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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Панетоликос
1:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
1:0
33' Гол
Дуарте Фредерику
53' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
56' Желтая карточка
Кини Марин
1:1
72' Гол в свои ворота
Pedro Silva Torrejon
73' Желтая карточка
Везу Рубен
1:2
79' Гол
Эль-Кааби Аюб
90' Желтая карточка
Шикинью Франциску
90'+5
13
Lucas
Abraham
Chavez
6
Ойконому
Мариос
14
Дуарте
Фредерику
4
Табидзе
Джемал
35
Харис
Мавриас
18
Бузукис
Яннис
34
Facundo
Perez
12
Хацитеодоридис
Илиас
47
Малис
Александрос
22
Серхио
Диас
7
Карелис
Никос
1
Пасхалакис
Александрос
18
Кини
Марин
14
Везу
Рубен
45
Рецос
Панайотис
3
Ортега
Франсиско
56
Поденсе
Даниэл
8
Иборра
Висенте
6
Шикинью
Франциску
17
Кабрал
Жоване
9
Эль-Кааби
Аюб
19
Масурас
Гиоргос
Панетоликос
3-5-2
Олимпиакос
4-4-2

История личных встреч

Панетоликос
Олимпиакос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

233.3%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

4%
96%
0 побед 1 ничья 21 победа

28 матчей

3.6%
7.1%
89.3%
1 победа 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.1%
17.9%
75%
2 победы 5 ничьих 21 победа

История матчей

С
3:1
С
6:1
С
0:2
К
3:1
С
3:1
К
2:1
С
1:2
К
3:0
К
0:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:5
С
2:1
С
4:0
С
1:4
С
0:2
С
3:1
С
2:5
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.62
0.47

Среднее время на гол

146
192

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

2.67
2.38

Среднее время на гол

33
37

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.71
1.36

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.16
Дуарте Фредерику 3 0.12
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.12
Льявас Георгиос 2 0.08
Шенгелия Леван 2 0.08
Хацитеодоридис Илиас 2 0.08
Дуарте Бруно 2 0.08
Серхио Диас 1 0.04
Карелис Никос 1 0.04
Харис Мавриас 1 0.04
Ойконому Мариос 1 0.04
Малис Александрос 1 0.04
Franco Baldassarra 1 0.04
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 13 (3) 0.52
Масурас Гиоргос 7 0.28
Поденсе Даниэл 7 0.28
Фортунис Костас 6 0.24
Франсиско Мартинес 4 (1) 0.16
Йоветич Стеван 3 (1) 0.12
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.12
Марсело Родиней 2 (1) 0.08
Камара Мохамед III 2 0.08
Биэл Пеп 1 0.04
Иборра Висенте 1 0.04
Кини Марин 1 0.04
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.04
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Орта Андре 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Желсон Мартиньш 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Бруно 8 0
Facundo Perez 6 1
Младен Себастьян 7 0
Хуанпи Аньор 6 0
Ойконому Мариос 4 1
Карелис Никос 4 0
Дуарте Фредерику 4 0
Шенгелия Леван 3 0
Малис Александрос 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Nikola Stajic 2 0
Стергиакис Антонис 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 6 2
Фортунис Костас 6 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 5 0
Кини Марин 3 0
Марсело Родиней 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Франсиско Мартинес 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Карму Давид 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Ортега Франсиско 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Олимпиакос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
2
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Олимпиакос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

4
27
Панетоликос
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Олимпиакос
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
3
18%
7
33%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
6
30%
1
8%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
1
5%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
8
40%
0
0%
76-90

Забито

10
31
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
2
20%
2
6%
1-15
3
30%
3
10%
16-30
1
10%
6
19%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
4
40%
10
32%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
5
24%
4
29%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Забито

27
52
14 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
4
15%
4
8%
1-15
4
15%
8
15%
16-30
6
22%
9
17%
31-45
1
4%
6
12%
46-60
5
19%
8
15%
61-75
7
26%
17
33%
76-90

Пропущено

41
26
20 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
8
20%
2
8%
1-15
6
15%
6
23%
16-30
6
15%
7
27%
31-45
3
7%
5
19%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
12
29%
29%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0
Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0
Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2

Результаты матчей

Панетоликос
Олимпиакос

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
2
8 раз 32%
4
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
10
2
2
11
2.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
10
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
21
4
6
19
1.5
18
7
2
23
2.5
10
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4:2 25 17 7 1 57 - 22 58
2.
ПАОК
 1:0 25 18 3 4 63 - 21 57
3.
Олимпиакос
 25 17 3 5 55 - 24 53
4.
Панатинаикос
 24 16 4 4 58 - 19 52
5.
Арис Салоники
 24 12 5 7 36 - 24 41
6.
Ламия
 25 9 7 9 35 - 42 34
7.
Астерас
 25 9 4 12 35 - 44 31
8.
Атромитос
 25 6 9 10 28 - 43 27
9.
Пансерраикос
 0:1 25 5 9 11 26 - 43 24
10.
ОФИ
 25 5 9 11 24 - 42 24
11.
Волос
 25 4 8 13 24 - 46 20
12.
Панетоликос
 25 4 7 14 24 - 44 19
13.
Кифисиас
 25 3 9 13 26 - 55 18
14.
ПАС Янина
 2:4 25 3 8 14 25 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4:2 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 1:0 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 12 8 3 1 31 - 8 27
4.
Олимпиакос
 12 9 0 3 33 - 13 26
5.
Арис Салоники
 12 8 2 2 21 - 11 26
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Атромитос
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Пансерраикос
 0:1 12 3 6 3 14 - 15 15
11.
Панетоликос
 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
14.
ПАС Янина
 2:4 12 2 4 6 11 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 8 3 2 22 - 11 27
2.
ПАОК
 1:0 12 8 1 3 31 - 13 25
3.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
4.
АЕК
 4:2 12 7 4 1 25 - 13 25
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 13 3 5 5 16 - 25 14
7.
Астерас
 12 4 1 7 15 - 20 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 0:1 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 12 1 5 6 7 - 20 8
11.
ПАС Янина
 2:4 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 13
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список
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      Дуарте Фредерику получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Серхио Диас сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Дуарте Фредерику бьет в цель!
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