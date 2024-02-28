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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Сассуоло
1:6
Второй тайм: 85'
Наполи

Ход матча

17'
Рачич Урош
1:0
29'
1:1
Ррахмани Амир
(Замбо-Ангисса Андре-Франк)
31'
1:2
Осимхен Виктор
(Политано Маттео)
41'
1:3
Осимхен Виктор
(Политано Маттео)
47'
1:4
Осимхен Виктор
(Кварацхелия Хвича)
51'
1:5
Кварацхелия Хвича
(Осимхен Виктор)
56'
Вольпато Кристиан
Рачич Урош
 
57'
Миссори Филиппо
Дойг Джош
 
62'
 
Распадори Джакомо
Политано Маттео
62'
 
Натан
Ррахмани Амир
76'
1:6
Кварацхелия Хвича
76'
 
Симеоне Джованни
Осимхен Виктор
76'
 
Зелиньски Пётр
Траоре Хамед
77'
Дефрель Грегоре
Байрами Недим
 
77'
Кумбулла Мараш
Нето Руан
 
80'
 
Дендонкер Леандер
Лоботка Станислав

Статистика матча

  • 1 Голы 6
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 146 Количество передач 347
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 140
Сассуоло 2.1% (3)
X 12.1% (17)
Наполи 85.7% (120)
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47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
43
Дойг
Джош
6
Рачич
Урош
7
Энрике
Матеус
11
Байрами
Недим
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
8
Траоре
Хамед
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Сассуоло
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Наполи

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

22 матча

9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
6:1
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.58

Среднее время на гол

75
154

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

2.33
1.7

Среднее время на гол

38
52

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.82
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
82

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.35
Пинамонти Андреа 9 (1) 0.35
Торстведт Кристиан 4 0.15
Энрике Матеус 2 0.08
Лорьенте Арман 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Рачич Урош 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 11 (2) 0.42
Кварацхелия Хвича 8 0.31
Политано Маттео 6 (2) 0.23
Распадори Джакомо 3 0.12
Нгонж Сириль 3 0.12
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.08
Ррахмани Амир 2 0.08
Элмас Эльиф 2 0.08
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Симеоне Джованни 1 0.04
Эстигор Лео 1 0.04
Гаэтано Джанлука 1 0.04
Маццокки Паскуале 0 0
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Энрике Матеус 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 6 0
Руй Мариу 5 0
Жуан Жезус 5 0
Ди Лоренцо Джованни 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Наполи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
3
Сассуоло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

9
15
Сассуоло
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Наполи
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
25%
1
6%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
7
41%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
1
5%
5
38%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
8
42%
3
23%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
4
25%
0
0%
1-15
5
31%
2
12%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

28
16
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
5
18%
4
25%
61-75
8
29%
4
25%
76-90

Забито

32
34
20 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
8
25%
1
3%
1-15
8
25%
5
15%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
4
13%
12
35%
76-90

Пропущено

47
29
18 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 19
7
15%
2
7%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
6
13%
4
14%
31-45
5
11%
7
24%
46-60
8
17%
5
17%
61-75
16
34%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2
Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Наполи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0
Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1

