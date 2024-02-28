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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Пансерраикос
0:1
Перерыв
ПАОК
0'
15' Желтая карточка
Шваб Штефан
37' Желтая карточка
Maximiliano Moreira
40' Желтая карточка
Angelos Ikonomou
0:1
45' Гол
Константелиас Янис

Ход матча

15'
 
Шваб Штефан
24'
Бергстрём Эмиль
Konstantinos Thimianis
 
37'
Maximiliano Moreira
 
40'
Angelos Ikonomou
 
45'
0:1
Константелиас Янис
(Хонни Кастро)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Пансерраикос
Ничья
ПАОК
9.42
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5.60
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1.47
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Все Коэффициенты
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
8
Konstantinos
Thimianis
15
Диамантис
Апостолос
3
Stavros
Petravrakis
6
Angelos
Ikonomou
69
Maximiliano
Moreira
27
Данкерлёй
Дамил
7
Варда
Амр
2
Пилеас
Костас
22
Вулери
Каин
18
Живкович
Живко
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
3
Несберг
Иван
19
Хонни
Кастро
22
Шваб
Штефан
27
Оздоев
Магомед
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
33
Саматта
Мбвана
Пансерраикос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Пансерраикос
ПАОК

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

История матчей

К
5:0
К
0:4
С
5:0
ТМК
1:1
С
1:1
С
3:2
К
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

3.6
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.22
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

40
67

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 5 0.2
Konstantinos Thimianis 4 (2) 0.16
Делияннидис Панайотис 3 0.12
Стаикос Пасхалис 3 0.12
Бетанкор Хефте 3 0.12
Мургос Саввас 2 (1) 0.08
Хадзистравос Зисис 2 0.08
Пилеас Костас 2 (1) 0.08
Варда Амр 1 0.04
Бергстрём Эмиль 1 0.04
Mathias Tomas 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Angelos Ikonomou 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 9 0.36
Мург Томас 8 0.32
Живкович Андрия 7 0.28
Константелиас Янис 6 0.24
Брэндон Льямас 5 (1) 0.2
Оздоев Магомед 5 0.2
Баба Абдул-Рахман 3 0.12
Цимас Стефанос 3 0.12
Саматта Мбвана 2 0.08
Луиш Рафаэл 2 0.08
Тайсон Фреда 1 0.04
Састре Хуан 1 0.04
Шваб Штефан 1 0.04
Антонио Маркос 1 0.04
Мейте Суалихо 1 0.04
Кедзёра Томаш 1 0.04
Циггарас Теохарис 1 0.04
Кулиеракис Костас 1 0.04

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 8 1
Стаикос Пасхалис 8 0
Алексич Коста 6 0
Maximiliano Moreira 5 0
Konstantinos Thimianis 5 0
Гайек Томаш 1 2
Делияннидис Панайотис 4 0
Данкерлёй Дамил 4 0
Stavros Petravrakis 4 0
Mathias Tomas 4 0
Бергстрём Эмиль 2 1
Хован Адриан 3 0
Мургос Саввас 3 0
Хадзистравос Зисис 3 0
Пилеас Костас 3 0
Marios Sofianos 3 0
Angelos Ikonomou 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Варда Амр 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Брэндон Льямас 5 0
Мург Томас 4 0
Шваб Штефан 3 0
Мейте Суалихо 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
ПАОК
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

7
3
Пансерраикос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
ПАОК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

10
28
Пансерраикос
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (16)
17% (4)
17% (4)
ПАОК
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

17
31

Голы по времени матча

Забито

14
29
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
7%
2
7%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
2
14%
5
17%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
6
21%
61-75
5
36%
8
28%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Забито

14
29
10 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
7
50%
0
0%
1-15
2
14%
6
21%
16-30
1
7%
10
34%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
2
14%
1
3%
61-75
2
14%
4
14%
76-90

Пропущено

26
11
8 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
11
42%
3
27%
76-90

Забито

28
58
15 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
8
29%
2
3%
1-15
4
14%
9
16%
16-30
3
11%
15
26%
31-45
2
7%
13
22%
46-60
4
14%
7
12%
61-75
7
25%
12
21%
76-90

Пропущено

40
25
16 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 16
3
8%
1
4%
1-15
6
15%
4
16%
16-30
7
18%
1
4%
31-45
4
10%
7
28%
46-60
6
15%
5
20%
61-75
14
35%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пансерраикос - Атромитос 0:0 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
ПАОК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1
ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2

Результаты матчей

Пансерраикос
ПАОК

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
1:4
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
6
1.5
10
3
1
10
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
2
4
9
1.5
8
3
1
12
2.5
6
5
1
12
3.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
21
3
9
15
1.5
18
6
2
22
2.5
12
12
1
23
3.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4:2 25 17 7 1 57 - 22 58
2.
ПАОК
 1:0 25 18 3 4 63 - 21 57
3.
Олимпиакос
 25 17 3 5 55 - 24 53
4.
Панатинаикос
 24 16 4 4 58 - 19 52
5.
Арис Салоники
 24 12 5 7 36 - 24 41
6.
Ламия
 25 9 7 9 35 - 42 34
7.
Астерас
 25 9 4 12 35 - 44 31
8.
Атромитос
 25 6 9 10 28 - 43 27
9.
Пансерраикос
 0:1 25 5 9 11 26 - 43 24
10.
ОФИ
 25 5 9 11 24 - 42 24
11.
Волос
 25 4 8 13 24 - 46 20
12.
Панетоликос
 25 4 7 14 24 - 44 19
13.
Кифисиас
 25 3 9 13 26 - 55 18
14.
ПАС Янина
 2:4 25 3 8 14 25 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4:2 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 1:0 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 12 8 3 1 31 - 8 27
4.
Олимпиакос
 12 9 0 3 33 - 13 26
5.
Арис Салоники
 12 8 2 2 21 - 11 26
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Атромитос
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Пансерраикос
 0:1 12 3 6 3 14 - 15 15
11.
Панетоликос
 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
14.
ПАС Янина
 2:4 12 2 4 6 11 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 8 3 2 22 - 11 27
2.
ПАОК
 1:0 12 8 1 3 31 - 13 25
3.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
4.
АЕК
 4:2 12 7 4 1 25 - 13 25
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 13 3 5 5 16 - 25 14
7.
Астерас
 12 4 1 7 15 - 20 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 0:1 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 12 1 5 6 7 - 20 8
11.
ПАС Янина
 2:4 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 13
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список
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