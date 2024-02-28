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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
АЕК
4:2
Второй тайм: 90+'
ПАС Янина
0'
1:0
15' Гол
Шиманьски Дамиан
1:1
35' Гол
Собоциньский Ян
39' Желтая карточка
Цимас Панайотис
1:2
45' Гол
Цимас Панайотис
50' Желтая карточка
Демир Мете-Каан
65' Желтая карточка
Vasilios Soulis
2:2
69' Гол
Понсе Эсекель
3:2
74' Гол
Любичич Роберт
4:2
79' Гол
Любичич Роберт
90' Желтая карточка
Сория Карлес
90' Желтая карточка

Ход матча

15'
Шиманьски Дамиан
(Амрабат Нордин)
1:0
35'
1:1
Собоциньский Ян
39'
 
Цимас Панайотис
45'
1:2
Цимас Панайотис
(Лео Жан-Батист)
46'
Понсе Эсекель
Гарсия Леви
 
50'
 
Демир Мете-Каан
57'
Любичич Роберт
Сидибе Джибриль
 
58'
Манталос Петрос
Цубер Стивен
 
58'
Йонссон Йенс
Шиманьски Дамиан
 
64'
 
Осей-Туту Джорди
Демир Мете-Каан
65'
 
Vasilios Soulis
69'
Понсе Эсекель
(Манталос Петрос)
2:2
74'
Любичич Роберт
(Хаджсафи Эсхан)
3:2
75'
 
Конде Педро
Santiago Rosales
75'
 
Konstantinos Panagou
Цимас Панайотис
78'
Митоглу Герасимос
Пилиос Ставрос
 
79'
Любичич Роберт
(Манталос Петрос)
4:2
84'
 
Iason Kyrkos
Лео Жан-Батист
84'
 
Бегала Матуш
Federico Gino
90'
 
Сория Карлес
90'
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАС Янина
2.60
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8.80
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5.65
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Все Коэффициенты
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
28
Хаджсафи
Эсхан
17
Пилиос
Ставрос
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
19
Элиассон
Никлас
10
Цубер
Стивен
7
Гарсия
Леви
64
Vasilios
Soulis
2
Сория
Карлес
45
Gerasimos
Bakadimas
6
Собоциньский
Ян
3
Цаусис
Мариос
7
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
77
Демир
Мете-Каан
8
Santiago
Rosales
21
Цимас
Панайотис
17
Лео
Жан-Батист
АЕК
4-3-1-2
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ПАС Янина

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
2:1
К
2:0
С
2:0
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
0:1
С
0:4
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.45

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.91
0.6

Среднее время на гол

99
150

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.43
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
85

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 11 (2) 0.44
Понсе Эсекель 8 0.32
Цубер Стивен 6 0.24
Элиассон Никлас 5 0.2
Амрабат Нордин 3 (2) 0.12
Вида Домагой 3 0.12
Пинеда Орбелин 2 0.08
Гачинович Мийат 2 (1) 0.08
Йонссон Йенс 2 0.08
Любичич Роберт 2 0.08
Рота Лазарос 2 0.08
Шиманьски Дамиан 1 0.04
Манталос Петрос 1 (1) 0.04
Араужо Серхио 1 0.04
Мукуди Ароль 1 0.04
Калленс Александр 1 0.04
Ван Веерт Том 1 0.04
Мохаммади Милад 1 0.04
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 8 (3) 0.32
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.12
Памлидис Георгиос 2 0.08
Kevin Rosero 2 0.08
Пантелакис Эпаминондас 2 0.08
Цимас Панайотис 2 0.08
Цаусис Мариос 1 0.04
Гарро Хуан Фернандо 1 0.04
Лео Жан-Батист 1 0.04
Киакос Яннис 1 0.04
Собоциньский Ян 1 0.04
Claudiu Cristian Balan 1 0.04
Сория Карлес 0 0
Ринстра Дан 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Калленс Александр 6 0
Шиманьски Дамиан 6 0
Манталос Петрос 3 1
Галанопулос Костас 4 0
Рота Лазарос 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Вида Домагой 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Цубер Стивен 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 9 1
Эррамуспе Родриго 9 0
Цимас Панайотис 9 0
Карахалиос Зисис 4 2
Цаусис Мариос 6 0
Пантелакис Эпаминондас 6 0
Лиасос Ангелос 5 0
Сория Карлес 4 0
Ринстра Дан 3 0
Памлидис Георгиос 3 0
Kevin Rosero 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Конде Педро 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Осей-Туту Джорди 1 0
Демир Мете-Каан 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
11
АЕК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ПАС Янина
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
14

Упущенные победы

24
8
АЕК
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
ПАС Янина
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

28
19

Голы по времени матча

Забито

26
13
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
4%
3
23%
1-15
7
27%
3
23%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
8
31%
2
15%
76-90

Пропущено

9
24
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
11%
5
21%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
4
44%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
2
22%
3
13%
76-90

Забито

24
10
16 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
5
21%
1
10%
1-15
2
8%
2
20%
16-30
9
38%
4
40%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
1
10%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
4
29%
4
22%
76-90

Забито

50
23
29 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 9
18 Забивали первыми 5
2 Не забивали 9
6
12%
4
17%
1-15
9
18%
5
22%
16-30
14
28%
5
22%
31-45
5
10%
2
9%
46-60
5
10%
4
17%
61-75
11
22%
3
13%
76-90

Пропущено

23
42
12 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
4
17%
9
21%
1-15
1
4%
8
19%
16-30
7
30%
5
12%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
4
17%
7
17%
61-75
6
26%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2
АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2

Результаты матчей

АЕК
ПАС Янина

Точный счет

3:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

3:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АЕК
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
3
9
6
6
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
4
8
4
8
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
14
10
17
7
1.5
7
17
10
14
2.5
1
23
2
22
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4:2 25 17 7 1 57 - 22 58
2.
ПАОК
 1:0 25 18 3 4 63 - 21 57
3.
Олимпиакос
 25 17 3 5 55 - 24 53
4.
Панатинаикос
 24 16 4 4 58 - 19 52
5.
Арис Салоники
 24 12 5 7 36 - 24 41
6.
Ламия
 25 9 7 9 35 - 42 34
7.
Астерас
 25 9 4 12 35 - 44 31
8.
Атромитос
 25 6 9 10 28 - 43 27
9.
Пансерраикос
 0:1 25 5 9 11 26 - 43 24
10.
ОФИ
 25 5 9 11 24 - 42 24
11.
Волос
 25 4 8 13 24 - 46 20
12.
Панетоликос
 25 4 7 14 24 - 44 19
13.
Кифисиас
 25 3 9 13 26 - 55 18
14.
ПАС Янина
 2:4 25 3 8 14 25 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4:2 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 1:0 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 12 8 3 1 31 - 8 27
4.
Олимпиакос
 12 9 0 3 33 - 13 26
5.
Арис Салоники
 12 8 2 2 21 - 11 26
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Атромитос
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Пансерраикос
 0:1 12 3 6 3 14 - 15 15
11.
Панетоликос
 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
14.
ПАС Янина
 2:4 12 2 4 6 11 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 8 3 2 22 - 11 27
2.
ПАОК
 1:0 12 8 1 3 31 - 13 25
3.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
4.
АЕК
 4:2 12 7 4 1 25 - 13 25
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 13 3 5 5 16 - 25 14
7.
Астерас
 12 4 1 7 15 - 20 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 0:1 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 12 1 5 6 7 - 20 8
11.
ПАС Янина
 2:4 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 13
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
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