Результаты матчей

Сассуоло
Наполи

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:3
3 раза 12%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
16
9
9
16
1.5
12
13
3
22
2.5
4
21
2
23
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 25 21 3 1 63 - 12 66
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 26 16 5 5 50 - 32 53
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 25 14 4 7 48 - 24 46
6.
Рома
 Заявка 26 13 5 8 48 - 32 44
7.
Фиорентина
 Заявка 26 12 5 9 39 - 30 41
8.
Лацио
 Заявка 26 12 4 10 32 - 28 40
9.
Наполи
 6:1 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
10.
Торино
 Заявка 26 9 9 8 25 - 25 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 1:6 Заявка 26 5 5 16 32 - 54 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 6:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 1:6 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Наполи
 6:1 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Аталанта
 Заявка 12 4 3 5 18 - 16 15
8.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 1:6 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 22 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 11 (6)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 85'
    Играет "Наполи" на левом фланге. Подача следует, не самая плохая, кстати... Нет удара.
  • Угловой
    83'
    Угловой неаполитанцев. Розыгрыш на коротке, подача, заблокировано. Владение, при этом, осталось за "Наполи".
  • 82'
    Розыгрыш штрафного от "Наполи". Хвича, словно прочитав наше последнее сообщение, решился на дальний "выстрел". Защитник принял его на себя. 
  • 81'
    10 минут до конца встречи. Не думаю, что осталась какая-либо интрига на сегодня. Разве что, сделает ли хет-трик Кварацхелия?
  • Замена
    80'
    Дендонкер вместо Лоботки вышел в стане команды Франческо Кальцона.
  • 79'
    Симеоне неплохо вышел на замену. Получил пас, прошел пару метров, вошел в штрафную и пробил в створ. Консильи отбил. 
  • 78'
    Пас во вратарскую "Сассуоло", слишком сильно получилось, принял мяч только Андреа Консильи. 
  • Замена
    77'
    Дефрель и Кумбулла вместо Руана и Байрами у "Сассуоло".
  • Замена
    76'
    Симеоне и Зелиньски вместо Осимхена и Траоре у "Наполи". 
  • 2 гола - дубль!
    75'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Дубль Кварацхелии!!! 1:6!!! Хвича принял рикошет у линии штрафной соперника, парой касаний обработал и пробил под перекладину!
  • Угловой
    74'
    Корнер "Наполи". Вообще много угловых сегодня - это факт. Распадори на дальнюю подал, мяч выскочил к линии...
  • Угловой
    73'
    Не самый успешный угловой "Сассуоло". Мяч остался в ногах у хозяев, правда, ненадолго.
  • 71'
    "Сассуоло" летит вперед. Пас на Лорьенте на линию штрафной. Арман с правой в дальний, заблокировано. 
  • 70'
    Небольшой прессинг на защиту Неаполя. Пинамонти придавил, однако довольно просто хозяева вышли из-под него. 
  • 69'
    "Наполи" в центре поля. Им спешить уже совсем некуда. Впрочем, и "Сассуоло", кажется, уже все понимает. 
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    • 68'
      Заброс в штрафную площадь "Сассуоло", слишком высоко уходит мяч, Осимхен только провожает его взглядом. 
    • 67'
      Пас в штрафную "Наполи". Пинамонти догоняет и "стреляет" вдоль ворот. Никого на замыкании, только Мерет, забирающий сферу в руки. 
    • 66'
      "Сассуоло" контролирует мяч. Феррари теряет, быстрого контрвыпада не будет. "Наполи" забрал владение. 
    • 65'
      Неаполь атакует левым флангом. Подача от линии штрафной, удар Распадори метров с 12 в створ. Прямо в руки Консильи. 
    • Угловой
      64'
      Корнер "Сассуоло". Стандартные положения пока не очень получаются у хозяев поля. Есть у них еще 25 минут. 
    • Замена
      63'
      Вместо Политано и Ррахмани вышли Распадори и Натан. 
