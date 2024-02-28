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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Панатинаикос
2:0
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
4' Гол
Бакасетас Тасос
24' Желтая карточка
Младенович Филип
2:0
52' Пенальти
Иоаннидис Фотис
55' Желтая карточка
Одубаджо Мозес
84' Желтая карточка
Виллиан Арао
90'+3
69
Дронговски
Бартломей
20
Уго
Витор
94
Акайдин
Самет
6
Зека
Карлос
25
Младенович
Филип
27
Котсирас
Яннис
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
8
Бакасетас
Тасос
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
16
Дарида
Владимир
30
Мвондо
Жан
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
20
Джурасек
Невен
12
Самора
Альваро
80
Морон
Лоренцо
Панатинаикос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Арис Салоники

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

37 матчей

56.8%
21.6%
21.6%
21 победа 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.7%
54.1%
16.2%
11 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.2%
40.5%
16.3%
16 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
0:1
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
4:0
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
2:1
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.56
0.78

Среднее время на гол

57
115

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

0.84
0.42

Среднее время на гол

106
213

Всего голов

44
22

Голов в среднем за матч

1.19
0.59

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

75
151

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 9 (5) 0.36
Еремеефф Александер 7 0.28
Паласиос Себастьян 6 0.24
Шпорар Андраж 6 (2) 0.24
Бернард Дуарте 5 0.2
Джуричич Филип 3 0.12
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.12
Вербич Беньямин 3 0.12
Виллиан Арао 3 0.12
Мансини Даниэль 2 0.08
Гнезда-Черин Адам 2 0.08
Едвай Тин 2 0.08
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.08
Младенович Филип 1 0.04
Вагианнидис Георгиос 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Магнуссон Хёрдур 1 0.04
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 13 (4) 0.52
Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.16
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.16
Дарида Владимир 3 0.12
Самора Альваро 3 0.12
Саверио Кике 2 0.08
Менендес Джонатан 1 0.04
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.04
Христодулопулос Лазарос 1 0.04
Ансарифард Карим 1 0.04
Пардо Рубен 1 0.04
Джурасек Невен 1 0.04
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Арао 4 1
Младенович Филип 5 0
Джуричич Филип 4 0
Шенквельд Барт 2 1
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шпорар Андраж 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Вагианнидис Георгиос 2 0
Зека Карлос 0 1
Бакасетас Тасос 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 6 0
Одубаджо Мозес 4 0
Верстрате Биргер 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Брабец Якуб 3 0
Монтойя Мартин 3 0
Феррари Франко 3 0
Саверио Кике 3 0
Самора Альваро 3 0
Роуз Линдси 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Ансарифард Карим 1 0
Пардо Рубен 1 0
Велес Фран 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Мвондо Жан 1 0
Джурасек Невен 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Арис Салоники
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7
Панатинаикос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Арис Салоники
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

22
19
Панатинаикос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Арис Салоники
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

28
26

Голы по времени матча

Забито

32
16
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
12 Не забивали 17
5
16%
2
13%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
8
25%
2
13%
31-45
8
25%
3
19%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
5
16%
4
25%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
3
33%
3
21%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

25
20
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
6
24%
4
20%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
6
24%
4
20%
61-75
7
28%
4
20%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Забито

57
36
25 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 17
1 Не забивали 6
8
14%
2
6%
1-15
3
5%
6
17%
16-30
14
25%
6
17%
31-45
10
18%
8
22%
46-60
10
18%
6
17%
61-75
12
21%
8
22%
76-90

Пропущено

21
26
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
2
10%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1
Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0
Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3

Результаты матчей

Панатинаикос
Арис Салоники

Точный счет

2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
0:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 40%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
7
5
4
9
2.5
2
10
3
10
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
5
8
4
1.5
5
8
5
7
2.5
1
12
2
10
3.5
1
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
20
5
19
6
1.5
12
13
9
16
2.5
3
22
5
20
3.5
1
24
3
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 25 17 7 1 57 - 22 58
2.
ПАОК
 25 18 3 4 64 - 21 57
3.
Панатинаикос
 25 17 4 4 60 - 19 55
4.
Олимпиакос
 25 17 3 5 55 - 24 53
5.
Арис Салоники
 25 12 5 8 36 - 26 41
6.
Ламия
 25 9 7 9 35 - 42 34
7.
Астерас
 25 9 4 12 35 - 44 31
8.
Атромитос
 25 6 9 10 28 - 43 27
9.
ОФИ
 25 5 9 11 24 - 42 24
10.
Пансерраикос
 25 5 9 11 26 - 44 24
11.
Волос
 25 4 8 13 24 - 46 20
12.
Панетоликос
 25 4 7 14 24 - 44 19
13.
Кифисиас
 25 3 9 13 26 - 55 18
14.
ПАС Янина
 25 3 8 14 25 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 13 9 3 1 33 - 8 30
4.
Олимпиакос
 12 9 0 3 33 - 13 26
5.
Арис Салоники
 12 8 2 2 21 - 11 26
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Атромитос
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Пансерраикос
 12 3 6 3 14 - 16 15
11.
Панетоликос
 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
14.
ПАС Янина
 12 2 4 6 11 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 8 3 2 22 - 11 27
2.
ПАОК
 12 8 1 3 32 - 13 25
3.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
4.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
5.
Арис Салоники
 13 4 3 6 15 - 15 15
6.
Ламия
 13 3 5 5 16 - 25 14
7.
Астерас
 12 4 1 7 15 - 20 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 12 1 5 6 7 - 20 8
11.
ПАС Янина
 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 13
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список
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