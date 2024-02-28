Тур: 25. Стадион: Панетоликос.
1:2
Конец матча
0'
1:0
33' ГолДуарте Фредерику
53' Желтая карточкаДуарте Фредерику
56' Желтая карточкаКини Марин
1:1
72' Гол в свои воротаPedro Silva Torrejon
73' Желтая карточкаВезу Рубен
1:2
79' ГолЭль-Кааби Аюб
90' Желтая карточкаШикинью Франциску
90'+5
Ход матча
33'
1:0
53'
56'
72'
73'
79'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
22
Серхио
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Дуарте БруноНападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
Панетоликос
Олимпиакос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
233.3%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
25 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 25 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
4%
96%
0 побед 1 ничья 21 победа
28 матчей
3.6%
7.1%
89.3%
1 победа 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
7.1%
17.9%
75%
2 победы 5 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.62
0.47
Среднее время на гол
146
192
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
2.67
2.38
Среднее время на гол
33
37
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.71
1.36
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.16
|Дуарте Фредерику
|3
|0.12
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.12
|Льявас Георгиос
|2
|0.08
|Шенгелия Леван
|2
|0.08
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0.08
|Дуарте Бруно
|2
|0.08
|Серхио Диас
|1
|0.04
|Карелис Никос
|1
|0.04
|Харис Мавриас
|1
|0.04
|Ойконому Мариос
|1
|0.04
|Малис Александрос
|1
|0.04
|Franco Baldassarra
|1
|0.04
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|13 (3)
|0.52
|Масурас Гиоргос
|7
|0.28
|Поденсе Даниэл
|7
|0.28
|Фортунис Костас
|6
|0.24
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.16
|Йоветич Стеван
|3 (1)
|0.12
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.12
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.08
|Камара Мохамед III
|2
|0.08
|Биэл Пеп
|1
|0.04
|Иборра Висенте
|1
|0.04
|Кини Марин
|1
|0.04
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Бруно
|8
|0
|Facundo Perez
|6
|1
|Младен Себастьян
|7
|0
|Хуанпи Аньор
|6
|0
|Ойконому Мариос
|4
|1
|Карелис Никос
|4
|0
|Дуарте Фредерику
|4
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Харис Мавриас
|1
|1
|Серхио Диас
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|2
|0
|Nikola Stajic
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|6
|2
|Фортунис Костас
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|5
|0
|Кини Марин
|3
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Карму Давид
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Олимпиакос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
2
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Олимпиакос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
4
27
Панетоликос
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Олимпиакос
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
12
29
Голы по времени матча
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
3
18%
7
33%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
6
30%
1
8%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
1
5%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
8
40%
0
0%
76-90
Забито
10
31
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
2
20%
2
6%
1-15
3
30%
3
10%
16-30
1
10%
6
19%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
4
40%
10
32%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
5
24%
4
29%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Забито
27
52
14 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
4
15%
4
8%
1-15
4
15%
8
15%
16-30
6
22%
9
17%
31-45
1
4%
6
12%
46-60
5
19%
8
15%
61-75
7
26%
17
33%
76-90
Пропущено
41
26
20 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
8
20%
2
8%
1-15
6
15%
6
23%
16-30
6
15%
7
27%
31-45
3
7%
5
19%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
12
29%
29%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0
Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0
Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2
Результаты матчей
Панетоликос
Олимпиакос
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
2
8 раз 32%
4
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
49
102
211
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
210
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
214
619
187
223
1015
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|25
|17
|7
|1
|57 - 22
|58
|2.
|1:0
|25
|18
|3
|4
|63 - 21
|57
|3.
|25
|17
|3
|5
|55 - 24
|53
|4.
|24
|16
|4
|4
|58 - 19
|52
|5.
|24
|12
|5
|7
|36 - 24
|41
|6.
|25
|9
|7
|9
|35 - 42
|34
|7.
|25
|9
|4
|12
|35 - 44
|31
|8.
|25
|6
|9
|10
|28 - 43
|27
|9.
|0:1
|25
|5
|9
|11
|26 - 43
|24
|10.
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|11.
|25
|4
|8
|13
|24 - 46
|20
|12.
|25
|4
|7
|14
|24 - 44
|19
|13.
|25
|3
|9
|13
|26 - 55
|18
|14.
|2:4
|25
|3
|8
|14
|25 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|13
|10
|3
|0
|32 - 9
|33
|2.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|3.
|12
|8
|3
|1
|31 - 8
|27
|4.
|12
|9
|0
|3
|33 - 13
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|21 - 11
|26
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|9.
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|0:1
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|14.
|2:4
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|2.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|31 - 13
|25
|3.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|4.
|4:2
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|13
|3
|5
|5
|16 - 25
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|9.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|12
|1
|5
|6
|7 - 20
|8
|11.
|2:4
|13
|1
|4
|8
|14 - 29
|7
|12.
|13
|1
|4
|8
|11 - 32
|7
|13.
|13
|0
|5
|8
|8 - 30
|5
|14.
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|13
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9