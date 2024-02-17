Заброс на правый край штрафной площади на Ямаля, который в касание прострелил в центр, Левандовски пяткой отыграл на Витора Роке. Успели накрыть бразильца, пробить не получилось! Но атака продолжилась, и гости заработали угловой на левом фланге.

Де Йонг исполнил угловой от левого флажка, навешивал на дальнюю штангу, и Кристенсен пробил с подступов к вратарской, высоковато получилось.

Педри низом отыграл в штрафную, но Левандовски там неудачно принял мяч. Слишком далеко он отскочил и стал лёгкой добычей игрока "Сельты".

Пока нет у нас опасных моментов, если не вспоминать, как обменялись команды неплохими атаками ближе к началу матча.

Хави периодически выходит к бровке поля, смотрит на происходящее, что-то комментирует и отправляется на место.

Интересная статистика. 27-33 на данный момент по потерям мяча. Многовато для "Барселоны".

Передача налево на Канселу, который успел остановить мяч на самом углу поля, но в борьбе с подоспевшим защитником всё-таки упустил его за лицевую линию.

Кристенсен здорово сыграл в отборе на половине поля соперника, отыграл на Левандовски, который попытался технично в развороте отыграть за спину, но ошибся. Мяч к игроку "Сельты" прикатился.

Большими силами "Сельта" опускается к своим воротам, когда "Барселона" начинает в своём стиле катать мяч. Темп игры при таком раскладе резко падает.

Педри неплохой проникающий пас выполнял в штрафную на Роке, но на перехвате смог сыграть Старфельт. Атака продолжилась, и Педри уже с левого края штрафной площади, навешивал, мяч после рикошета прилетел в руки голкиперу.

Кристенсен в центральном круге отоварил соперника по ногам сзади. 3-3 по фолам к этой минуте.

Хорошая быстрая атака развивалась у "Барселоны", пошла передача налево в штрафную на Роке, который ошибся на приёме мяча, в итоге пришлось в сторону от ворот за ним бежать. Момент перестал быть интересным.

Канселу получил мяч на левом фланге, попытался обыграть Мингесу, но защитник "Сельты" очень легко мяч отобрал. Отличная игра в обороне.

Аспас хорошую передачу сделал низом к штрафной площади соперника на Альенде, который запутался в ногах, в итоге потерял мяч.

Ристич получил мяч на левом фланге и попытался то ли удар, то ли навес исполнить, непонятно. Полетел мяч в район дальней штанги, никто туда не успел. От своих ворот сыграет Тер Штеген.

16' И вновь игроки "Барселоны" долго катали мяч. Пошёл длинный диагональный перевод на Канселу, но слишком сильно получилось у Кунде, не добрался португалец до мяча, упустив его за лицевую.

15' А вот и первая карточка у нас! Педри на приличной скорости убегал в атаку по правому флангу, Альенде подстраховывал задержавшегося впереди Ристича, в итоге в подкате снёс с ног полузащитника "Барселоны".

13' Обменялись команды неплохими моментами, "Сельта" показывает, что не собирается сегодня отсиживаться в обороне и постоянно разрушать атаки "Барселоны". Думаю, весьма яркий матч нас ждёт!

11' Очень хороший ответ от "Сельты"! Аспас набрал скорость по правому флангу, прострелил в центр, и Странд Ларсен пробил со входа в штрафную площадь! Не получилось сильно пробить, Тер Штеген завалился и мяч поймал!

10' "Барселона" опасную атаку провела! Ямаль получил мяч на линии штрафной площади, здорово обработал его и весьма эффектно закручивал в дальний угол! В прыжке свою команду спас Гуаита! Канселу мчался на добивание, но Мингеса его опередил!

8' Кубарси из глубины поля сделал длинную передачу к линии штрафной площади соперника, но там Педри не смог побороться на втором этаже.

7' Немного сумбурная игра на первых минутах, много потерь в исполнении обеих команд. Не получается у "Барселоны" как следует наладить контроль над мячом, как это привыкли делать гости.

6' Попытка дальнего удара по воротам "Барселоны", случился рикошет, и мяч отскочил на фланг. Прострелил оттуда игрок "Сельты", но без проблем гости отбились.

5' Заброс из аута слева в штрафную площадь "Барселоны", там Ларсен смог мяч принять, а вот развернуться не дал ему защитник гостей. Потеря для форварда "Сельты".