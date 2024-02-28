Пас во вратарскую "Сассуоло", слишком сильно получилось, принял мяч только Андреа Консильи.

Симеоне неплохо вышел на замену. Получил пас, прошел пару метров, вошел в штрафную и пробил в створ. Консильи отбил.

10 минут до конца встречи. Не думаю, что осталась какая-либо интрига на сегодня. Разве что, сделает ли хет-трик Кварацхелия?

Розыгрыш штрафного от "Наполи". Хвича, словно прочитав наше последнее сообщение, решился на дальний "выстрел". Защитник принял его на себя.

Угловой неаполитанцев. Розыгрыш на коротке, подача, заблокировано. Владение, при этом, осталось за "Наполи".

Играет "Наполи" на левом фланге. Подача следует, не самая плохая, кстати... Нет удара.

"Наполи" в центре поля. Им спешить уже совсем некуда. Впрочем, и "Сассуоло", кажется, уже все понимает.

Небольшой прессинг на защиту Неаполя. Пинамонти придавил, однако довольно просто хозяева вышли из-под него.

"Сассуоло" летит вперед. Пас на Лорьенте на линию штрафной. Арман с правой в дальний, заблокировано.

Не самый успешный угловой "Сассуоло". Мяч остался в ногах у хозяев, правда, ненадолго.

Корнер "Наполи". Вообще много угловых сегодня - это факт. Распадори на дальнюю подал, мяч выскочил к линии...

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Дубль Кварацхелии!!! 1:6!!! Хвича принял рикошет у линии штрафной соперника, парой касаний обработал и пробил под перекладину!

Симеоне и Зелиньски вместо Осимхена и Траоре у "Наполи".

Дефрель и Кумбулла вместо Руана и Байрами у "Сассуоло".

Политано поытался "проткнуть" мяч в чужой штрафной, защитник принял на себя, однако рикошет за лицевую.

Угловой. Верхом мяч летит в штрафную, удар раз - заблокировано. Удар два - уже от Осимхена с полулета - вновь в защитника.

Корнер "Сассуоло". Стандартные положения пока не очень получаются у хозяев поля. Есть у них еще 25 минут.

Неаполь атакует левым флангом. Подача от линии штрафной, удар Распадори метров с 12 в створ. Прямо в руки Консильи.

Пас в штрафную "Наполи". Пинамонти догоняет и "стреляет" вдоль ворот. Никого на замыкании, только Мерет, забирающий сферу в руки.

Заброс в штрафную площадь "Сассуоло", слишком высоко уходит мяч, Осимхен только провожает его взглядом.

"Наполи" не поспевает за соперником на правом фланге обороны и фолит. Штрафной.

Подача "Сассуоло" со штрафного. Удара нет. Защитники сняли верх и выбили мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:4!!! Осимхен!!! Ловко неаполитанцы подловили "Сассуоло" на глупой ошибке в собственной штрафной. Перехват, быстрый пас на Осимхена и точный удар в сетку!

Угловой удар в исполнении "Сассуоло". Подача, около вратарской мяч, оборона "Наполи" на уровне.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:5!!! Кварацхелия!!! Ну как-то даже слишком легко! Быстрый контрвыпад, Хвича не стал делиться мячом, а сам вошел в штрафную, чуть сместился в центр и с правой положил в угол!

Угловой "Наполи". Кварацхелия подает, мяч остается в штрафной на пару секунд, но Осимхен до мяча не добирается.

Хотели хозяева поля моментально выйти в контратаку, на пространство. Однако Лорьенте был остановлен в очень красивом, а главное чистом, подкате.

Вольпато и Миссори вместо Рачича и Дойга у "Сассуоло".

Педерсен вышел к левой бровке, с ближним хотел отыграть, а рядом и нет никого. "Наполи" все закрыл.

Первый тайм

— Перерыв.

45' Передача на Кварацхелия, который пробил в нижний ближний угол! Опасно! Но Косильи ногами отвёл угрозу в сторону.

44' Эстигор неточный пас отдал, но Пинамонти ничего из этой ошибки соперника не извлёк. Ди Лоренцо сыграл в отборе, забрав мяч под свой контроль.

44' 3 минуты добавил рефери.

43' Быстрее и легче смотрятся гости. Замбо-Ангисса в касание отыграл назад. Траоре уже с мячом.

42' Очень быстро прошёл первый тайм. "Наполи", хоть и пропустил первым, но быстро в себя пришёл.

41' Очередная ошибка, Рачич отдавал назад, перехватил мяч Политано, тут же выдал на Осимхена, который и сам не ожидал, что можно так атаку развить.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:3!!! Осимхен!!!! Дубль оформляет Осимхен!!! О чем-то задумался Энрике, который просто отдал мяч Политано, тот в касание выкатил на Осимхена. Последнему только и оставалось, что переиграть вышедшего ему навстречу Консильи.

