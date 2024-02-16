  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 16869 Главный судья: Альберола Хавьер
Вильярреал
1:1
Конец матча
Хетафе
0'
13' Undefined phrase: football_event_
0:1
24' Гол
Максимович Неманья
38' Желтая карточка
Иглесиас Хуан
1:1
56' Гол
Морено Альберто
90'+6

Ход матча

13'
 
24'
0:1
Максимович Неманья
31'
 
Аленья Карлес
Мартин Хорхе
38'
 
Иглесиас Хуан
56'
Морено Альберто
1:1
60'
 
Альварес Гастон
Иглесиас Хуан
60'
 
Мориба Илайкс
Мата Хайме
60'
Моралес Луис
Ахомач Илиас
 
71'
Капу Этьен
Комесанья Санти
 
71'
Парехо Даниэль
Коклен Франсис
 
71'
Куэнка Хорхе
Морено Альберто
 
84'
Траоре Бертран
Баэна Алехандро
 
86'
 
Латаса Хуан
Майораль Борха

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 6 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 470 Количество передач 362
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Вильярреал 71.4% (90)
X 20.6% (26)
Хетафе 7.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Москера
Йерсон
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
9
Гуэдеш
Гонсалу
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
32
Мартин
Хорхе
19
Майораль
Борха
7
Мата
Хайме
Вильярреал
4-4-2
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Хетафе

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.3%
54.8%
12.9%
10 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
1:2
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
2:0
П
1:1
КК
0:1
КК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
П
0:0
П
2:1
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
1:2
П
3:3
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Среднее время на гол

58
80

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.93

Среднее время на гол

80
96

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.32
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

68
87

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 10 (2) 0.4
Сорлот Александр 8 0.32
Моралес Луис 6 0.24
Парехо Даниэль 2 (2) 0.08
Куэнка Хорхе 2 0.08
Баэна Алехандро 1 0.04
Педраса Альфонсо 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Морено Альберто 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Капу Этьен 0 0
Террац Рамон 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.6
Гринвуд Мэйсон 5 (2) 0.2
Мата Хайме 3 0.12
Максимович Неманья 3 0.12
Латаса Хуан 2 0.08
Аленья Карлес 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Оскар Родригес 1 0.04
Альварес Гастон 1 0.04
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 6 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Фемения Кико 4 0
Куэнка Хорхе 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Фойт Хуан 1 0
Москера Йерсон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 10 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 6 0
Альдерете Омар 4 1
Гринвуд Мэйсон 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Альварес Гастон 5 0
Аленья Карлес 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

11
16
Вильярреал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

13
14
Вильярреал
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Хетафе
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

24
30

Голы по времени матча

Забито

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
5%
5
26%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
5
26%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
13%
4
17%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
5
22%
6
25%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
3
13%
4
17%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
2
12%
6
43%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Пропущено

23
10
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
9%
3
30%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
2
9%
1
10%
76-90

Забито

36
33
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
3
8%
5
15%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
6
17%
10
30%
31-45
7
19%
3
9%
46-60
6
17%
2
6%
61-75
9
25%
10
30%
76-90

Пропущено

46
34
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 17
5
11%
7
21%
1-15
11
24%
1
3%
16-30
8
17%
8
24%
31-45
9
20%
6
18%
46-60
8
17%
7
21%
61-75
5
11%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5
Хетафе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0
Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2

Результаты матчей

Вильярреал
Хетафе

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
3:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 56%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
4
8
3
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
2
10
1.5
6
7
2
10
2.5
3
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
18
7
7
18
1.5
10
15
5
20
2.5
5
20
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 24 15 6 3 50 - 33 51
4.
Атлетико М
 Заявка 24 15 3 6 45 - 26 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 24 2 7 15 26 - 48 13
20.
Альмерия
 Заявка 24 0 7 17 22 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
16.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Вильярреал 71.4% (90)
    X 20.6% (26)
    Хетафе 7.9% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вильярреал 1:1 Хетафе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Хетафе

    Исход игры
    Вильярреал
    71.4% (90)
    Ничья
    20.6% (26)
    Хетафе
    7.9% (10)
    Тотал 2.5