    • Угловой
      62'
      Угловой. Верхом мяч летит в штрафную, удар раз - заблокировано. Удар два - уже от Осимхена с полулета - вновь в защитника. 
    • 61'
      Политано поытался "проткнуть" мяч в чужой штрафной, защитник принял на себя, однако рикошет за лицевую. 
    • 60'
      Попытка дальнего удара в исполнении Торстведта. Выше цели улетает игровой снаряд. 
    • 58'
      Прессингует "Сассуоло", даже что-то вполне получается. Либо "Наполи" позволяет. 
    • 57'
      Педерсен вышел к левой бровке, с ближним хотел отыграть, а рядом и нет никого. "Наполи" все закрыл. 
    • Замена
      56'
      Вольпато и Миссори вместо Рачича и Дойга у "Сассуоло".
    • 55'
      Хотели хозяева поля моментально выйти в контратаку, на пространство. Однако Лорьенте был остановлен в очень красивом, а главное чистом, подкате. 
    • Угловой
      54'
      Угловой "Наполи". Кварацхелия подает, мяч остается в штрафной на пару секунд, но Осимхен до мяча не добирается. 
    • Описание гола
      52'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:5!!! Кварацхелия!!! Ну как-то даже слишком легко! Быстрый контрвыпад, Хвича не стал делиться мячом, а сам вошел в штрафную, чуть сместился в центр и с правой положил в угол!
    • Угловой
      51'
      Угловой удар в исполнении "Сассуоло". Подача, около вратарской мяч, оборона "Наполи" на уровне. 
    • 50'
      Лорьенте у мяча. Вновь стандартное положение для хозяев поля. Крайне неудачная подача, оборона выбивает. 
    • 3 гола - хет-трик!
      49'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:4!!! Осимхен!!! Ловко неаполитанцы подловили "Сассуоло" на глупой ошибке в собственной штрафной. Перехват, быстрый пас на Осимхена и точный удар в сетку!
    • 48'
      Подача "Сассуоло" со штрафного. Удара нет. Защитники сняли верх и выбили мяч. 
    • Фол, нарушение
      47'
      "Наполи" не поспевает за соперником на правом фланге обороны и фолит. Штрафной. 
    • Второй тайм начался
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • Опасный момент
      45'
      Передача на  Кварацхелия, который пробил в нижний ближний угол! Опасно! Но Косильи ногами отвёл угрозу в сторону.
    • 44'
      Эстигор неточный пас отдал, но  Пинамонти ничего из этой ошибки соперника не извлёк.  Ди Лоренцо сыграл в отборе, забрав мяч под свой контроль. 
    • Дополнительное время
      44'
      3 минуты добавил рефери.
    • 43'
      Быстрее и легче смотрятся гости.  Замбо-Ангисса в касание отыграл назад. Траоре уже с мячом. 
    • 42'
      Очень быстро прошёл первый тайм. "Наполи", хоть и пропустил первым, но быстро в себя пришёл. 
    • 41'
      Очередная ошибка, Рачич отдавал назад, перехватил мяч  Политано, тут же выдал на Осимхена, который и сам не ожидал, что можно так атаку развить. 
    • 2 гола - дубль!
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:3!!!  Осимхен!!!! Дубль оформляет Осимхен!!! О чем-то задумался Энрике, который просто отдал мяч Политано, тот в касание выкатил на Осимхена. Последнему только и оставалось, что переиграть вышедшего ему навстречу Консильи. 
    • 38'
      Если так и будет играть "Сассуоло", то получит он третий мяч. В свои ворота.
    • 36'
      С мячом на своей половине поля  Феррари, сыграл он на правый край на Дойга, который нашёл передачей Энрике, но вышло неточно. 
    • Офсайд
      35'
      Передача на  Траоре, который очень легко вскрыл оборону "Сассуоло" прострелом, но сам при этом оказался в положении вне игры. 
    • 34'
      Кварацхелия решил перебросить голкипера, который далековато вышел из ворот. Не получилось от центра поля "исполнить фокус".
    • 33'
      Стоило чуть расслабиться хозяевам, как за 2 минуты они получили дважды в свои ворота. 
