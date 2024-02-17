Тур: 25. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 19525 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
0'
24' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
26' Желтая карточкаМохика Хоан
31' Желтая карточкаПирес Лукас
42' Желтая карточкаОрос Аймар
1:0
63' ГолБудимир Анте
88' Желтая карточкаИбаньес Пабло
2:0
90' ГолБудимир Анте
90'+6
Ход матча
24'
26'
31'
42'
63'
1:0
67'
88'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
20 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
493 Количество передач 395
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пенья
Рубен
22
Мохика
Хоан
34
Муньос
Икер
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
22
Мере
Хорхе
33
Пирес
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
16 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
24 Оусоу АйхамЗащитник
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Кадис
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.6
Среднее время на гол
120
150
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.23
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|13 (3)
|0.52
|Гарсия Рауль
|3
|0.12
|Гарсия Рубен
|2
|0.08
|Гомес Мойсес
|2
|0.08
|Муньос Икер
|2
|0.08
|Авила Эсекьель
|1
|0.04
|Аресо Хесус
|1
|0.04
|Ибаньес Пабло
|1
|0.04
|Арнаис Хосе
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.04
|Видаль Начо
|1
|0.04
|Монкайола Хон
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.2
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.12
|Рохер Марти
|2
|0.08
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.08
|Эрнандес Луис
|1
|0.04
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.04
|Пирес Лукас
|1
|0.04
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Унаи Гарсия
|2
|1
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|13
|0
|Алькарас Рубен
|11
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|6
|1
|Пирес Лукас
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Кадис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
Осасуна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Кадис
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
9
8
Осасуна
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Кадис
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
3
21%
2
33%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
6%
2
10%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
24%
5
25%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
7%
2
22%
1-15
2
13%
5
56%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
19
15
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Забито
29
15
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 14
4
14%
4
27%
1-15
4
14%
7
47%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
9
31%
1
7%
76-90
Пропущено
36
35
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
3
8%
6
17%
1-15
7
19%
2
6%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
4
11%
8
23%
46-60
9
25%
8
23%
61-75
9
25%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1
Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2
Кадис
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0
Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2
Результаты матчей
Осасуна
Кадис
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
0
14 раз 56%
1
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
66
49
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
58
57
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
1114
916
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|0:0 Заявка
|25
|15
|7
|3
|50 - 33
|52
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|42 - 21
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 29
|35
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|30 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|21 - 31
|23
|17.
|0:0 Заявка
|25
|4
|9
|12
|26 - 35
|21
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|26 - 48
|13
|20.
|Заявка
|24
|0
|7
|17
|22 - 51
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|0:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 14
|24
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8