Тур: 21. Стадион: Сан-Сиро.
Позже
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Аталанта
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед
32 матча
46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.31
1.06
Среднее время на гол
68
84
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|22 (2)
|0.88
|Тюрам Маркус
|10
|0.4
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.36
|Димарко Федерико
|3
|0.12
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.12
|Фраттези Давиде
|3
|0.12
|Мхитарян Генрих
|2
|0.08
|Арнаутович Марко
|2
|0.08
|Барелла Николо
|2
|0.08
|Ачерби Франческо
|2
|0.08
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.04
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Аслани Кристьян
|0
|0
|Санчес Алексис
|0
|0
|Дармиан Маттео
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|8 (2)
|0.32
|Лукман Адемола
|7
|0.28
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.24
|Скамакка Джанлука
|6
|0.24
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.2
|Пашалич Марио
|4
|0.16
|Сапата Дуван
|3
|0.12
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|Муриэль Луис
|2
|0.08
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.08
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|5
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|9
|0
|Эдерсон Хонорато
|6
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
92% (11)
8% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Аталанта
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
9
Интер Милан
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Аталанта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
32
28
Интер Милан
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Аталанта
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
35
37
Голы по времени матча
Забито
29
19
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
5
17%
4
21%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
8
28%
2
11%
31-45
3
10%
4
21%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
8
28%
5
26%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
32
30
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
4
13%
3
10%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
5
16%
7
23%
31-45
7
22%
6
20%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
8
25%
8
27%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
61
49
28 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 16
1 Не забивали 3
9
15%
7
14%
1-15
6
10%
5
10%
16-30
13
21%
9
18%
31-45
10
16%
10
20%
46-60
7
11%
5
10%
61-75
16
26%
13
27%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
0
0%
4
17%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
3
21%
7
30%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4
Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0
Аталанта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1
Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0
Результаты матчей
Интер Милан
Аталанта
Точный счет
2:0
3 раза 25%
4:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
5
1 раз 8%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
4:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
4
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
48
67
48
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
57
67
210
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
1411
1015
817
817
322
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|63 - 12
|66
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|50 - 32
|53
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|48 - 24
|46
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|10.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 22
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 16
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|22 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Аталанта
Исход игры
Интер Милан
87% (40)
Ничья
10.9% (5)
Аталанта
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
81.82% (36)
Нет
18.18% (8)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
60.9% (28)
1:0 Интер Милан
10.9% (5)
1:1 Ничья
6.5% (3)
2:0 Интер Милан
6.5% (3)
3:1 Интер Милан
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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