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:2!!!  Осимхен!!!! И второй гол отправляет в ворота соперника "Наполи", Ди Лоренцо начал атаку, отдал на Политано, который выкатил на Осимхена, который точным ударом из под Дойга завершил атаку!
    • 31'
       Лоботка на левом фланге, двое против него. В итоге, аут для "Сассуоло", бросил мяч из-за боковой  Педерсен. 
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Ррахмани!!! Ди Лоренцо исполнил отменную передачу на угол вратарской, потрясающий пас пяткой выполнил  Замбо-Ангисса, Ррахмани оставалось только в ворота попасть!
    • 29'
       Осимхен убегат от Феррари, вошёл в чужую штрафную площадь, пробил! Но накрывал нигерийцы Нето, не так просто пробить Консильи к тому же. 
    • 27'
      Ди Лоренцо увидел рывок по правому краю  Политано, выполнил отменную передачу,  Ди Лоренцо ушёл от Дойгу, но прострел у него не вышел точным.  Осимхен не успел к мячу. 
    • 27'
      Достаточно высокий темп в матче, уже четверть часа до конца первого тайма остаётся. "Сассуоло" не хочет вылетать из Серии А, прикладывает к этому все усилия. 
    • 26'
      Заброс на  Осимхена, тот отыграл назад. Лоботка разгоняет новую атаку "Наполи" из обороны.
    • 22'
      С мячом на правом фланге  Ди Лоренцо. Уйти от соперника у него не вышло. 
    • 20'
      В центре поля перехватил мяч  Торстведт, Лоботка не успел за оппонентом, который разогнал атаку, но передача на  Лорьенте вышла неточно. 
    • 19'
      Передача с левого фланга на  Траоре, тот принял игровой снаряд на грудь, пытался уйти от защитника, но не так просто это сделать. Вцепился в него  Педерсен. А не было ли там руки? Прижата она была к телу. 
    • 18'
      С мячом в центре поля  Эстигор, перевод на Политано, который развернулся, отыграл назад. 
    • 17'
      Невероятный удобный соперник "Сассуоло" для "Наполи". 14:1 именно такая разница в последних матчах в пользу "Наполи". Да и вообще в 17 матчах "Сассуоло" одержал только одну победу. Случилось это в ноябре 2020 года. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!! Рачич!!!! Вот так бывает!!! После ввода мяча из аута последовал заброс на Байрами, тот скинул в центр, не попал по мячу  Пинамонти. Игровой снаряд покатился к Рачичу, который мягко закрутил мяч точно в угол! Какая траектория! 
    • Офсайд
      15'
      Передача на  Кварацхелия, тот нашёл в чужой штрафной площади Осимхена, который забрался в положение вне игры. 
    • 13'
      Полное преимущество на стороне "Наполи". Ждём активности от Осимхена.
    • 11'
      Аут заработал  Ди Лоренцо. Небольшая пауза, ждёт  Ди Лоренцо пока мяч вернут к бровке. 
    • 10'
       Замбо-Ангисса прорвался в штрафную площадь, дождался  Ди Лоренцо, который не сумел обострить через прострел.
    • 9'
       Осимхен опередил защитника, который его опекал, скинул мяч на партнёра, сразу же на левый край передача последовала.  Кварацхелия набирает ход... Пошёл в обыгрыш, уже находясь в штрафной площади, не вышло уйти от соперника. 
    • 8'
       Байрами принял игровой снаряд от Энрике, вторым касанием себе на ход прокинул, но вышло не очень удачно. Отдал игровой снаряд сопернику Недим. 
    • 7'
      С мячом на своей половине поля  Траоре, перевод на Политано, который не сумел за мяч зацепиться. 
    • 6'
      По правому краю прошёл  Ди Лоренцо, исполнил подачу... Консильи вышел из ворот и забрал мяч. Но стоило его только ввести в игру, как сразу потерян игровой снаряд. 
    • 4'
      С мячом "Наполи", контролируют игровой снаряд подопечные Кальцона, они не выпускают соперника дальше середины поля. Ждём быстрый гол. 
    • 3'
      Руй Мариу бросил аут, передача в центр на Эстигора, тот покатил на  Кварацхелия, который пробил по воротам Консильи. Первый удар по воротам удался! 
    • 2'
      Аут бросил  Рачич, мяч у Дойга, тот на левый край сильно отправил игровой снаряд. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 