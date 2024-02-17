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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Осасуна
0:0
Первый тайм: 36'
Кадис
0'
24' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
26' Желтая карточка
Мохика Хоан
32' Желтая карточка
Пирес Лукас

Ход матча

24'
 
Сальдуа Хосеба
26'
Мохика Хоан
 
32'
 
Пирес Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 119
Осасуна 91.6% (109)
X 5.9% (7)
Кадис 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Осасуна
Ничья
Кадис
5.40
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
5
Гарсия
Давид
III
28
Эррандо
Хорхе
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
34
Муньос
Икер
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
1
Ледесма
Херемиас
22
Мере
Хорхе
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
2
Сальдуа
Хосеба
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
27
Наварро
Роберто
9
Хуанми
Мигель
16
Рамос
Кристофер
Осасуна
4-3-3
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Кадис

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.6

Среднее время на гол

120
150

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 11 (3) 0.44
Гарсия Рауль 3 0.12
Гарсия Рубен 2 0.08
Гомес Мойсес 2 0.08
Муньос Икер 2 0.08
Авила Эсекьель 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Монкайола Хон 0 0
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.2
Мачис Дарвин 3 (1) 0.12
Рохер Марти 2 0.08
Алькарас Рубен 2 (1) 0.08
Эрнандес Луис 1 0.04
Сан Эметерио Феде 1 0.04
Пирес Лукас 1 0.04
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 5 0
Будимир Анте 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Гарсия Рауль 3 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 13 0
Алькарас Рубен 11 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 6 1
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Хуанми Мигель 1 0
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Осасуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Кадис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6
Осасуна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Кадис
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

9
8
Осасуна
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Кадис
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
3
25%
2
33%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
6%
2
11%
1-15
5
29%
29%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
7%
2
22%
1-15
2
13%
5
56%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

19
15
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Забито

27
15
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 13
4
15%
4
27%
1-15
4
15%
7
47%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
1
7%
76-90

Пропущено

36
33
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
3
8%
6
18%
1-15
7
19%
2
6%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
4
11%
8
24%
46-60
9
25%
7
21%
61-75
9
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1
Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2
Кадис
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0
Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2

Результаты матчей

Осасуна
Кадис

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%
0
13 раз 54%
1
8 раз 33%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
5
7
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
11
13
8
16
1.5
3
21
1
23
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 24 15 6 3 50 - 33 51
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 0:0 Заявка 25 8 6 11 27 - 36 30
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 0:0 Заявка 25 2 12 11 15 - 33 18
19.
Гранада
 Заявка 24 2 7 15 26 - 48 13
20.
Альмерия
 Заявка 24 0 7 17 22 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 0:0 Заявка 13 4 4 5 12 - 17 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 0:0 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Осасуна
 0:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
16.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 0:0 Заявка 13 0 6 7 6 - 18 6
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 35'
    Гарсия Давид III ослабляет давление, выбив мяч.
  • 35'
    Кадис контролирует мяч.
  • 35'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 35'
    Контроль мяча: Осасуна: 64%, Кадис: 36%.
  • 35'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 35'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 34'
    Кадис контролирует мяч.
  • 34'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 34'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 33'
    Гарсия Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 32'
    Пирес Лукас получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 119
    Осасуна 91.6% (109)
    X 5.9% (7)
    Кадис 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Кадис
    5.40
    3.40
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    6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Кадис

    Исход игры
    Осасуна
    91.6% (109)
    Ничья
    5.9% (7)
    Кадис
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    32.46% (37)
    Нет
    67.54% (77)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    54.6% (65)
    2:1 Осасуна
    26.1% (31)
    2:0 Осасуна
    8.4% (10)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
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