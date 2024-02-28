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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Атромитос
3:1
Конец матча
Ламия
0'
1:0
2' Гол
Юбитана Дензель
1:1
26' Гол
Сливка Выкинтас
32' Желтая карточка
Юбитана Дензель
45' Желтая карточка
Карлитос Карлос
45' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
2:1
61' Гол
Ангельски Кароль
69' Вторая желтая карточка
Юбитана Дензель
74' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
3:1
82' Гол
Ангельски Кароль
88' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
90' Желтая карточка
Flosard Malci
90'+8
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
33
Цавелас
Георгиос
44
Dimitrios
Tsakmakis
3
Nicolaos
Athanasiou
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
10
Камара
Агибу
18
Валенсия
Диего
9
Вергос
Николаос
11
Юбитана
Дензель
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
16
Сидклей
Феррейра
23
Цилулис
Сотирис
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
11
Мартинес
Рубен
II
10
Карлитос
Карлос
14
Сливка
Выкинтас
Атромитос
4-3-3
Ламия
4-4-2

История личных встреч

Атромитос
Ламия

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

20 матчей

30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
70%
5%
5 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

10%
75%
15%
2 победы 15 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:3
ТМК
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.44
1.27

Среднее время на гол

62
70

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.27
0.44

Среднее время на гол

70
202

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.35
0.9

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
100

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 7 (2) 0.28
Робай Гаэтан 4 0.16
Вергос Николаос 4 (1) 0.16
Юбитана Дензель 3 0.12
Гонсалес Эдер 2 0.08
Валенсия Диего 2 (1) 0.08
Lucas Acevedo 2 0.08
Куэн Андреас 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 0.04
Камара Агибу 1 0.04
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 10 (2) 0.4
Цилулис Сотирис 5 0.2
Сливка Выкинтас 4 0.16
Matias Acuna I 3 0.12
Мартинес Рубен II 3 0.12
Flosard Malci 3 0.12
Сидклей Феррейра 2 0.08
Давид Симон 1 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Амарал Педру 1 0.04
Нуньес Кристофер 1 0.04
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Цандарис Фанис 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 6 1
Цавелас Георгиос 7 0
Кешрида Ваджди 7 0
Камара Агибу 7 0
Юбитана Дензель 5 1
Валенсия Диего 6 0
Lucas Acevedo 4 1
Dimitrios Tsakmakis 5 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Гонсалес Эдер 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Вракас Георгиос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 7 1
Пападопулос Кирьякос 8 0
Станко Калеб 5 0
Сливка Выкинтас 5 0
Matias Acuna I 5 0
Цандарис Фанис 4 0
Сидклей Феррейра 4 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 4 0
Карлитос Карлос 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Мартинес Рубен II 2 1
Omar Cabrera Santana 3 0
Амарал Педру 3 0
Тошич Зоран 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Flosard Malci 1 0

Результаты матчей

Атромитос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ламия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
10
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ламия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

9
15
Атромитос
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Ламия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

14
25

Голы по времени матча

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
12%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
6
25%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
7
41%
5
21%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 14
2
18%
4
22%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
4
36%
2
11%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
8%
5
28%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
9
35%
2
11%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
5
19%
3
17%
76-90

Забито

28
35
8 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 4
4
14%
6
17%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
2
7%
4
11%
31-45
6
21%
6
17%
46-60
5
18%
7
20%
61-75
9
32%
7
20%
76-90

Пропущено

43
42
22 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
4
9%
7
17%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
13
30%
8
19%
31-45
6
14%
6
14%
46-60
3
7%
8
19%
61-75
12
28%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3
Ламия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4
Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0

Результаты матчей

Атромитос
Ламия

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
2
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
5
7
4
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
5
8
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
20
5
7
18
1.5
10
15
6
19
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4:2 25 17 7 1 57 - 22 58
2.
ПАОК
 1:0 25 18 3 4 63 - 21 57
3.
Олимпиакос
 25 17 3 5 55 - 24 53
4.
Панатинаикос
 24 16 4 4 58 - 19 52
5.
Арис Салоники
 24 12 5 7 36 - 24 41
6.
Ламия
 25 9 7 9 35 - 42 34
7.
Астерас
 25 9 4 12 35 - 44 31
8.
Атромитос
 25 6 9 10 28 - 43 27
9.
Пансерраикос
 0:1 25 5 9 11 26 - 43 24
10.
ОФИ
 25 5 9 11 24 - 42 24
11.
Волос
 25 4 8 13 24 - 46 20
12.
Панетоликос
 25 4 7 14 24 - 44 19
13.
Кифисиас
 25 3 9 13 26 - 55 18
14.
ПАС Янина
 2:4 25 3 8 14 25 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4:2 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 1:0 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 12 8 3 1 31 - 8 27
4.
Олимпиакос
 12 9 0 3 33 - 13 26
5.
Арис Салоники
 12 8 2 2 21 - 11 26
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Атромитос
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Пансерраикос
 0:1 12 3 6 3 14 - 15 15
11.
Панетоликос
 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
14.
ПАС Янина
 2:4 12 2 4 6 11 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 8 3 2 22 - 11 27
2.
ПАОК
 1:0 12 8 1 3 31 - 13 25
3.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
4.
АЕК
 4:2 12 7 4 1 25 - 13 25
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 13 3 5 5 16 - 25 14
7.
Астерас
 12 4 1 7 15 - 20 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 0:1 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 12 1 5 6 7 - 20 8
11.
ПАС Янина
 2:4 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 13
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
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Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
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