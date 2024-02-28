Тур: 1.
1:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаSeriton Fernandes
1:0
46' ГолСингх Пратап Викрам
50' Желтая карточкаБоргес Роуллин
59' Желтая карточкаОнайндиа Одеи
59' Желтая карточкаВан Нифф Юлл
1:1
61' ГолЯсир Мохаммад
87' Желтая карточкаТири
90' Желтая карточкаРаи Винит
90'+6
Ход матча
46'
50'
59'
59'
61'
1:1
76'
87'
90'
4
Тири
31
Мишра
Акаш
29
Сингх
Бипин
41
Jay
Gupta
28
Ретре
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 ВалпуяЗащитник
- Защитник
-
35 Крума ТаерЗащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чхикара АюшНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петр Кратки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
-
-
-
21 Saviour Gama
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Мумбаи Сити
Гоа
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.42
Среднее время на гол
58
63
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.08
1.55
Среднее время на гол
43
58
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.83
1.48
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.38
|Сингх Пратап Викрам
|4 (1)
|0.25
|Сингх Бипин
|3
|0.19
|Чхангте Лаллианзуала
|2 (1)
|0.13
|Стюарт Грэг
|2
|0.13
|Гуаррочена Икер
|1
|0.06
|Ногуэра Альберто
|1
|0.06
|Лаленгмавия
|1
|0.06
|Гриффитс Ростин
|1
|0.06
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.06
|Тири
|1
|0.06
|Мишра Акаш
|1
|0.06
|Сингх Гуркират
|1
|0.06
|Ван Нифф Юлл
|0
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlitos XI
|5 (1)
|0.31
|Noah Sadaoui
|4 (2)
|0.25
|Родригес Виктор II
|3
|0.19
|Боргес Роуллин
|3
|0.19
|Jay Gupta
|2
|0.13
|Ясир Мохаммад
|2
|0.13
|Сингх Уданта
|1
|0.06
|Джинган Сандеш
|1
|0.06
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.06
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Эррера Борха
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|5
|1
|Стюарт Грэг
|4
|1
|Сингх Пратап Викрам
|4
|1
|Сингх Мехтаб
|4
|0
|Мишра Акаш
|2
|1
|Рэйн Дилип Джаеш
|3
|0
|Лаленгмавия
|3
|0
|Лаченпа Пхурба
|1
|1
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Ногуэра Альберто
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Раи Винит
|2
|0
|Тири
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Гуаррочена Икер
|1
|0
|Перейра Диас Хорхе
|1
|0
|Валпуя
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
|Jay Gupta
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
5
Мумбаи Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
6
Мумбаи Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Гоа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
7%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
33%
1
6%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
26
23
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
5
22%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
7
27%
4
17%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3
Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2
Гоа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Гоа
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
43
63
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
81
43
54
16
27
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
106
610
214
313
115
115
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|6 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 5
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Ист Бенгал
|Souvik Chakraborty
|6
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|6
|АТК
|Тангри Дипак
|6