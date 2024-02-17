Тур: 25. Стадион: Балаидос. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Аспас
Яго
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
27
Ямаль
Ламин
8
Педри
19
Роке
Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
19 Роке ВиторПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольЗащитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Барселона
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
16%
36%
48%
4 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.83
0.85
Среднее время на гол
49
106
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
2.92
1.83
Среднее время на гол
30
49
Всего голов
60
33
Голов в среднем за матч
2.4
1.32
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
37
68
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|9
|0.36
|Дувикас Анастасиос
|4
|0.16
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.12
|Бамба Джонатан
|2
|0.08
|Сведберг Виллиот
|2
|0.08
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|Мингеса Оскар
|1
|0.04
|Старфельт Карл
|1
|0.04
|Альенде Тадео
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|0.4
|Торрес Ферран
|7
|0.28
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.2
|Фелиш Жоау
|4
|0.16
|Рафинья Диас
|3
|0.12
|Ямаль Ламин
|3
|0.12
|Роберто Серхи
|3
|0.12
|Канселу Жоау
|2
|0.08
|Педри
|2
|0.08
|Роке Витор
|2
|0.08
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|Гави
|1
|0.04
|Де Йонг Френки
|1
|0.04
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|Лопес Фермин
|1
|0.04
|Гиу Марк
|1
|0.04
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|1
|Тапия Ренато
|3
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|6
|0
|Хави Эрнандес
|4
|1
|Гави
|5
|0
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Барселона
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
4
5
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Барселона
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
8
21
Сельта
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Барселона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
17
20
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
7
21
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
4
57%
2
10%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
14%
6
29%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
19%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Забито
18
26
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
6%
2
8%
1-15
5
28%
3
12%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
5
28%
11
42%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
8
40%
8
38%
76-90
Забито
25
47
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 33
8 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
1
4%
4
9%
1-15
9
36%
5
11%
16-30
3
12%
5
11%
31-45
3
12%
7
15%
46-60
3
12%
9
19%
61-75
6
24%
17
36%
76-90
Пропущено
36
36
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
4
11%
5
14%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
8
22%
7
19%
31-45
3
8%
6
17%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
11
31%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5
Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1
Результаты матчей
Сельта
Барселона
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
5 раз 21%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сельта
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
210
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
66
74
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
231
816
159
321
816
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|0:0 Заявка
|25
|15
|7
|3
|50 - 33
|52
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|42 - 21
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 29
|35
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|30 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|21 - 31
|23
|17.
|0:0 Заявка
|25
|4
|9
|12
|26 - 35
|21
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|26 - 48
|13
|20.
|Заявка
|24
|0
|7
|17
|22 - 51
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|0:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 14
|24
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Барселона
Исход игры
Сельта
4.5% (6)
Ничья
6% (8)
Барселона
89.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
74.11% (83)
Меньше
25.89% (29)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
1:2 Барселона
44.4% (59)
0:1 Барселона
10.5% (14)
0:2 Барселона
9% (12)
1:3 Барселона
7.5% (10)
2:3 Барселона
3.8% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:3 Барселона
1.5% (2)
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