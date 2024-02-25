  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Сассуоло
 
Позже
Наполи
Прогнозы 48
Сассуоло 2.1% (1)
X 8.3% (4)
Наполи 89.6% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Наполи
4.20
Реклама, betcity.ru
3.90
Реклама, betcity.ru
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сассуоло
Наполи

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

22 матча

9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
6:1
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.58

Среднее время на гол

75
154

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

2.33
1.7

Среднее время на гол

38
52

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.82
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
82

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.36
Пинамонти Андреа 9 (1) 0.36
Торстведт Кристиан 4 0.16
Энрике Матеус 2 0.08
Лорьенте Арман 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 8 (2) 0.32
Кварацхелия Хвича 6 0.24
Политано Маттео 6 (2) 0.24
Распадори Джакомо 3 0.12
Нгонж Сириль 3 0.12
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.08
Элмас Эльиф 2 0.08
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Симеоне Джованни 1 0.04
Ррахмани Амир 1 0.04
Эстигор Лео 1 0.04
Гаэтано Джанлука 1 0.04
Маццокки Паскуале 0 0
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Энрике Матеус 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 6 0
Руй Мариу 5 0
Жуан Жезус 5 0
Ди Лоренцо Джованни 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Наполи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
3
Сассуоло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

9
15
Сассуоло
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Наполи
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
25%
1
6%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
7
41%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
1
5%
5
38%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
8
42%
3
23%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
4
25%
0
0%
1-15
5
31%
2
12%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

28
16
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
5
18%
4
25%
61-75
8
29%
4
25%
76-90

Забито

32
34
20 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
8
25%
1
3%
1-15
8
25%
5
15%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
4
13%
12
35%
76-90

Пропущено

47
29
18 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 19
7
15%
2
7%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
6
13%
4
14%
31-45
5
11%
7
24%
46-60
8
17%
5
17%
61-75
16
34%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2
Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Наполи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0
Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1

Результаты матчей

Сассуоло
Наполи

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:3
3 раза 12%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
16
9
9
16
1.5
12
13
3
22
2.5
4
21
2
23
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 25 21 3 1 63 - 12 66
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 26 16 5 5 50 - 32 53
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 25 14 4 7 48 - 24 46
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 25 10 7 8 34 - 29 37
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Аталанта
 Заявка 12 4 3 5 18 - 16 15
8.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
12.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
13.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 22 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2024, осталось 2 дня 11 часов 30 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Сассуоло 2.1% (1)
    X 8.3% (4)
    Наполи 89.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Наполи
    4.20
    Реклама, betcity.ru
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сассуоло - Наполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Сассуоло - Наполи

    Исход игры
    Сассуоло
    2.1% (1)
    Ничья
    8.3% (4)
    Наполи
    89.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    64.6% (31)
    0:2 Наполи
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    0:1 Наполи
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сассуоло
    Наполи
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный