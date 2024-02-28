Тур: 25. Стадион: Serres Municipal Stadium.
0:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаШваб Штефан
37' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
40' Желтая карточкаAngelos Ikonomou
0:1
45' ГолКонстантелиас Янис
69' Вторая желтая карточкаMaximiliano Moreira
83' Красная карточкаДелияннидис Панайотис
0:2
90' Гол в свои воротаStavros Petravrakis
90'+5
Ход матча
15'
40'
45'
73'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
2 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
22
Вулери
Каин
20
Виейринья
19
Хонни
Кастро
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вулери КаинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Пансерраикос
ПАОК
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
3.6
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.22
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
40
67
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|5
|0.2
|Konstantinos Thimianis
|4 (2)
|0.16
|Делияннидис Панайотис
|3
|0.12
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.12
|Бетанкор Хефте
|3
|0.12
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.08
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.08
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.08
|Варда Амр
|1
|0.04
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.04
|Mathias Tomas
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Angelos Ikonomou
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|9
|0.36
|Мург Томас
|8
|0.32
|Константелиас Янис
|7
|0.28
|Живкович Андрия
|7
|0.28
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.2
|Оздоев Магомед
|5
|0.2
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0.12
|Цимас Стефанос
|3
|0.12
|Саматта Мбвана
|2
|0.08
|Луиш Рафаэл
|2
|0.08
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Састре Хуан
|1
|0.04
|Шваб Штефан
|1
|0.04
|Антонио Маркос
|1
|0.04
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|Кедзёра Томаш
|1
|0.04
|Циггарас Теохарис
|1
|0.04
|Кулиеракис Костас
|1
|0.04
|Хонни Кастро
|0
|0
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|8
|1
|Стаикос Пасхалис
|8
|0
|Maximiliano Moreira
|6
|1
|Алексич Коста
|6
|0
|Делияннидис Панайотис
|4
|1
|Konstantinos Thimianis
|5
|0
|Гайек Томаш
|1
|2
|Данкерлёй Дамил
|4
|0
|Stavros Petravrakis
|4
|0
|Mathias Tomas
|4
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Хадзистравос Зисис
|3
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Angelos Ikonomou
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Брэндон Льямас
|5
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Шваб Штефан
|3
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
ПАОК
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
8
3
Пансерраикос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
ПАОК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
10
28
Пансерраикос
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (16)
16% (4)
20% (5)
ПАОК
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
18
31
Голы по времени матча
Забито
15
30
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
7%
2
7%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
2
13%
6
20%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
2
13%
6
20%
61-75
6
40%
8
27%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
5
33%
76-90
Забито
14
29
10 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
7
50%
0
0%
1-15
2
14%
6
21%
16-30
1
7%
10
34%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
2
14%
1
3%
61-75
2
14%
4
14%
76-90
Пропущено
26
11
8 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
11
42%
3
27%
76-90
Забито
29
59
15 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 3
8
28%
2
3%
1-15
4
14%
9
15%
16-30
3
10%
16
27%
31-45
2
7%
13
22%
46-60
4
14%
7
12%
61-75
8
28%
12
20%
76-90
Пропущено
41
26
17 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
3
7%
1
4%
1-15
6
15%
4
15%
16-30
8
20%
1
4%
31-45
4
10%
7
27%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
14
34%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пансерраикос - Атромитос 0:0 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
ПАОК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1
ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2
Результаты матчей
Пансерраикос
ПАОК
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
57
103
111
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
102
49
93
112
66
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
223
916
196
223
1213
124
718
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|13
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9