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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 46
Интер Милан 87% (40)
X 10.9% (5)
Аталанта 2.2% (1)
Все прогнозы
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Интер Милан
Ничья
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История личных встреч

Интер Милан
Аталанта

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

32 матча

46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:2
К
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.06

Среднее время на гол

68
84

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.69
1.25

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 22 (2) 0.88
Тюрам Маркус 10 0.4
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.36
Димарко Федерико 3 0.12
Дюмфрис Дензел 3 0.12
Фраттези Давиде 3 0.12
Мхитарян Генрих 2 0.08
Арнаутович Марко 2 0.08
Барелла Николо 2 0.08
Ачерби Франческо 2 0.08
Де Врей Стефан 1 0.04
Бастони Алессандро 1 0.04
Биссекк Янн-Аурель 1 0.04
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Аслани Кристьян 0 0
Санчес Алексис 0 0
Дармиан Маттео 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 8 (2) 0.32
Лукман Адемола 7 0.28
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.24
Скамакка Джанлука 6 0.24
Эдерсон Хонорато 5 0.2
Пашалич Марио 4 0.16
Сапата Дуван 3 0.12
Миранчук Алексей 2 0.08
Муриэль Луис 2 0.08
Дзаппакоста Давиде 2 0.08
Хольм Эмиль 1 0.04
Колашинац Сеад 1 0.04
Баккер Митчел 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 5 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Барелла Николо 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 9 0
Эдерсон Хонорато 6 0
Толой Рафаэл 3 1
Дзаппакоста Давиде 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
92% (11)
8% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Аталанта
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
9
Интер Милан
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Аталанта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

32
28
Интер Милан
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Аталанта
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

35
37

Голы по времени матча

Забито

29
19
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
5
17%
4
21%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
8
28%
2
11%
31-45
3
10%
4
21%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
8
28%
5
26%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

32
30
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
4
13%
3
10%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
5
16%
7
23%
31-45
7
22%
6
20%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
8
25%
8
27%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

61
49
28 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 16
1 Не забивали 3
9
15%
7
14%
1-15
6
10%
5
10%
16-30
13
21%
9
18%
31-45
10
16%
10
20%
46-60
7
11%
5
10%
61-75
16
26%
13
27%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
0
0%
4
17%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
3
21%
7
30%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4
Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0
Аталанта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1
Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0

Результаты матчей

Интер Милан
Аталанта

Точный счет

2:0
3 раза 25%
4:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
5
1 раз 8%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

4:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
4
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
9
4
4
8
2.5
6
7
4
8
3.5
2
11
1
11
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
5
7
6
7
2.5
2
10
4
9
3.5
1
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
1.5
Больше Меньше
14
11
10
15
2.5
8
17
8
17
3.5
3
22
2
23
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 25 21 3 1 63 - 12 66
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 26 16 5 5 50 - 32 53
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 25 14 4 7 48 - 24 46
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 25 10 7 8 34 - 29 37
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Аталанта
 Заявка 12 4 3 5 18 - 16 15
8.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
12.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
13.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 22 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 46
    Интер Милан 87% (40)
    X 10.9% (5)
    Аталанта 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Аталанта
    1.68
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    4.20
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    5.30
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Аталанта

    Исход игры
    Интер Милан
    87% (40)
    Ничья
    10.9% (5)
    Аталанта
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    60.9% (28)
    1:0 Интер Милан
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    2:0 Интер Милан
    6.5% (3)
    3:1 Интер Милан
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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