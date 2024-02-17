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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 19525 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Осасуна
2:0
Конец матча
Кадис
0'
24' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
26' Желтая карточка
Мохика Хоан
31' Желтая карточка
Пирес Лукас
42' Желтая карточка
Орос Аймар
1:0
63' Гол
Будимир Анте
88' Желтая карточка
Ибаньес Пабло
2:0
90' Гол
Будимир Анте
90'+6

Ход матча

24'
 
Сальдуа Хосеба
26'
Мохика Хоан
 
31'
 
Пирес Лукас
42'
Орос Аймар
 
46'
 
Алехо Иван
Сальдуа Хосеба
60'
Аресо Хесус
Пенья Рубен
 
60'
Ибаньес Пабло
Муньос Икер
 
63'
Будимир Анте
(Гарсия Рубен)
1:0
64'
 
Самассеку Диади
Эскаланте Гонсало
64'
 
Макси Гомес
Рамос Кристофер
67'
Круз Хуан
Мохика Хоан
 
72'
 
Мачис Дарвин
Наварро Роберто
76'
 
Гвардиола Серхи
Мере Хорхе
78'
Торро Лукас
Гарсия Рубен
 
78'
Барха Энрике
Орос Аймар
 
88'
Ибаньес Пабло
 
90'
Будимир Анте
(Аресо Хесус)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 20 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 493 Количество передач 395
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Осасуна 91.6% (109)
X 5.9% (7)
Кадис 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
5
Гарсия
Давид
III
28
Эррандо
Хорхе
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
34
Муньос
Икер
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
1
Ледесма
Херемиас
22
Мере
Хорхе
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
2
Сальдуа
Хосеба
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
27
Наварро
Роберто
9
Хуанми
Мигель
16
Рамос
Кристофер
Осасуна
4-3-3
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Кадис

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.6

Среднее время на гол

120
150

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 13 (3) 0.52
Гарсия Рауль 3 0.12
Гарсия Рубен 2 0.08
Гомес Мойсес 2 0.08
Муньос Икер 2 0.08
Авила Эсекьель 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Монкайола Хон 0 0
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.2
Мачис Дарвин 3 (1) 0.12
Рохер Марти 2 0.08
Алькарас Рубен 2 (1) 0.08
Эрнандес Луис 1 0.04
Сан Эметерио Феде 1 0.04
Пирес Лукас 1 0.04
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 5 0
Будимир Анте 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Гарсия Рауль 3 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Орос Аймар 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 13 0
Алькарас Рубен 11 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 6 1
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Хуанми Мигель 1 0
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Осасуна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Кадис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6
Осасуна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Кадис
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

9
8
Осасуна
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Кадис
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
3
21%
2
33%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
6%
2
10%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
24%
5
25%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
7%
2
22%
1-15
2
13%
5
56%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

19
15
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 14
4
14%
4
27%
1-15
4
14%
7
47%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
9
31%
1
7%
76-90

Пропущено

36
35
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
3
8%
6
17%
1-15
7
19%
2
6%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
4
11%
8
23%
46-60
9
25%
8
23%
61-75
9
25%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1
Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2
Кадис
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0
Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2

Результаты матчей

Осасуна
Кадис

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
0
14 раз 56%
1
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
2
10
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
8
5
7
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
11
14
9
16
1.5
3
22
1
24
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 0:0 Заявка 25 15 7 3 50 - 33 52
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 0:0 Заявка 25 4 9 12 26 - 35 21
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 24 2 7 15 26 - 48 13
20.
Альмерия
 Заявка 24 0 7 17 22 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 0:0 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 0:0 Заявка 13 2 5 6 8 - 15 11
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 0:0 Заявка 12 6 6 0 22 - 14 24
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 0:0 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
16.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Кадис контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Будимир Анте удалось забить из легкой позиции.
    • 91'
      Аресо Хесус сделал результативную передачу.
    • 91'
      Г О О О О Л - Будимир Анте забивает с левой ноги!
    • 91'
      Аресо Хесус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Осасуна начинает контратаку
    • 90'
      Пирес Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Осасуна: 57%, Кадис: 43%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Осасуна 91.6% (109)
    X 5.9% (7)
    Кадис 2.5% (3)
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