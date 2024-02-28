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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Мумбаи Сити
1:1
Конец матча
Гоа
0'
19' Желтая карточка
Seriton Fernandes
1:0
46' Гол
Сингх Пратап Викрам
50' Желтая карточка
Боргес Роуллин
59' Желтая карточка
Онайндиа Одеи
59' Желтая карточка
Ван Нифф Юлл
1:1
61' Гол
Ясир Мохаммад
87' Желтая карточка
Тири
90' Желтая карточка
Раи Винит
90'+6
1
Лаченпа
Пхурба
2
Бхеке
Рахул
5
Сингх
Мехтаб
4
Тири
31
Мишра
Акаш
20
Рэйн
Дилип
Джаеш
8
Ван
Нифф
Юлл
10
Ногуэра
Альберто
29
Сингх
Бипин
6
Сингх
Пратап
Викрам
34
Гуаррочена
Икер
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
41
Jay
Gupta
17
Boris
Singh
Thangjam
28
Ретре
Пауло
18
Боргес
Роуллин
11
Ясир
Мохаммад
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
Мумбаи Сити
Гоа

История личных встреч

Мумбаи Сити
Гоа

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
0:0
СИ
3:5
СИ
4:1
СИ
0:2
СИ
3:0
СИ
0:0
СИ
2:2
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
5:2
СИ
2:4
СИ
0:1
СИ
1:5
СИ
0:2
СИ
5:0
СИ
3:4
СИ
2:1
СИ
0:0
СИ
0:1
СИ
7:0
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
0:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.42

Среднее время на гол

58
63

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.08
1.55

Среднее время на гол

43
58

Всего голов

42
34

Голов в среднем за матч

1.83
1.48

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Диас Хорхе 6 (1) 0.38
Сингх Пратап Викрам 4 (1) 0.25
Сингх Бипин 3 0.19
Чхангте Лаллианзуала 2 (1) 0.13
Стюарт Грэг 2 0.13
Гуаррочена Икер 1 0.06
Ногуэра Альберто 1 0.06
Лаленгмавия 1 0.06
Гриффитс Ростин 1 0.06
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.06
Тири 1 0.06
Мишра Акаш 1 0.06
Сингх Гуркират 1 0.06
Ван Нифф Юлл 0 0
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Сингх Мехтаб 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlitos XI 5 (1) 0.31
Noah Sadaoui 4 (2) 0.25
Родригес Виктор II 3 0.19
Боргес Роуллин 3 0.19
Jay Gupta 2 0.13
Ясир Мохаммад 2 0.13
Сингх Уданта 1 0.06
Джинган Сандеш 1 0.06
Boris Singh Thangjam 1 0.06
Макхью Карл 0 0
Фернандес Брэндон 0 0
Эррера Борха 0 0
Фернандес Райньер 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 5 1
Стюарт Грэг 4 1
Сингх Пратап Викрам 4 1
Сингх Мехтаб 4 0
Мишра Акаш 2 1
Рэйн Дилип Джаеш 3 0
Лаленгмавия 3 0
Лаченпа Пхурба 1 1
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Ногуэра Альберто 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Раи Винит 2 0
Тири 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Гуаррочена Икер 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Валпуя 1 0
Сингх Гуркират 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Онайндиа Одеи 3 0
Боргес Роуллин 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Эррера Борха 2 0
Seriton Fernandes 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Jay Gupta 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
5
Мумбаи Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
6
Мумбаи Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Гоа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
7%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
33%
1
6%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

26
23
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
5
22%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3
Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2
Гоа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Гоа

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
3
6
3
1.5
1
6
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
3
1.5
5
4
1
6
2.5
2
7
1
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
6
10
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 16 9 5 2 28 - 14 32
2.
Мумбаи Сити
 16 9 5 2 26 - 13 32
3.
АТК
 15 9 3 3 28 - 18 30
4.
Керала Бластерс
 16 9 2 5 23 - 18 29
5.
Гоа
 16 8 5 3 22 - 14 29
6.
Джамшедпур
 17 5 5 7 23 - 20 20
7.
Нортист Юнайтед
 16 4 7 5 21 - 25 19
8.
Ист Бенгал
 16 4 6 6 18 - 16 18
9.
Бенгалуру
 17 4 6 7 17 - 26 18
10.
Пенджаб
 16 4 5 7 17 - 24 17
11.
Ченнаин
 16 4 3 9 16 - 26 15
12.
Хайдарабад
 17 0 4 13 6 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 9 6 3 0 18 - 7 21
2.
Керала Бластерс
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
4.
Бенгалуру
 8 4 3 1 10 - 10 15
5.
АТК
 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Гоа
 7 4 1 2 6 - 5 13
7.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
8.
Ист Бенгал
 9 3 3 3 10 - 6 12
9.
Ченнаин
 7 3 1 3 10 - 10 10
10.
Джамшедпур
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Пенджаб
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Хайдарабад
 8 0 1 7 1 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Гоа
 9 4 4 1 16 - 9 16
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Джамшедпур
 9 3 1 5 14 - 11 10
6.
Керала Бластерс
 7 3 0 4 6 - 7 9
7.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
8.
Нортист Юнайтед
 8 1 4 3 8 - 14 7
9.
Ист Бенгал
 7 1 3 3 8 - 10 6
10.
Ченнаин
 9 1 2 6 6 - 16 5
11.
Хайдарабад
 9 0 3 6 5 - 14 3
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 10 (3)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7 (1)
АТК Каммингс Джейсон 6 (2)
Джамшедпур Чима Даниэль 6 (1)
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Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 5
Бенгалуру Сингх Суреш 1 5
Ист Бенгал Souvik Chakraborty 6
Бенгалуру Дамьянович Славко 6
АТК Тангри Дипак 6
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Seriton Fernandes получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мумбаи Сити 1:1 Гоа онлайн

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