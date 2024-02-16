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Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 7'
Хетафе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 126
Вильярреал 71.4% (90)
X 20.6% (26)
Хетафе 7.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Хетафе
2.11
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Москера
Йерсон
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
9
Гуэдеш
Гонсалу
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
32
Мартин
Хорхе
19
Майораль
Борха
7
Мата
Хайме
Вильярреал
4-4-2
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Хетафе

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.3%
54.8%
12.9%
10 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
1:2
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
2:0
П
1:1
КК
0:1
КК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
П
0:0
П
2:1
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
1:2
П
3:3
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Среднее время на гол

58
80

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.93

Среднее время на гол

80
96

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.32
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

68
87

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 10 (2) 0.4
Сорлот Александр 8 0.32
Моралес Луис 6 0.24
Парехо Даниэль 2 (2) 0.08
Куэнка Хорхе 2 0.08
Баэна Алехандро 1 0.04
Педраса Альфонсо 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.6
Гринвуд Мэйсон 5 (2) 0.2
Мата Хайме 3 0.12
Максимович Неманья 2 0.08
Латаса Хуан 2 0.08
Аленья Карлес 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Оскар Родригес 1 0.04
Альварес Гастон 1 0.04
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 6 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Фемения Кико 4 0
Куэнка Хорхе 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Фойт Хуан 1 0
Москера Йерсон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 10 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 6 0
Альдерете Омар 4 1
Гринвуд Мэйсон 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Альварес Гастон 5 0
Аленья Карлес 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
15
Вильярреал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

13
14
Вильярреал
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Хетафе
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

23
29

Голы по времени матча

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
6%
5
28%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
5
28%
5
28%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
5
23%
6
26%
31-45
5
23%
2
9%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
2
12%
6
43%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Пропущено

23
10
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
9%
3
30%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
2
9%
1
10%
76-90

Забито

35
32
14 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
3
9%
5
16%
1-15
5
14%
2
6%
16-30
6
17%
10
31%
31-45
6
17%
3
9%
46-60
6
17%
2
6%
61-75
9
26%
10
31%
76-90

Пропущено

45
33
23 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
5
11%
7
21%
1-15
10
22%
1
3%
16-30
8
18%
8
24%
31-45
9
20%
5
15%
46-60
8
18%
7
21%
61-75
5
11%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5
Хетафе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0
Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2

Результаты матчей

Вильярреал
Хетафе

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
3:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
17
7
7
17
1.5
10
14
5
19
2.5
5
19
1
23
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 24 15 6 3 50 - 33 51
4.
Атлетико М
 Заявка 24 15 3 6 45 - 26 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 0:0 Заявка 25 8 10 7 32 - 33 34
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 0:0 Заявка 25 6 8 11 34 - 46 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 24 2 7 15 26 - 48 13
20.
Альмерия
 Заявка 24 0 7 17 22 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Хетафе
 0:0 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 0:0 Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
16.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
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    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Вильярреал начинает с центра поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 126
    Вильярреал 71.4% (90)
    X 20.6% (26)
    Хетафе 7.9% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Хетафе
    2.11
    3.60
    Реклама, pari.ru
    3.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Хетафе

    Исход игры
    Вильярреал
    72% (90)
    Ничья
    20.8% (26)
    Хетафе
    7.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    36% (45)
    1:0 Вильярреал
    20.8% (26)
    1:1 Ничья
    16.8% (21)
    2:0 Вильярреал
    7.2% (9)
    0:1 Хетафе
    3.2% (4)
    1:2 Хетафе
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Вильярреал
    1.6% (2)
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