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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Лас-Пальмас
Прогнозы 42
Атлетико М 97.6% (41)
X 2.4% (1)
Лас-Пальмас 0% (0)
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Атлетико М
Ничья
Лас-Пальмас
7.30
4.90
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Атлетико М
Лас-Пальмас

История личных встреч

Атлетико М
Лас-Пальмас

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
П
3:0
П
1:5
П
0:5
КК
2:3
КК
0:2
П
1:0
П
0:3
П
1:0

Голы

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

1.75
3.2

Среднее время на гол

51
28

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.75

Среднее время на гол

150
120

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

1.11
2.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
42

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 13 0.54
Гризманн Антуан 11 (3) 0.46
Льоренте Маркос 4 0.17
Депай Мемфис 4 0.17
Корреа Анхель 4 0.17
Лино Сэмуел 3 0.13
Рикельме Родриго 2 0.08
Молина Науэль 2 0.08
Витсель Аксель 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 5 0.21
Кардона Марк 3 (1) 0.13
Молейро Альберто 2 0.08
Муньос Хави 2 0.08
Мунир Эль-Хаддади 2 0.08
Виера Хонатан 2 (2) 0.08
Пехиньо Франсиско 2 0.08
Каба Сори 1 0.04
Бенито Рамирес 1 0.04
Эррера Кристиан 1 0.04
Суарес Алехандро 1 0.04
Араухо Хулиан 1 0.04
Коко Сауль 1 0.04
Херцог Хуанма 1 0.04
Рамирес Сандро 0 0
Кардона Серхи 0 0
Парк Марвин 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 7 0
Коке Хорхе 5 0
Ньигес Сауль 5 0
Савич Стефан 3 1
Хименес Хосе 4 0
Мората Альваро 2 1
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Ривас Пабло Барриос 3 0
Молина Науэль 2 0
Диего Симеоне 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Мармол Мика 4 1
Муньос Хави 5 0
Суарес Алехандро 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Перроне Максимо 4 0
Луаодис Энзо 3 0
Коко Сауль 3 0
Парк Марвин 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Кардона Марк 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
2
Атлетико М
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Лас-Пальмас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

14
14
Атлетико М
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Лас-Пальмас
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

27
9
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 18
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
1
11%
16-30
7
26%
3
33%
31-45
4
15%
1
11%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
5
19%
2
22%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
4
36%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
11%
3
19%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
6
33%
6
38%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
1
7%
5
56%
76-90

Забито

45
25
20 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
3
7%
3
12%
1-15
8
18%
2
8%
16-30
9
20%
4
16%
31-45
6
13%
4
16%
46-60
8
18%
4
16%
61-75
11
24%
8
32%
76-90

Пропущено

26
20
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
5
19%
7
35%
61-75
4
15%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1
Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2

Результаты матчей

Атлетико М
Лас-Пальмас

Точный счет

2:1
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
7
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
5
7
5
7
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
16
8
14
10
1.5
8
16
8
16
2.5
1
23
1
23
3.5
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 24 15 6 3 50 - 33 51
4.
Атлетико М
 Заявка 24 15 3 6 45 - 26 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 Заявка 24 8 9 7 32 - 33 33
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 24 2 7 15 26 - 48 13
20.
Альмерия
 Заявка 24 0 7 17 22 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Лас-Пальмас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 5 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 42
    Атлетико М 97.6% (41)
    X 2.4% (1)
    Лас-Пальмас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Лас-Пальмас
    7.30
    4.90
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    7.40
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Лас-Пальмас

    Исход игры
    Атлетико М
    97.6% (41)
    Ничья
    2.4% (1)
    Лас-Пальмас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    36.59% (15)
    Нет
    63.41% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    33.3% (14)
    2:1 Атлетико М
    23.8% (10)
    1:0 Атлетико М
    16.7% (7)
    3:1 Атлетико М
    9.5% (4)
    3:0 Атлетико М
    7.1% (3)
    4:0 Атлетико М
    4.8% (2)
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