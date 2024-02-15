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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Сельта
 
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Барселона
Прогнозы 38
Сельта 5.3% (2)
X 0% (0)
Барселона 94.7% (36)
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Сельта
Барселона

История личных встреч

Сельта
Барселона

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

16%
36%
48%
4 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
КК
5:0
КК
1:1
П
2:2
П
5:0
П
4:3
П
6:1
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
3:0
П
0:3
П
2:2
П
3:1

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.83
0.85

Среднее время на гол

49
106

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

2.92
1.83

Среднее время на гол

30
49

Всего голов

60
33

Голов в среднем за матч

2.4
1.32

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

37
68

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.38
Дувикас Анастасиос 4 0.17
Аспас Яго 3 (1) 0.13
Бамба Джонатан 2 0.08
Сведберг Виллиот 2 0.08
Де ла Торре Лука 1 0.04
Нуньес Унай 1 0.04
Мингеса Оскар 1 0.04
Старфельт Карл 1 0.04
Альенде Тадео 1 0.04
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Жаилсон Маркес 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 10 (2) 0.42
Торрес Ферран 7 0.29
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.21
Фелиш Жоау 4 0.17
Рафинья Диас 3 0.13
Ямаль Ламин 3 0.13
Роберто Серхи 3 0.13
Канселу Жоау 2 0.08
Педри 2 0.08
Роке Витор 2 0.08
Кунде Жюль 1 0.04
Гави 1 0.04
Де Йонг Френки 1 0.04
Араухо Рональд 1 0.04
Лопес Фермин 1 0.04
Гиу Марк 1 0.04
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Тапия Ренато 3 1
Нуньес Унай 4 0
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 6 0
Хави Эрнандес 4 1
Гави 5 0
Левандовски Роберт 4 0
Ромеу Ориоль 4 0
Канселу Жоау 4 0
Араухо Рональд 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Сельта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Барселона
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

4
5
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Барселона
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

8
21
Сельта
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Барселона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

17
20

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

7
21
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
4
57%
2
10%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
14%
6
29%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
19%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Забито

18
26
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
6%
2
8%
1-15
5
28%
3
12%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
5
28%
11
42%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
8
40%
8
38%
76-90

Забито

25
47
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 33
8 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
1
4%
4
9%
1-15
9
36%
5
11%
16-30
3
12%
5
11%
31-45
3
12%
7
15%
46-60
3
12%
9
19%
61-75
6
24%
17
36%
76-90

Пропущено

36
36
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
4
11%
5
14%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
8
22%
7
19%
31-45
3
8%
6
17%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
11
31%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5
Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1

Результаты матчей

Сельта
Барселона

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
5 раз 21%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сельта
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
6
1.5
7
4
3
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
23
1
8
16
1.5
15
9
3
21
2.5
8
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 24 15 6 3 50 - 33 51
4.
Атлетико М
 Заявка 24 15 3 6 45 - 26 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 Заявка 24 8 9 7 32 - 33 33
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 24 2 7 15 26 - 48 13
20.
Альмерия
 Заявка 24 0 7 17 22 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 38
    Сельта 5.3% (2)
    X 0% (0)
    Барселона 94.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Барселона
    4.00
    4.00
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    1.90
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    Прогнозы на матч Сельта - Барселона

    Исход игры
    Сельта
    5.3% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Барселона
    94.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (25)
    Меньше
    28.57% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (25)
    Нет
    28.57% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    55.3% (21)
    0:2 Барселона
    13.2% (5)
    0:1 Барселона
    13.2% (5)
    1:3 Барселона
    7.9% (3)
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