Тур: 25. Стадион: OPAP Arena.
0'
1:0
15' ГолШиманьски Дамиан
1:1
35' ГолСобоциньский Ян
39' Желтая карточкаЦимас Панайотис
1:2
45' ГолЦимас Панайотис
50' Желтая карточкаДемир Мете-Каан
65' Желтая карточкаVasilios Soulis
2:2
69' ГолПонсе Эсекель
3:2
74' ГолЛюбичич Роберт
4:2
79' ГолЛюбичич Роберт
90' Желтая карточкаСория Карлес
Ход матча
15'
35'
1:1
39'
45'
50'
65'
69'
2:2
74'
3:2
79'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Бегала МатушПолузащитник
- Нападающий
-
-
70 Iason Kyrkos
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
АЕК
ПАС Янина
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
21 матч
66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
1.45
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.91
0.6
Среднее время на гол
99
150
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.43
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
85
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|11 (2)
|0.44
|Понсе Эсекель
|8
|0.32
|Цубер Стивен
|6
|0.24
|Элиассон Никлас
|5
|0.2
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.12
|Вида Домагой
|3
|0.12
|Пинеда Орбелин
|2
|0.08
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.08
|Йонссон Йенс
|2
|0.08
|Любичич Роберт
|2
|0.08
|Рота Лазарос
|2
|0.08
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.04
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.04
|Араужо Серхио
|1
|0.04
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|Калленс Александр
|1
|0.04
|Ван Веерт Том
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|8 (3)
|0.32
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.12
|Памлидис Георгиос
|2
|0.08
|Kevin Rosero
|2
|0.08
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.08
|Цимас Панайотис
|2
|0.08
|Цаусис Мариос
|1
|0.04
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.04
|Лео Жан-Батист
|1
|0.04
|Киакос Яннис
|1
|0.04
|Собоциньский Ян
|1
|0.04
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.04
|Сория Карлес
|0
|0
|Ринстра Дан
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Рота Лазарос
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|9
|1
|Эррамуспе Родриго
|9
|0
|Цимас Панайотис
|9
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Лиасос Ангелос
|5
|0
|Сория Карлес
|4
|0
|Ринстра Дан
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Kevin Rosero
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Конде Педро
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Осей-Туту Джорди
|1
|0
|Демир Мете-Каан
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
11
АЕК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ПАС Янина
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
14
Упущенные победы
24
8
АЕК
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
ПАС Янина
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
28
19
Голы по времени матча
Забито
26
13
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
4%
3
23%
1-15
7
27%
3
23%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
8
31%
2
15%
76-90
Пропущено
9
24
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
11%
5
21%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
4
44%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
2
22%
3
13%
76-90
Забито
24
10
16 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
5
21%
1
10%
1-15
2
8%
2
20%
16-30
9
38%
4
40%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
1
10%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
4
29%
4
22%
76-90
Забито
50
23
29 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 9
18 Забивали первыми 5
2 Не забивали 9
6
12%
4
17%
1-15
9
18%
5
22%
16-30
14
28%
5
22%
31-45
5
10%
2
9%
46-60
5
10%
4
17%
61-75
11
22%
3
13%
76-90
Пропущено
23
42
12 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
4
17%
9
21%
1-15
1
4%
8
19%
16-30
7
30%
5
12%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
4
17%
7
17%
61-75
6
26%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2
АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2
Результаты матчей
АЕК
ПАС Янина
Точный счет
3:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
3:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АЕК
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
39
66
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
84
48
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
1410
177
717
1014
123
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|25
|17
|7
|1
|57 - 22
|58
|2.
|1:0
|25
|18
|3
|4
|63 - 21
|57
|3.
|25
|17
|3
|5
|55 - 24
|53
|4.
|24
|16
|4
|4
|58 - 19
|52
|5.
|24
|12
|5
|7
|36 - 24
|41
|6.
|25
|9
|7
|9
|35 - 42
|34
|7.
|25
|9
|4
|12
|35 - 44
|31
|8.
|25
|6
|9
|10
|28 - 43
|27
|9.
|0:1
|25
|5
|9
|11
|26 - 43
|24
|10.
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|11.
|25
|4
|8
|13
|24 - 46
|20
|12.
|25
|4
|7
|14
|24 - 44
|19
|13.
|25
|3
|9
|13
|26 - 55
|18
|14.
|2:4
|25
|3
|8
|14
|25 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|13
|10
|3
|0
|32 - 9
|33
|2.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|3.
|12
|8
|3
|1
|31 - 8
|27
|4.
|12
|9
|0
|3
|33 - 13
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|21 - 11
|26
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|9.
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|0:1
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|14.
|2:4
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|2.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|31 - 13
|25
|3.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|4.
|4:2
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|13
|3
|5
|5
|16 - 25
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|9.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|12
|1
|5
|6
|7 - 20
|8
|11.
|2:4
|13
|1
|4
|8
|14 - 29
|7
|12.
|13
|1
|4
|8
|11 - 32
|7
|13.
|13
|0
|5
|8
|8 - 30
|5
|14.
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|13
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9