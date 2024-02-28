Тур: 25. Стадион: Апостолос Николаидис.
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолБакасетас Тасос
24' Желтая карточкаМладенович Филип
2:0
52' ПенальтиИоаннидис Фотис
55' Желтая карточкаОдубаджо Мозес
84' Желтая карточкаВиллиан Арао
90'+3
Ход матча
4'
24'
52'
2:0
55'
71'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
20
Уго
Витор
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Велес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Панатинаикос
Арис Салоники
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
37 матчей
56.8%
21.6%
21.6%
21 победа 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.7%
54.1%
16.2%
11 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.2%
40.5%
16.3%
16 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.56
0.78
Среднее время на гол
57
115
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
0.84
0.42
Среднее время на гол
106
213
Всего голов
44
22
Голов в среднем за матч
1.19
0.59
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
75
151
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|9 (5)
|0.36
|Еремеефф Александер
|7
|0.28
|Паласиос Себастьян
|6
|0.24
|Шпорар Андраж
|6 (2)
|0.24
|Бернард Дуарте
|5
|0.2
|Джуричич Филип
|3
|0.12
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.12
|Вербич Беньямин
|3
|0.12
|Виллиан Арао
|3
|0.12
|Мансини Даниэль
|2
|0.08
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.08
|Едвай Тин
|2
|0.08
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.08
|Младенович Филип
|1
|0.04
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|13 (4)
|0.52
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.16
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.16
|Дарида Владимир
|3
|0.12
|Самора Альваро
|3
|0.12
|Саверио Кике
|2
|0.08
|Менендес Джонатан
|1
|0.04
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.04
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.04
|Ансарифард Карим
|1
|0.04
|Пардо Рубен
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Арао
|4
|1
|Младенович Филип
|5
|0
|Джуричич Филип
|4
|0
|Шенквельд Барт
|2
|1
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Вагианнидис Георгиос
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|6
|0
|Одубаджо Мозес
|4
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Монтойя Мартин
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Саверио Кике
|3
|0
|Самора Альваро
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Арис Салоники
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Панатинаикос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Арис Салоники
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
22
19
Панатинаикос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Арис Салоники
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
28
26
Голы по времени матча
Забито
32
16
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
12 Не забивали 17
5
16%
2
13%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
8
25%
2
13%
31-45
8
25%
3
19%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
5
16%
4
25%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
3
33%
3
21%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Забито
25
20
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
6
24%
4
20%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
6
24%
4
20%
61-75
7
28%
4
20%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Забито
57
36
25 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 17
1 Не забивали 6
8
14%
2
6%
1-15
3
5%
6
17%
16-30
14
25%
6
17%
31-45
10
18%
8
22%
46-60
10
18%
6
17%
61-75
12
21%
8
22%
76-90
Пропущено
21
26
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
2
10%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1
Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0
Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3
Результаты матчей
Панатинаикос
Арис Салоники
Точный счет
2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
0:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 40%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
75
49
210
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
84
58
57
112
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
205
196
1213
916
322
520
124
322
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|13
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9