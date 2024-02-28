Тур: 25. Стадион: Serres Municipal Stadium.
0:1
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаШваб Штефан
37' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
40' Желтая карточкаAngelos Ikonomou
0:1
45' ГолКонстантелиас Янис
Ход матча
15'
40'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
22
Вулери
Каин
20
Виейринья
19
Хонни
Кастро
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вулери КаинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Пансерраикос
ПАОК
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
3.6
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.22
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
40
67
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|5
|0.2
|Konstantinos Thimianis
|4 (2)
|0.16
|Делияннидис Панайотис
|3
|0.12
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.12
|Бетанкор Хефте
|3
|0.12
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.08
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.08
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.08
|Варда Амр
|1
|0.04
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.04
|Mathias Tomas
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Angelos Ikonomou
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|9
|0.36
|Мург Томас
|8
|0.32
|Живкович Андрия
|7
|0.28
|Константелиас Янис
|6
|0.24
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.2
|Оздоев Магомед
|5
|0.2
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0.12
|Цимас Стефанос
|3
|0.12
|Саматта Мбвана
|2
|0.08
|Луиш Рафаэл
|2
|0.08
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Састре Хуан
|1
|0.04
|Шваб Штефан
|1
|0.04
|Антонио Маркос
|1
|0.04
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|Кедзёра Томаш
|1
|0.04
|Циггарас Теохарис
|1
|0.04
|Кулиеракис Костас
|1
|0.04
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|8
|1
|Стаикос Пасхалис
|8
|0
|Алексич Коста
|6
|0
|Maximiliano Moreira
|5
|0
|Konstantinos Thimianis
|5
|0
|Гайек Томаш
|1
|2
|Делияннидис Панайотис
|4
|0
|Данкерлёй Дамил
|4
|0
|Stavros Petravrakis
|4
|0
|Mathias Tomas
|4
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Хадзистравос Зисис
|3
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Angelos Ikonomou
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Брэндон Льямас
|5
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Шваб Штефан
|3
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
ПАОК
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
7
3
Пансерраикос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
ПАОК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
10
28
Пансерраикос
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (16)
17% (4)
17% (4)
ПАОК
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
17
31
Голы по времени матча
Забито
14
29
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
7%
2
7%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
2
14%
5
17%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
6
21%
61-75
5
36%
8
28%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Забито
14
29
10 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
7
50%
0
0%
1-15
2
14%
6
21%
16-30
1
7%
10
34%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
2
14%
1
3%
61-75
2
14%
4
14%
76-90
Пропущено
26
11
8 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
11
42%
3
27%
76-90
Забито
28
58
15 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
8
29%
2
3%
1-15
4
14%
9
16%
16-30
3
11%
15
26%
31-45
2
7%
13
22%
46-60
4
14%
7
12%
61-75
7
25%
12
21%
76-90
Пропущено
40
25
16 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 16
3
8%
1
4%
1-15
6
15%
4
16%
16-30
7
18%
1
4%
31-45
4
10%
7
28%
46-60
6
15%
5
20%
61-75
14
35%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пансерраикос - Атромитос 0:0 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
ПАОК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1
ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2
Результаты матчей
Пансерраикос
ПАОК
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
1:4
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
121
56
103
110
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
92
49
83
112
65
112
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
213
915
186
222
1212
123
717
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|25
|17
|7
|1
|57 - 22
|58
|2.
|1:0
|25
|18
|3
|4
|63 - 21
|57
|3.
|25
|17
|3
|5
|55 - 24
|53
|4.
|24
|16
|4
|4
|58 - 19
|52
|5.
|24
|12
|5
|7
|36 - 24
|41
|6.
|25
|9
|7
|9
|35 - 42
|34
|7.
|25
|9
|4
|12
|35 - 44
|31
|8.
|25
|6
|9
|10
|28 - 43
|27
|9.
|0:1
|25
|5
|9
|11
|26 - 43
|24
|10.
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|11.
|25
|4
|8
|13
|24 - 46
|20
|12.
|25
|4
|7
|14
|24 - 44
|19
|13.
|25
|3
|9
|13
|26 - 55
|18
|14.
|2:4
|25
|3
|8
|14
|25 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|13
|10
|3
|0
|32 - 9
|33
|2.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|3.
|12
|8
|3
|1
|31 - 8
|27
|4.
|12
|9
|0
|3
|33 - 13
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|21 - 11
|26
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|9.
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|0:1
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|14.
|2:4
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|2.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|31 - 13
|25
|3.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|4.
|4:2
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|13
|3
|5
|5
|16 - 25
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|9.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|12
|1
|5
|6
|7 - 20
|8
|11.
|2:4
|13
|1
|4
|8
|14 - 29
|7
|12.
|13
|1
|4
|8
|11 - 32
|7
|13.
|13
|0
|5
|8
|8 - 30
|5
|14.
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|13
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9