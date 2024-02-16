Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Сегодняшная посещаемость составляет 16869 болельщиков

87' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Мориба Илайкс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Вильярреал

82' Куэнка Хорхе нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

80' Удар от ворот произведет Вильярреал

80' Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Вильярреал

77' Гринвуд Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали

76' Мориба Илайкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Вильярреал

74' Аленья Карлес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Куэнка Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Хорошую попытку сделал Моралес Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Альварес Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Коклен Франсис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Альварес Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Вильярреал

69' Рико Диего из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

69' Гринвуд Мэйсон пробил со штрафного прямо в стенку

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

66' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

63' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Команда Вильярреал сравняла счет! Игра продолжается!

57' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вильярреал будет все-таки засчитан.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вильярреал

56' Г О О О О Л - Морено Альберто забивает ударом с левой ноги!

56' Комесанья Санти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Майораль Борха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Вильярреал

52' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Морено Альберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Ахомач Илиас пробил со штрафного прямо в стенку

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Хетафе

47' Ахомач Илиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.