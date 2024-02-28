Тур: 17. Стадион: Stadion Stali Mielec. Зрители: 5673 Главный судья: Wojciech Myc Главный судья: Красны Себастьян
1:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолШкурин Илья
40' Желтая карточкаПиньот Максимилиан
69' Желтая карточкаБалик Гусейн
70' Желтая карточкаМамедов Рахиль
70' Желтая карточкаШкурин Илья
73' Желтая карточкаДурмиси Риза
90' Вторая желтая карточкаПиньот Максимилиан
90'+8
Ход матча
27'
1:0
69'
70'
70'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
18
Дурмиси
Риза
10
Пируло
70
Балик
Гусейн
21
Stipe
Juric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
-
21 Stipe JuricНападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сталь Мелец
ЛКС Лодзь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|11
|0.5
|Доманьски Мацей
|3
|0.14
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.14
|Koki Hinokio
|3
|0.14
|Мерилуото Кай
|2
|0.09
|Эсселинк Берт
|2
|0.09
|Матрас Матеуш
|1
|0.05
|Piotr Wlazlo
|1
|0.05
|Тромбка Михал
|1
|0.05
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.05
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.05
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|4 (3)
|0.18
|Техан Кай
|3
|0.14
|Engjell Hoti
|2
|0.09
|Stipe Juric
|2
|0.09
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.05
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.05
|Jedrzej Zajac
|1
|0.05
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.05
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Пиньот Максимилиан
|3
|1
|Koki Hinokio
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Jakub Letniowski
|5
|0
|Engjell Hoti
|3
|1
|Техан Кай
|4
|0
|Лувеу Адриен
|4
|0
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Дурмиси Риза
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
7
Сталь Мелец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
10
10
Сталь Мелец
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
ЛКС Лодзь
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
18% (4)
59% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
18
7
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
14 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
2
29%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
3
17%
2
29%
76-90
Пропущено
11
23
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 11
1
9%
4
17%
1-15
4
36%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
9%
1
4%
46-60
3
27%
6
26%
61-75
2
18%
4
17%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
42%
3
30%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
6
33%
3
14%
61-75
3
17%
6
29%
76-90
Забито
30
17
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
8
27%
5
29%
29%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
8
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
29
44
13 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
1
3%
8
18%
1-15
9
31%
7
16%
16-30
3
10%
6
14%
31-45
2
7%
4
9%
46-60
9
31%
9
20%
61-75
5
17%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1
Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3
ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2
Результаты матчей
Сталь Мелец
ЛКС Лодзь
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
74
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
1111
1012
418
418
121
121
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 7