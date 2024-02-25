Тур: 21. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
История личных встреч
Сассуоло
Наполи
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
22 матча
9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.58
Среднее время на гол
75
154
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
2.33
1.7
Среднее время на гол
38
52
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.82
1.09
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
49
82
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.36
|Пинамонти Андреа
|9 (1)
|0.36
|Торстведт Кристиан
|4
|0.16
|Энрике Матеус
|2
|0.08
|Лорьенте Арман
|1
|0.04
|Байрами Недим
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Болока Даниэль
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|0.32
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.24
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.24
|Распадори Джакомо
|3
|0.12
|Нгонж Сириль
|3
|0.12
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.08
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Симеоне Джованни
|1
|0.04
|Ррахмани Амир
|1
|0.04
|Эстигор Лео
|1
|0.04
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.04
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Энрике Матеус
|5
|0
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Руй Мариу
|5
|0
|Жуан Жезус
|5
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Наполи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
3
Сассуоло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
9
15
Сассуоло
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Наполи
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
25%
1
6%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
7
41%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
1
5%
5
38%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
8
42%
3
23%
76-90
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
4
25%
0
0%
1-15
5
31%
2
12%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
28
16
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
5
18%
4
25%
61-75
8
29%
4
25%
76-90
Забито
32
34
20 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
8
25%
1
3%
1-15
8
25%
5
15%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
4
13%
12
35%
76-90
Пропущено
47
29
18 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 19
7
15%
2
7%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
6
13%
4
14%
31-45
5
11%
7
24%
46-60
8
17%
5
17%
61-75
16
34%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2
Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Наполи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0
Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1
Результаты матчей
Сассуоло
Наполи
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:3
3 раза 12%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
66
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
58
67
112
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
169
916
1213
322
421
223
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|63 - 12
|66
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|50 - 32
|53
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|48 - 24
|46
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|10.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 22
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 16
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|22 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Наполи
Исход игры
Сассуоло
2.1% (1)
Ничья
8.3% (4)
Наполи
89.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
1:2 Наполи
64.6% (31)
0:2 Наполи
14.6% (7)
1:1 Ничья
8.3% (4)
0:1 Наполи
4.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!