38' Если так и будет играть "Сассуоло", то получит он третий мяч. В свои ворота.

36' С мячом на своей половине поля Феррари, сыграл он на правый край на Дойга, который нашёл передачей Энрике, но вышло неточно.

35' Передача на Траоре, который очень легко вскрыл оборону "Сассуоло" прострелом, но сам при этом оказался в положении вне игры.

34' Кварацхелия решил перебросить голкипера, который далековато вышел из ворот. Не получилось от центра поля "исполнить фокус".

33' Стоило чуть расслабиться хозяевам, как за 2 минуты они получили дважды в свои ворота.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:2!!! Осимхен!!!! И второй гол отправляет в ворота соперника "Наполи", Ди Лоренцо начал атаку, отдал на Политано, который выкатил на Осимхена, который точным ударом из под Дойга завершил атаку!

31' Лоботка на левом фланге, двое против него. В итоге, аут для "Сассуоло", бросил мяч из-за боковой Педерсен.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Ррахмани!!! Ди Лоренцо исполнил отменную передачу на угол вратарской, потрясающий пас пяткой выполнил Замбо-Ангисса, Ррахмани оставалось только в ворота попасть!

29' Осимхен убегат от Феррари, вошёл в чужую штрафную площадь, пробил! Но накрывал нигерийцы Нето, не так просто пробить Консильи к тому же.

27' Ди Лоренцо увидел рывок по правому краю Политано, выполнил отменную передачу, Ди Лоренцо ушёл от Дойгу, но прострел у него не вышел точным. Осимхен не успел к мячу.

27' Достаточно высокий темп в матче, уже четверть часа до конца первого тайма остаётся. "Сассуоло" не хочет вылетать из Серии А, прикладывает к этому все усилия.

26' Заброс на Осимхена, тот отыграл назад. Лоботка разгоняет новую атаку "Наполи" из обороны.

22' С мячом на правом фланге Ди Лоренцо. Уйти от соперника у него не вышло.

20' В центре поля перехватил мяч Торстведт, Лоботка не успел за оппонентом, который разогнал атаку, но передача на Лорьенте вышла неточно.

19' Передача с левого фланга на Траоре, тот принял игровой снаряд на грудь, пытался уйти от защитника, но не так просто это сделать. Вцепился в него Педерсен. А не было ли там руки? Прижата она была к телу.

18' С мячом в центре поля Эстигор, перевод на Политано, который развернулся, отыграл назад.

17' Невероятный удобный соперник "Сассуоло" для "Наполи". 14:1 именно такая разница в последних матчах в пользу "Наполи". Да и вообще в 17 матчах "Сассуоло" одержал только одну победу. Случилось это в ноябре 2020 года.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!! Рачич!!!! Вот так бывает!!! После ввода мяча из аута последовал заброс на Байрами, тот скинул в центр, не попал по мячу Пинамонти. Игровой снаряд покатился к Рачичу, который мягко закрутил мяч точно в угол! Какая траектория!

15' Передача на Кварацхелия, тот нашёл в чужой штрафной площади Осимхена, который забрался в положение вне игры.

13' Полное преимущество на стороне "Наполи". Ждём активности от Осимхена.

11' Аут заработал Ди Лоренцо. Небольшая пауза, ждёт Ди Лоренцо пока мяч вернут к бровке.

10' Замбо-Ангисса прорвался в штрафную площадь, дождался Ди Лоренцо, который не сумел обострить через прострел.

9' Осимхен опередил защитника, который его опекал, скинул мяч на партнёра, сразу же на левый край передача последовала. Кварацхелия набирает ход... Пошёл в обыгрыш, уже находясь в штрафной площади, не вышло уйти от соперника.

8' Байрами принял игровой снаряд от Энрике, вторым касанием себе на ход прокинул, но вышло не очень удачно. Отдал игровой снаряд сопернику Недим.

7' С мячом на своей половине поля Траоре, перевод на Политано, который не сумел за мяч зацепиться.

6' По правому краю прошёл Ди Лоренцо, исполнил подачу... Консильи вышел из ворот и забрал мяч. Но стоило его только ввести в игру, как сразу потерян игровой снаряд.

4' С мячом "Наполи", контролируют игровой снаряд подопечные Кальцона, они не выпускают соперника дальше середины поля. Ждём быстрый гол.

3' Руй Мариу бросил аут, передача в центр на Эстигора, тот покатил на Кварацхелия, который пробил по воротам Консильи. Первый удар по воротам удался!

2' Аут бросил Рачич, мяч у Дойга, тот на левый край сильно отправил игровой снаряд.