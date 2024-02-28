Тур: 25. Стадион: Перистери.
0'
1:0
2' ГолЮбитана Дензель
1:1
26' ГолСливка Выкинтас
32' Желтая карточкаЮбитана Дензель
45' Желтая карточкаКарлитос Карлос
45' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
2:1
61' ГолАнгельски Кароль
69' Вторая желтая карточкаЮбитана Дензель
74' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
3:1
82' ГолАнгельски Кароль
88' Желтая карточкаСливка Выкинтас
90' Желтая карточкаFlosard Malci
90'+8
Ход матча
2'
1:0
26'
32'
45'
45'
61'
2:1
69'
74'
82'
3:1
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
Атромитос
Ламия
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
20 матчей
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
70%
5%
5 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
75%
15%
2 победы 15 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.44
1.27
Среднее время на гол
62
70
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.27
0.44
Среднее время на гол
70
202
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.35
0.9
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
100
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|7 (2)
|0.28
|Робай Гаэтан
|4
|0.16
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.16
|Юбитана Дензель
|3
|0.12
|Гонсалес Эдер
|2
|0.08
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.08
|Lucas Acevedo
|2
|0.08
|Куэн Андреас
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.04
|Камара Агибу
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|10 (2)
|0.4
|Цилулис Сотирис
|5
|0.2
|Сливка Выкинтас
|4
|0.16
|Matias Acuna I
|3
|0.12
|Мартинес Рубен II
|3
|0.12
|Flosard Malci
|3
|0.12
|Сидклей Феррейра
|2
|0.08
|Давид Симон
|1
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Амарал Педру
|1
|0.04
|Нуньес Кристофер
|1
|0.04
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|6
|1
|Цавелас Георгиос
|7
|0
|Кешрида Ваджди
|7
|0
|Камара Агибу
|7
|0
|Юбитана Дензель
|5
|1
|Валенсия Диего
|6
|0
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|5
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Вракас Георгиос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|7
|1
|Пападопулос Кирьякос
|8
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Сливка Выкинтас
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Сидклей Феррейра
|4
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|Карлитос Карлос
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|1
|Omar Cabrera Santana
|3
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Тошич Зоран
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Flosard Malci
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ламия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
10
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ламия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
9
15
Атромитос
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Ламия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
14
25
Голы по времени матча
Забито
17
17
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
12%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
6
25%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
7
41%
5
21%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 14
2
18%
4
22%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
4
36%
2
11%
76-90
Пропущено
26
18
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
8%
5
28%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
9
35%
2
11%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
5
19%
3
17%
76-90
Забито
28
35
8 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 4
4
14%
6
17%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
2
7%
4
11%
31-45
6
21%
6
17%
46-60
5
18%
7
20%
61-75
9
32%
7
20%
76-90
Пропущено
43
42
22 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
4
9%
7
17%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
13
30%
8
19%
31-45
6
14%
6
14%
46-60
3
7%
8
19%
61-75
12
28%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3
Ламия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4
Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0
Результаты матчей
Атромитос
Ламия
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
2
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
49
57
49
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
94
39
58
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
205
718
1015
619
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|25
|17
|7
|1
|57 - 22
|58
|2.
|1:0
|25
|18
|3
|4
|63 - 21
|57
|3.
|25
|17
|3
|5
|55 - 24
|53
|4.
|24
|16
|4
|4
|58 - 19
|52
|5.
|24
|12
|5
|7
|36 - 24
|41
|6.
|25
|9
|7
|9
|35 - 42
|34
|7.
|25
|9
|4
|12
|35 - 44
|31
|8.
|25
|6
|9
|10
|28 - 43
|27
|9.
|0:1
|25
|5
|9
|11
|26 - 43
|24
|10.
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|11.
|25
|4
|8
|13
|24 - 46
|20
|12.
|25
|4
|7
|14
|24 - 44
|19
|13.
|25
|3
|9
|13
|26 - 55
|18
|14.
|2:4
|25
|3
|8
|14
|25 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|13
|10
|3
|0
|32 - 9
|33
|2.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|3.
|12
|8
|3
|1
|31 - 8
|27
|4.
|12
|9
|0
|3
|33 - 13
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|21 - 11
|26
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|9.
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|0:1
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|14.
|2:4
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|2.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|31 - 13
|25
|3.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|4.
|4:2
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|13
|3
|5
|5
|16 - 25
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|9.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|12
|1
|5
|6
|7 - 20
|8
|11.
|2:4
|13
|1
|4
|8
|14 - 29
|7
|12.
|13
|1
|4
|8
|11 - 32
|7
|13.
|13
|0
|5
|8
|8 - 30
|5
|14.
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|13
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9