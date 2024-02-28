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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 5673 Главный судья: Wojciech Myc Главный судья: Красны Себастьян
Сталь Мелец
1:0
Конец матча
ЛКС Лодзь
0'
1:0
27' Гол
Шкурин Илья
40' Желтая карточка
Пиньот Максимилиан
69' Желтая карточка
Балик Гусейн
70' Желтая карточка
Мамедов Рахиль
70' Желтая карточка
Шкурин Илья
73' Желтая карточка
Дурмиси Риза
90' Вторая желтая карточка
Пиньот Максимилиан
90'+8
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
86
Стржалек
Игорь
17
Шкурин
Илья
10
Доманьски
Мацей
1
Alexander
Bobek
26
Шелига
Бартош
4
Мамедов
Рахиль
5
Флис
Марцин
18
Дурмиси
Риза
6
Thiago
Ceijas
10
Пируло
16
Рамирес
Даниэль
14
Michal
Mokrzycki
70
Балик
Гусейн
21
Stipe
Juric
Сталь Мелец
3-4-3
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
ЛКС Лодзь

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:1
К
2:2
ТМК
1:1
ТМС
1:0
ПД
0:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 11 0.5
Доманьски Мацей 3 0.14
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.14
Koki Hinokio 3 0.14
Мерилуото Кай 2 0.09
Эсселинк Берт 2 0.09
Матрас Матеуш 1 0.05
Piotr Wlazlo 1 0.05
Тромбка Михал 1 0.05
Krzysztof Wolkowicz 1 0.05
Lukasz Gerstenstein 1 0.05
Гийомье Мэтью 0 0
Яунземс Алвис 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 4 (3) 0.18
Техан Кай 3 0.14
Engjell Hoti 2 0.09
Stipe Juric 2 0.09
Балик Гусейн 1 0.05
Piotr Janczukowicz 1 0.05
Тутышкинас Артемиюс 1 0.05
Jedrzej Zajac 1 0.05
Antoni Mlynarczyk 1 0.05
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Лувеу Адриен 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 7 0
Piotr Wlazlo 5 0
Пиньот Максимилиан 3 1
Koki Hinokio 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Шкурин Илья 2 0
Матрас Матеуш 1 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Jakub Letniowski 5 0
Engjell Hoti 3 1
Техан Кай 4 0
Лувеу Адриен 4 0
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Stipe Juric 1 1
Монсальве Начо 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Дурмиси Риза 1 0
Гюлен Левент 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Балик Гусейн 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Jedrzej Zajac 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
7
Сталь Мелец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

10
10
Сталь Мелец
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
ЛКС Лодзь
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
18% (4)
59% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

18
7
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
14 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
2
29%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
3
17%
2
29%
76-90

Пропущено

11
23
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 11
1
9%
4
17%
1-15
4
36%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
9%
1
4%
46-60
3
27%
6
26%
61-75
2
18%
4
17%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
42%
3
30%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
6
33%
3
14%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Забито

30
17
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
8
27%
5
29%
29%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
8
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

29
44
13 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
1
3%
8
18%
1-15
9
31%
7
16%
16-30
3
10%
6
14%
31-45
2
7%
4
9%
46-60
9
31%
9
20%
61-75
5
17%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1
Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3
ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2

Результаты матчей

Сталь Мелец
ЛКС Лодзь

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
7
4
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
1
10
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
11
11
10
12
1.5
4
18
4
18
2.5
1
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Легия
 22 10 7 5 34 - 27 37
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 22 9 5 8 29 - 26 32
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Видзев Лодзь
 22 8 4 10 28 - 31 28
10.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
11.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Варта Познань
 22 5 9 8 22 - 27 24
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 21 4 10 7 25 - 28 22
17.
Рух Хожув
 22 1 12 9 23 - 36 15
18.
ЛКС Лодзь
 22 2 4 16 16 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
6.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
7.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
8.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
9.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
10.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
11.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
7.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Пиньот Максимилиан получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Матрас Матеуш сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
    • 8'
      ГОООООЛ Сталь Мелец забивает
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Сталь Мелец 1:0 ЛКС Лодзь онлайн

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