф Юлл
|0
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlitos XI
|5 (1)
|0.31
|Noah Sadaoui
|4 (2)
|0.25
|Родригес Виктор II
|3
|0.19
|Боргес Роуллин
|3
|0.19
|Jay Gupta
|2
|0.13
|Сингх Уданта
|1
|0.06
|Джинган Сандеш
|1
|0.06
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.06
|Ясир Мохаммад
|1
|0.06
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Эррера Борха
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стюарт Грэг
|4
|1
|Ван Нифф Юлл
|4
|1
|Сингх Пратап Викрам
|4
|1
|Сингх Мехтаб
|4
|0
|Мишра Акаш
|2
|1
|Рэйн Дилип Джаеш
|3
|0
|Лаленгмавия
|3
|0
|Лаченпа Пхурба
|1
|1
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Ногуэра Альберто
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Гуаррочена Икер
|1
|0
|Перейра Диас Хорхе
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Тири
|1
|0
|Валпуя
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Боргес Роуллин
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
|Jay Gupta
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Мумбаи Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
6
Мумбаи Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Гоа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
7%
4
27%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
25
22
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
8%
4
18%
1-15
3
12%
5
23%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
7
28%
4
18%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3
Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2
Гоа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Гоа
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
62
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
43
53
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
105
69
213
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|2.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|25 - 12
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 18
|30
|4.
|16
|9
|2
|5
|23 - 18
|29
|5.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|21 - 13
|29
|6.
|17
|5
|5
|7
|23 - 20
|20
|7.
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|8.
|16
|4
|6
|6
|18 - 16
|18
|9.
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|10.
|16
|4
|5
|7
|17 - 24
|17
|11.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|12.
|17
|0
|4
|13
|6 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|18 - 7
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|4.
|8
|4
|3
|1
|10 - 10
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|10 - 6
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|8
|0
|1
|7
|1 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|9
|3
|1
|5
|14 - 11
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|8.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|10.
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|11.
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|6 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Ист Бенгал
|Souvik Chakraborty
|6
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|6
|АТК
|Тангри Дипак
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6