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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Пансерраикос
0:2
Конец матча
ПАОК
0'
15' Желтая карточка
Шваб Штефан
37' Желтая карточка
Maximiliano Moreira
40' Желтая карточка
Angelos Ikonomou
0:1
45' Гол
Константелиас Янис
69' Вторая желтая карточка
Maximiliano Moreira
83' Красная карточка
Делияннидис Панайотис
0:2
90' Гол в свои ворота
Stavros Petravrakis
90'+5
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
8
Konstantinos
Thimianis
15
Диамантис
Апостолос
3
Stavros
Petravrakis
6
Angelos
Ikonomou
69
Maximiliano
Moreira
27
Данкерлёй
Дамил
7
Варда
Амр
2
Пилеас
Костас
22
Вулери
Каин
18
Живкович
Живко
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
3
Несберг
Иван
19
Хонни
Кастро
22
Шваб
Штефан
27
Оздоев
Магомед
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
33
Саматта
Мбвана
Пансерраикос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Пансерраикос
ПАОК

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

История матчей

К
5:0
К
0:4
С
5:0
ТМК
1:1
С
1:1
С
3:2
К
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

3.6
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.22
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

40
67

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 5 0.2
Konstantinos Thimianis 4 (2) 0.16
Делияннидис Панайотис 3 0.12
Стаикос Пасхалис 3 0.12
Бетанкор Хефте 3 0.12
Мургос Саввас 2 (1) 0.08
Хадзистравос Зисис 2 0.08
Пилеас Костас 2 (1) 0.08
Варда Амр 1 0.04
Бергстрём Эмиль 1 0.04
Mathias Tomas 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Angelos Ikonomou 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 9 0.36
Мург Томас 8 0.32
Константелиас Янис 7 0.28
Живкович Андрия 7 0.28
Брэндон Льямас 5 (1) 0.2
Оздоев Магомед 5 0.2
Баба Абдул-Рахман 3 0.12
Цимас Стефанос 3 0.12
Саматта Мбвана 2 0.08
Луиш Рафаэл 2 0.08
Тайсон Фреда 1 0.04
Састре Хуан 1 0.04
Шваб Штефан 1 0.04
Антонио Маркос 1 0.04
Мейте Суалихо 1 0.04
Кедзёра Томаш 1 0.04
Циггарас Теохарис 1 0.04
Кулиеракис Костас 1 0.04
Хонни Кастро 0 0

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 8 1
Стаикос Пасхалис 8 0
Maximiliano Moreira 6 1
Алексич Коста 6 0
Делияннидис Панайотис 4 1
Konstantinos Thimianis 5 0
Гайек Томаш 1 2
Данкерлёй Дамил 4 0
Stavros Petravrakis 4 0
Mathias Tomas 4 0
Бергстрём Эмиль 2 1
Хован Адриан 3 0
Мургос Саввас 3 0
Хадзистравос Зисис 3 0
Пилеас Костас 3 0
Angelos Ikonomou 3 0
Marios Sofianos 3 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Варда Амр 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Брэндон Льямас 5 0
Мург Томас 4 0
Шваб Штефан 3 0
Мейте Суалихо 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
ПАОК
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

8
3
Пансерраикос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
ПАОК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

10
28
Пансерраикос
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (16)
16% (4)
20% (5)
ПАОК
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

18
31

Голы по времени матча

Забито

15
30
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
7%
2
7%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
2
13%
6
20%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
2
13%
6
20%
61-75
6
40%
8
27%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
5
33%
76-90

Забито

14
29
10 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
7
50%
0
0%
1-15
2
14%
6
21%
16-30
1
7%
10
34%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
2
14%
1
3%
61-75
2
14%
4
14%
76-90

Пропущено

26
11
8 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
11
42%
3
27%
76-90

Забито

29
59
15 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 3
8
28%
2
3%
1-15
4
14%
9
15%
16-30
3
10%
16
27%
31-45
2
7%
13
22%
46-60
4
14%
7
12%
61-75
8
28%
12
20%
76-90

Пропущено

41
26
17 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
3
7%
1
4%
1-15
6
15%
4
15%
16-30
8
20%
1
4%
31-45
4
10%
7
27%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
14
34%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пансерраикос - Атромитос 0:0 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
ПАОК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1
ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2

Результаты матчей

Пансерраикос
ПАОК

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
7
1.5
10
3
1
11
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
9
3
1
12
2.5
6
6
1
12
3.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
22
3
9
16
1.5
19
6
2
23
2.5
12
13
1
24
3.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 25 17 7 1 57 - 22 58
2.
ПАОК
 25 18 3 4 64 - 21 57
3.
Панатинаикос
 25 17 4 4 60 - 19 55
4.
Олимпиакос
 25 17 3 5 55 - 24 53
5.
Арис Салоники
 25 12 5 8 36 - 26 41
6.
Ламия
 25 9 7 9 35 - 42 34
7.
Астерас
 25 9 4 12 35 - 44 31
8.
Атромитос
 25 6 9 10 28 - 43 27
9.
ОФИ
 25 5 9 11 24 - 42 24
10.
Пансерраикос
 25 5 9 11 26 - 44 24
11.
Волос
 25 4 8 13 24 - 46 20
12.
Панетоликос
 25 4 7 14 24 - 44 19
13.
Кифисиас
 25 3 9 13 26 - 55 18
14.
ПАС Янина
 25 3 8 14 25 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 13 9 3 1 33 - 8 30
4.
Олимпиакос
 12 9 0 3 33 - 13 26
5.
Арис Салоники
 12 8 2 2 21 - 11 26
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Атромитос
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Пансерраикос
 12 3 6 3 14 - 16 15
11.
Панетоликос
 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
14.
ПАС Янина
 12 2 4 6 11 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 8 3 2 22 - 11 27
2.
ПАОК
 12 8 1 3 32 - 13 25
3.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
4.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
5.
Арис Салоники
 13 4 3 6 15 - 15 15
6.
Ламия
 13 3 5 5 16 - 25 14
7.
Астерас
 12 4 1 7 15 - 20 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 12 1 5 6 7 - 20 8
11.
ПАС Янина
 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 13
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Хонни Кастро сделал результативную передачу.
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