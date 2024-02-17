Тур: 25. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Фигероа Хорхе
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лино
Сэмуел
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
-
28 Марко МореноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кардона МаркЗащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Лас-Пальмас
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
1.75
3.2
Среднее время на гол
51
28
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
1.11
2.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
42
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|13
|0.54
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.46
|Льоренте Маркос
|4
|0.17
|Депай Мемфис
|4
|0.17
|Корреа Анхель
|4
|0.17
|Лино Сэмуел
|3
|0.13
|Рикельме Родриго
|2
|0.08
|Молина Науэль
|2
|0.08
|Витсель Аксель
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|5
|0.21
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.13
|Молейро Альберто
|2
|0.08
|Муньос Хави
|2
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.08
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.08
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.08
|Каба Сори
|1
|0.04
|Бенито Рамирес
|1
|0.04
|Эррера Кристиан
|1
|0.04
|Суарес Алехандро
|1
|0.04
|Араухо Хулиан
|1
|0.04
|Коко Сауль
|1
|0.04
|Херцог Хуанма
|1
|0.04
|Рамирес Сандро
|0
|0
|Кардона Серхи
|0
|0
|Парк Марвин
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Коке Хорхе
|5
|0
|Ньигес Сауль
|5
|0
|Савич Стефан
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Витсель Аксель
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Молина Науэль
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Кардона Серхи
|7
|0
|Мармол Мика
|4
|1
|Муньос Хави
|5
|0
|Суарес Алехандро
|4
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Перроне Максимо
|4
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Коко Сауль
|3
|0
|Парк Марвин
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Кардона Марк
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Вальес Альваро
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
2
Атлетико М
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Лас-Пальмас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
14
14
Атлетико М
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Лас-Пальмас
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
27
9
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 18
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
1
11%
16-30
7
26%
3
33%
31-45
4
15%
1
11%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
5
19%
2
22%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
4
36%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
11%
3
19%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
6
33%
6
38%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
1
7%
5
56%
76-90
Забито
45
25
20 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
3
7%
3
12%
1-15
8
18%
2
8%
16-30
9
20%
4
16%
31-45
6
13%
4
16%
46-60
8
18%
4
16%
61-75
11
24%
8
32%
76-90
Пропущено
26
20
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
5
19%
7
35%
61-75
4
15%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1
Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2
Результаты матчей
Атлетико М
Лас-Пальмас
Точный счет
2:1
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
7
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
57
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
48
39
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
168
1410
816
816
123
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|50 - 33
|51
|4.
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|45 - 26
|48
|5.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|42 - 21
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|25 - 20
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 29
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|30 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|21 - 31
|23
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|26 - 35
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|26 - 48
|13
|20.
|Заявка
|24
|0
|7
|17
|22 - 51
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Лас-Пальмас
Исход игры
Атлетико М
96.1% (123)
Ничья
2.3% (3)
Лас-Пальмас
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
31.58% (36)
Нет
68.42% (78)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
34.4% (44)
2:1 Атлетико М
21.1% (27)
1:0 Атлетико М
19.5% (25)
3:1 Атлетико М
5.5% (7)
3:0 Атлетико М
4.7% (6)
4:0 Атлетико М
2.3% (3)
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