Тур: 25. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 16869 Главный судья: Альберола Хавьер
1:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолМаксимович Неманья
38' Желтая карточкаИглесиас Хуан
1:1
56' ГолМорено Альберто
90'+6
Ход матча
13'
24'
38'
56'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
470 Количество передач 362
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фемения
Кико
27
Ахомач
Илиас
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
32
Мартин
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Хетафе
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
31 матч
58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.3%
54.8%
12.9%
10 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.13
Среднее время на гол
58
80
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.13
0.93
Среднее время на гол
80
96
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.32
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
68
87
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|10 (2)
|0.4
|Сорлот Александр
|8
|0.32
|Моралес Луис
|6
|0.24
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.08
|Куэнка Хорхе
|2
|0.08
|Баэна Алехандро
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|1
|0.04
|Ахомач Илиас
|1
|0.04
|Морено Альберто
|1
|0.04
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Фойт Хуан
|1
|0.04
|Капу Этьен
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.6
|Гринвуд Мэйсон
|5 (2)
|0.2
|Мата Хайме
|3
|0.12
|Максимович Неманья
|3
|0.12
|Латаса Хуан
|2
|0.08
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Оскар Родригес
|1
|0.04
|Альварес Гастон
|1
|0.04
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|8
|1
|Капу Этьен
|6
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Фемения Кико
|4
|0
|Куэнка Хорхе
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Коклен Франсис
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|10
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Рико Диего
|6
|0
|Альдерете Омар
|4
|1
|Гринвуд Мэйсон
|4
|1
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Альварес Гастон
|5
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
16
Вильярреал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
13
14
Вильярреал
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Хетафе
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
24
30
Голы по времени матча
Забито
19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
5%
5
26%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
5
26%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
13%
4
17%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
5
22%
6
25%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
2
12%
6
43%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Пропущено
23
10
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
9%
3
30%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
2
9%
1
10%
76-90
Забито
36
33
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
3
8%
5
15%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
6
17%
10
30%
31-45
7
19%
3
9%
46-60
6
17%
2
6%
61-75
9
25%
10
30%
76-90
Пропущено
46
34
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 17
5
11%
7
21%
1-15
11
24%
1
3%
16-30
8
17%
8
24%
31-45
9
20%
6
18%
46-60
8
17%
7
21%
61-75
5
11%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5
Хетафе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0
Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2
Результаты матчей
Вильярреал
Хетафе
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
3:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 56%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
58
48
310
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
210
67
210
310
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
187
718
1015
520
520
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|50 - 33
|51
|4.
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|45 - 26
|48
|5.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|42 - 21
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|25 - 20
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 29
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|30 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|21 - 31
|23
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|26 - 35
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|26 - 48
|13
|20.
|Заявка
|24
|0
|7
|17
|22 - 51
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
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|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Хетафе
Исход игры
Вильярреал
71.4% (90)
Ничья
20.6% (26)
Хетафе
7.9% (10)